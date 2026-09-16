La madre de todas las crisis del petróleo: Arabia Saudí empieza a cancelar las exportaciones de petróleo a Europa

Hace solo unos días conocíamos que fuerzas hutíes habían atacado con drones el oleoducto estratégico que atraviesa Arabia Saudí y sus consecuencias no se han hecho esperar. Con esta infraestructura en reparación, el mayor exportador de petróleo del mundo está teniendo dificultades para sacar al mercado parte de su producción por las rutas habituales. Y los efectos están siendo demoledores, con unas subidas del barril de crudo que podrían superar la barrera de los 150 dólares en algunos escenarios.

Arabia Saudí recorta algunos envíos a Europa. Tras el ataque hutí al oleoducto Este-Oeste que transportaba unos 7 millones de barriles diarios, Arabia Saudí ha informado a sus clientes europeos de que se cancelarán algunos cargamentos de crudo previstos para este mes, como reporta Reuters. La interrupción podría prolongarse durante las reparaciones, que algunas fuentes estiman que podrían durar varias semanas.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, ha ofrecido, sin embargo, una previsión más optimista y ha asegurado que el oleoducto podría volver a estar operativo en cuestión de días, según recoge El Economista.

El anuncio ya ha tenido impacto en los mercados. Los efectos del anuncio de esta decisión no se han hecho esperar. Si Arabia Saudí cierra el grifo de sus exportaciones a Europa, los precios pueden verse afectados. Así lo demostró la jornada del 15 de septiembre, cuando el precio del barril de Omán llegó a alcanzar los 150 dólares. Se trata de una referencia especialmente relevante en este contexto porque su ruta no depende de atravesar el estrecho de Ormuz ni Bab el-Mandeb (controlados por Irán y por los hutíes, respectivamente), dos de los principales puntos críticos de la región.

¿Podría dejar de ser posible comprar petróleo? Algunos especialistas advierten de que, si la tensión se mantiene, la subida podría trasladarse al resto de referencias de crudo y llevarlas también a máximos históricos. Como explica Cinco Días, la barrera de los 150 dólares es la última frontera y el escenario más extremo para un mercado energético que, aunque ya resentido, todavía podría empeorar aún más. Según declara al diario económico Jorge León, jefe de análisis de la consultora energética Rystad, el precio no puede subir más porque, sencillamente, se destruiría la demanda. Si esto ocurre, el resto del mundo no podría comprar más petróleo, y tendría que racionar sus reservas y obligar a realizar cortes en el suministro, con las consecuencias fatales que eso podría conllevar.

El transporte de petróleo también se ha disparado de precio. El problema no está solo en el precio del barril. Otra de las consecuencias derivadas de esta compleja situación es el fuerte aumento en las tarifas de transporte. La disponibilidad de petroleros se ha reducido mientras aumenta el riesgo asociado a las rutas marítimas de Oriente Medio, donde los ataques a buques mercantes son muy habituales.

La diferencia es enorme: la semana pasada, las tarifas de fletamento de petroleros alcanzaron el millón de dólares al día, según apunta el portal XTB. Hace tan solo un año, el coste de alquilar uno de estos buques era de menos 100.000 dólares.

Las alternativas, volátiles e insuficientes. Todo, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo y de las medidas que países como EE.UU. están poniendo en marcha para retomar el paso por Ormuz ahora que el oleoducto que evitaba esta ruta se encuentra fuera de juego, como explica XTB. Por ejemplo, la Marina estadounidense ha escoltado numerosos buques mercantes en el territorio marítimo de la zona de Omán, a menudo con sus señales de seguimiento apagadas para evitar ser detectados, según Reuters. Aun así, los volúmenes diarios de cargamento siguen siendo muy volátiles.

El de Arabia Saudí no es el único problema. A las reparaciones del oleoducto saudí se le suma la interrupción de otros yacimientos que están provocando una situación de estrangulamiento en el resto del mundo. Por un lado, la escalada de la crisis en Libia ha llevado a la compañía estatal National Oil Corporation a suspender temporalmente los trabajos en varios yacimientos petroleros, entre los que se encuentran Hamada y Al-Tahara, después de que la Guardia de Instalaciones Petroleras cerrara una válvula en el principal oleoducto como medida de protesta.

Por otro lado, Kazajistán también atraviesa problemas de producción. Esta potencia energética clave tiene a su industria petrolera ahora mismo en tareas de mantenimiento. Los trabajos operativos en los yacimientos de Karachaganak han reducido las previsiones en la producción nacional en un 8,4%, en un momento clave que resulta clave para el mercado petrolero.





Imagen | Mumtaz Niazi

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