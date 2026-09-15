MediaTek ya no compite solo en potencia: el Dimensity 9600 Pro apuesta todo a que la IA corra dentro del móvil y no en la nube

Tras meses haciéndose de rogar, MediaTek ha presentado finalmente el Dimensity 9600 Pro, su nuevo chip de gama alta para móviles y sucesor del Dimensity 9500 que aterrizó el pasado año. Y es que además de las mejoras en rendimiento y eficiencia, la compañía también ha preparado el terreno para la IA agéntica. Te contamos todos los detalles.

Más y mejor, pero con la IA como papel central

El Dimensity 9600 Pro pasa a un proceso de fabricación de 2 nanómetros, lo que se traduce en más transistores y menos consumo de energía. La compañía ha decidido abandonar la mezcla tradicional de núcleos pequeños y de bajo consumo en favor de un diseño compuesto exclusivamente por núcleos grandes, con dos núcleos “Ultra” de gama alta más seis núcleos “Pro” divididos en dos niveles de caché.

MediaTek asegura que han conseguido un aumento del rendimiento en un solo núcleo del 17 % y en multinúcleo del 15 %, en comparación con el Dimensity 9500, junto con una caché interna más grande. Anteriores filtraciones lo ponían un pelín por debajo del Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, aunque MediaTek no ha abordado la comparación, por lo que tendremos que esperar a las pruebas de rendimiento.

Por otra parte, cabe destacar que el chip incluye dos unidades de procesamiento de IA independientes, con una NPU principal orientada a ejecutar modelos de lenguaje con mayor rapidez y una unidad más pequeña, siempre activa, pensada para gestionar tareas ligeras de IA con un consumo mínimo de batería. MediaTek afirma que el procesamiento de modelos de IA ha aumentado un 51 % con respecto a la generación anterior, con una generación de texto más rápida y un menor consumo de energía por tarea.

MediaTek también destaca que su chip cuenta con soporte local para el modelo Gemini Nano de Google, lo que significa que algunas funciones de IA podrían ejecutarse directamente en el dispositivo en lugar de depender de la nube.

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Más rendimiento en gaming

MediaTek asegura que su nueva GPU basada en Mali está vinculada directamente al chip de IA por primera vez, un diseño que busca combinar el renderizado de gráficos con el análisis de escenas en tiempo real. La compañía también presume de un nuevo motor de trazado de rayos.

Según los propios benchmarks de MediaTek, el rendimiento gráfico máximo aumenta un 27 % y el rendimiento del trazado de rayos sube hasta un 18 % respecto al chip anterior, con capacidad para ejecutar juegos a más de 185 fotogramas por segundo.

Mejoras en cámara

MediaTek dice que su procesador de imagen ahora trabaja mano a mano con la NPU para rastrear sujetos que se mueven rápidamente y fijar el enfoque aproximadamente el doble de rápido que antes. En vídeo, la compañía afirma que el chip puede grabar hasta 4K y 240 fotogramas por segundo para cámara lenta, y 4K a 120 fotogramas por segundo.

Conectividad y seguridad

El módem también utiliza la IA para mejorar la conexión entre torres de red y reducir el retraso y los tiempos de respuesta del Wi-Fi y Bluetooth. También aseguran que el chip cuenta con un posicionamiento GPS más preciso gracias a un sistema de selección de satélites asistido por IA.

MediaTek también está promocionando una capa de seguridad dedicada, llamada AISeal, que aísla los datos sensibles a nivel de hardware e incluye cifrado diseñado para resistir a los futuros ordenadores cuánticos, una característica cada vez más común en los chips insignia.

Qué teléfonos llegarán con este chip

MediaTek no ha detallado qué dispositivos contarán con el chip, pero sí han confirmado que los primeros teléfonos llegarán este mismo trimestre. El Dimensity 9600 Pro ya había sido avistado en listas de Geekbench previas al lanzamiento en un Oppo que se cree que es el Find X10 Pro Max, otra posible pista de que los primeros teléfonos construidos en torno al chip no tardarían en llegar.

Como siempre, tendremos que tener en nuestra mano un dispositivo que cuente con este chip para saber a ciencia cierta a qué es a lo que nos enfrentamos. Pero desde luego apunta interesante y a un gran salto por parte de la compañía. Seguiremos atentos.

Imagen de portada | MediaTek, montaje propio generado por IA con Gemini

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