La brecha de seguridad de Revolut no fue por un hackeo, fue por creerse un email falso

El pasado 12 de septiembre Revolut sufrió una filtración que dejó expuestos datos de algunos de sus clientes. Lo curioso es cómo se produjo: no fue un fallo en los sistemas ni un hackeo, sino un correo fraudulento al que Revolut respondió como si fuera real.

Qué ha pasado. En un comunicado oficial del que se hizo eco TechCrunch, Revolut confirma haber sufrido "un sofisticado caso de suplantación de identidad en el que un tercero no autorizado utilizó el dominio legítimo de correo electrónico de una agencia gubernamental para solicitar información de forma fraudulenta". La compañía no ha explicado de qué agencia se trataba ni en qué país se ha originado el incidente, aunque se cree que fue Italia.

Tras detectar el incidente, la empresa bloqueó la dirección de correo electrónico y avisó tanto a la agencia suplantada como a las autoridades y los responsables de protección de datos y regulación financiera.

Un correo que parecía legítimo. Los estafadores no se limitaron a imitar la el logo y usar un correo similar al de una administración, sino que el correo desde el que escribieron estaba alojado en un dominio legítimo. Esto llevó a Revolut a pensar que era auténtico y a responder a su solicitud, que consistía en entregar los datos de sus clientes.

La suplantación o spoofing es algo que vemos en todo tipo de estafas que nos llegan a diario. Por ejemplo, en España hemos visto muchos casos de suplantación del identificador de llamada haciéndose pasar por un banco legítimo, una estafa que ha vaciado cuentas bancarias de muchos clientes. El caso de Revolut demuestra que losciudadanos de a pie no somos los únicos objetivos de este tipo de ataques, las empresas también los sufren.

Qué datos entregaron. Los datos que Revolut entregó a los atacantes incluían información personal y de contacto, como fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico y teléfono. Además, también entregaron los documentos de identidad escaneados (DNI, pasaporte o carnet de conducir) y una imagen del rostro usada en la verificación de identidad. En algunos casos también se incluían extractos bancarios, el historial de transacciones y detalles de la cuenta como el IBAN y fecha de apertura.

A quién ha afectado. La empresa ha definido el alcance como "muy limitado" y asegura que contactó directamente con todos los afectados, pero no ha hecho pública una cifra oficial. Informaciones publicadas por Financial Times y recogidas por otros medios sitúan el total en 680 clientes. Según El Economista el total de personas afectadas en España sería 25. Revolut tiene 80 millones de usuarios en todo el mundo y 7 millones en España. La compañía ha asegurado que el dinero de los clientes no se ha visto comprometido.

Imagen | Revolut, editada con Magnific

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