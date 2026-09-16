Los olivareros españoles se han topado con algo en plena negociación de precios: un boom de aceite de Túnez libre de aranceles

La alerta la dio hace unos días la organización agraria COAG: la mayoría del aceite de oliva de Túnez que entra en España lo hace libre de aranceles. Para ser precisos y citando datos de la Junta de Andalucía, COAG asegura que el 76,3% del 'oro líquido' tunecino que cruzó la frontera entre enero y abril lo hizo esquivando tasas. El porcentaje es relevante tanto por su alcance (supone tres de cada cuatro litros) como por la tendencia que dibuja a corto y medio plazo. A lo largo de todo 2025 ese indicador era 15 puntos inferior, situándose por debajo del 62%.

La pregunta es… ¿Cómo afecta eso al sector?

¿Cómo es eso posible? Por cómo cruza el aceite tunecino las fronteras de Europa. COAG recuerda que el 76% del 'oro líquido' traído de Túnez se acoge al régimen de "perfeccionamiento activo pasivo", un estatus especial que permite usar mercancía ajena a la UE sin que esté sujeta a "derechos de importación". El motivo: se trata de artículos (en este caso aceite) que no se destinan a consumo, sino a "operaciones de transformación". La idea es procesarlo y reexportarlo.

Pendientes de los precios. El problema, insisten desde la organización agrícola, es que ese mecanismo aduanero se está aprovechando para otros fines. "Se está usando para incorporar al mercado comunitario un volumen de aceite, mayoritariamente virgen extra, casi un 75% del total acogido al régimen, capaz de presionar a la baja las cotizaciones que perciben los productos españoles".

COAG aclara que no se trata de "una guerra de aranceles", sino "de márgenes". "Y la pierde siempre el mismo: el que tiene el olivo, no el que tiene el contenedor".

"Tranquilidad y serenidad". La denuncia ha alcanzado tal resonancia que la Junta de Andalucía y Extremadura ya han exigido al Gobierno que mueva ficha ante la UE para revisar el régimen aduanero del que disfruta el aceite tunecino. Incluso el ministro de Agricultura, Luis Planas, concedió una entrevista a Efe para intentar calmar los ánimos, llamando a la "tranquilidad y serenidad".

No desmintió los datos aportados por COAG, pero sí los puso en contexto. Según precisó, hasta junio las importaciones de 'oro líquido' de Túnez sumaban 83.187 toneladas, lo que supone apenas el 5,2% de los recursos de aceite disponibles en España. "Es decir, no tienen un efecto directo sobre los precios", añadió.

Si hablamos del conjunto de la Unión Eurpea, Túnez se ha convertido en el principal país de origen de las importaciones de aceite de oliva, con 140.000 t anuales, aunque visto en perspectiva ese dato representa también alrededor del 5% de los recursos totales de aceite de oliva que maneja la UE por campaña.

¿Llega a las mesas españolas? Planas recordó que parte de ese aceite cosechado en el Magreb llega a España porque lo compran empresas del sector, como envasadoras que no están pensando en el consumo interno del país, sino en el "tráfico de perfeccionamiento activo". En otras palabras: su objetivo no son los lineales de nuestro país, sino reexportar ese producto a terceros mercados.

"Hay muchos para los cuales el cerrar fronteras es la solución a todos los problemas; pero, en primer lugar, aquí no hay un problema de fijación de precios", insiste el ministro, quien asegura entender en cualquier caso la "preocupación" que que el aceite africano genera entre los agricultores.

¿Por qué es importante? Por el contexto. Como reconoce COAG, ese incremento de casi 15 puntos en la entrada de aceite de oliva tunecino no se produce en un momento cualquiera. Las nuevas toneladas de 'oro líquido' del Magreb cruzan las fronteras justo cuando el sector olivarero español negocia sus precios de campaña "bajo la presión de una oferta extracomunitaria creciente".

No solo eso. Los agricultores vienen además de unos años difíciles, marcados por la sequía, los vaivenes en las cosechas y sobre todo las tensiones con otros actores del mercado, como las cadenas de distribución, que afectan a su rentabilidad.

Mirando a Bruselas. Con ese telón de fondo, ahora el COAG avisa de la presión que ejerce el aceite de oliva llegado de fuera de la UE. De ahí que el organismo ya haya pedido al Gobierno que mueva ficha a nivel comunitario y pida a la CE "la suspensión total o parcial" del régimen exento de aranceles para el aceite extracomunitario. De hecho COAG recuerda que Bruselas ya aplicó una medida similar hace poco en las importaciones de azúcar de caña en bruto.

Una campaña récord. Hay otro dato clave. Aunque Planas insiste en que el aceite tunecino representa apenas una 'gota' en el vasto sector del aceite de oliva europeo, con lo que su capacidad para influir en los precios es muy limitado, hay otro dato innegable: Túnez ha dado un impulso notable a sus explotaciones de aceite, lo que le ha permitido alcanzar una producción de unas 500.000 t en la actual campaña, un alza del 32% que deja además una cifra récord.

El caso italiano. Lo cierto es que los agricultores españoles no son los únicos que miran con recelo la llegada de mercancía del norte de África. En febrero los productores italianos advertían también de que el aumento de las importaciones tunecinas baratas estaba desplomando la cotización del aceite, tensionando aún más la relación entre los olivareros y la gran industria de embotellado.

"Resultará muy difícil recuperar los precios", reconocía David Granieri, de Coldiretti. La organización agrícola estimaba que las importaciones de Túnez habían aumentado un 40% durante los diez primeros meses de 2025, obligando a muchos productores italianos a vender su mercancía en pérdidas.

Financial Times señalaba ya a comienzos de año que Túnez quiere duplicar la cuota que puede exportar a la UE libre de aranceles, una forma de dar salida a su creciente producción, lo que ya ha permitido al país magrebí disputarle a Italia su puesto entre los principales productores de aceite de oliva del planeta.

Imágenes | Mohamed Fsili (Unsplash) y Dimitri Karastelev (Unsplash)

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