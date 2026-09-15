Nescafé Dolce Gusto revoluciona el café monodosis con la nueva gama NEO: cápsulas de papel compostables y tecnología SmartBrew

El mercado de las cafeteras de monodosis (o cápsulas) da un salto diferencial en términos de sostenibilidad y tecnología. Nestlé acaba de presentar en España la nueva generación de cafeteras Nescafé Dolce Gusto NEO, un ecosistema rediseñado desde cero que busca erradicar las cápsulas tradicionales de plástico y aluminio introduciendo cápsulas compostables a base de papel y un sistema de extracción capaz de preparar diferentes estilos de café con solo pulsar un botón. La gama aterriza de lanzamiento con ofertas desde 49 euros.

Una cafetera que apuesta por el cuidado medioambiental

El pilar fundamental de las nuevas cafeteras NEO es su apuesta medioambiental. Las nuevas cápsulas están fabricadas íntegramente con fibra de papel y cuentan con certificación para compostaje tanto industrial como doméstico. Es decir, tras preparar el café, pueden depositarse directamente en el cubo de residuos orgánicos para su biodegradación sin necesidad de reciclajes complejos.

A nivel técnico, la cafetera abandona la presión estándar uniforme para implementar la tecnología SmartBrew 3 en 1 con reconocimiento óptico de cápsula. Esto significa que cada bolsita de papel cuenta con un código de lectura que la cafetera escanea automáticamente antes de la extracción para ajustar de forma precisa la temperatura, la cantidad de agua y la presión del flujo.

Además, gracias al sistema adaptativo, es capaz de simular tres métodos distintos según la bebida seleccionada: extracción a alta presión para espressos intensos, extracción lenta para cafés largos (Americano o filtro) y método por goteo lento.

La versión superior (la NEO Latte) incluye un depósito de leche diseñado para generar espuma densa de microburbujas utilizando tanto leche de vaca como bebidas vegetales. Asimismo, el dispositivo añade conectividad Bluetooth y WiFi para sincronizarse con la app de smartphone, permitiendo personalizar parámetros como la temperatura exacta o el volumen de la traza según los gustos de cada usuario.

Modelos y precios de lanzamiento

La gama NEO aterriza en dos versiones principales según las necesidades de cada cafetero:

NEO Caffè: el modelo pensado para quienes consumen principalmente espresso y café largo. Su precio recomendado parte de los 89,99 euros, pero con la oferta de lanzamiento, comprando tres packs de cápsulas se puede conseguir por 49 euros.

NEO Latte: incorpora el sistema de espumado de leche automático para recetas como cappuccino o latte macchiato. Con un precio oficial de 109,99 euros, se puede conseguir en promoción por 69 euros.

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