Durante décadas, Star Wars no fue más que una película. EEUU acaba de admitir por primera vez que hay armas sobre nuestras cabezas

Durante décadas, las armas en el espacio pertenecieron al terreno de la ciencia ficción, a los proyectos secretos y a una conversación que el Pentágono prefería mantener deliberadamente en la sombra. Eso acaba de saltar por los aires: por primera vez, Estados Unidos reconoce públicamente que ya tiene armas desplegadas en órbita. No sabemos qué son ni exactamente qué pueden hacer, pero Washington quiere que China y Rusia sepan que existen. El salto, qué duda cabe, es enorme: la guerra espacial ha dejado de ser una hipótesis.

Sobre nuestras cabezas. La imagen de satélites combatiendo sobre nuestras cabezas lleva medio siglo instalada entre la ciencia ficción y los proyectos militares futuristas. Desde la Iniciativa de Defensa Estratégica de Ronald Reagan en los años 80, inevitablemente bautizada como “Star Wars”, Estados Unidos ha explorado distintas formas de trasladar la defensa y la guerra al espacio, pero durante décadas hablar abiertamente de armas orbitales fue prácticamente tabú para el Pentágono.

Esa frontera acaba de romperse hace escasas horas: el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, ha afirmado públicamente que Washington dispone ahora de “armas de control espacial en órbita” capaces de defender a sus fuerzas frente a acciones hostiles.

Lo extraordinario no es que existan, es reconocerlo. La declaración de Meink parece cuidadosamente calculada. No explicó cuándo fueron desplegadas las armas, qué aspecto tienen, cuántas existen, dónde están, si han sido probadas ni qué efectos pueden producir, y posteriormente la Space Force se limitó a confirmar que Estados Unidos posee sistemas orbitales capaces de defender a sus fuerzas.

El propio Meink reconoció que el Pentágono dedica mucho tiempo a decidir cómo habla públicamente de estas cuestiones: revelar la existencia de las armas sirve como disuasión, mientras mantener sus características en secreto obliga al adversario a preguntarse qué puede encontrarse en caso de conflicto.

Troy Meink

No tiene que ser un satélite disparando misiles. El término “arma” evoca inmediatamente interceptores capaces de destruir físicamente otro satélite, pero el arsenal posible o plausible es mucho más amplio y probablemente más sutil. Un sistema orbital puede emplear interferencia electrónica para bloquear comunicaciones, falsear señales, utilizar radiofrecuencia contra otro satélite o recurrir a láseres para cegar temporalmente sus sensores.

También existen posibilidades mucho más agresivas, desde brazos capaces de manipular otro vehículo hasta interceptores o incluso un satélite utilizado deliberadamente para impactar contra otro. La Space Force habla expresamente de medios cinéticos y no cinéticos capaces de “interrumpir, degradar e incluso destruir” capacidades enemigas, aunque se niega a aclarar a cuál de esas categorías pertenecen las armas que Washington ya tiene desplegadas.

Un vistazo al interior de un centro de mando espacial de Estados Unidos

El tratado y la puerta abierta. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 suele asociarse con la idea de un espacio desmilitarizado, pero en realidad su prohibición es mucho más limitada. Impide colocar en órbita armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, pero no prohíbe de manera general las armas convencionales, los láseres, los sistemas de guerra electrónica o los interceptores orbitales.

Washington sostiene que sus nuevas capacidades cumplen el derecho internacional, mientras intenta además evitar sistemas destructivos que generen miles de fragmentos de basura espacial capaces de amenazar indistintamente satélites propios, enemigos y civiles.

Un miembro de la Fuerza Espacial de Estados Unidos supervisa una pantalla de mando y control de efectos espaciales en el Centro Combinado de Operaciones Espaciales, en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, California

China y Rusia lo explican todo. Washington lleva años advirtiendo de que sus dos grandes rivales están desarrollando precisamente las capacidades que ahora reconoce poseer. Rusia probó en 2020 un aparente sistema antisatélite orbital y Estados Unidos aseguró en 2024 que Moscú había desplegado armas antisatélite operativas. Aquel mismo año trascendió además la preocupación estadounidense por un posible proyecto ruso para colocar una capacidad nuclear en el espacio.

China, mientras tanto, opera satélites altamente maniobrables capaces de aproximarse a vehículos estadounidenses y está ampliando rápidamente una infraestructura espacial militar que amenaza una superioridad que Washington había disfrutado durante décadas.

Una razón para tomárselo en serio. Porque el espacio ya no es simplemente un lugar desde el que obtener fotografías. Comunicaciones militares, GPS y navegación, detección de lanzamientos de misiles, inteligencia, guiado de armas, transmisión de datos y cada vez más la identificación de objetivos dependen de constelaciones orbitales.

Incluso redes comerciales como Starlink han demostrado en Ucrania hasta qué punto la conectividad espacial puede convertirse en infraestructura crítica durante una guerra. El jefe del Comando Espacial estadounidense, Stephen Whiting, lo resumió de una forma especialmente gráfica: en el espacio “no hay refugio seguro”, porque un satélite sigue órbitas previsibles y puede encontrarse permanentemente dentro de la zona de ataque de un adversario.

No es solo proteger, es atacar. Ese cambio doctrinal llevaba meses apareciendo en el lenguaje de los mandos estadounidenses. El teniente general Gregory Gagnon, responsable del Combat Forces Command de la Space Force, explicó que proteger y defender satélites no era suficiente porque “no puedes huir para siempre de un matón” y en algún momento hay que poder responder.

Un mes antes de la revelación de Meink, Whiting reclamaba además capacidades “creíbles y reconocidas” capaces de dañar o destruir sistemas espaciales enemigos. Leídas después de esta confirmación, aquellas declaraciones parecen menos una descripción del futuro que una preparación pública para reconocer algo que ya existía.

Lo que viene: Golden Dome. Hemos hablamos de ello durante meses. La revelación llega mientras Estados Unidos desarrolla Golden Dome, la gran arquitectura de defensa antimisiles impulsada por Donald Trump, entre cuyos elementos más ambiciosos figura precisamente la posibilidad de desplegar interceptores en el espacio.

Eso convertiría la órbita no solo en el lugar donde están los sensores que detectan y siguen amenazas, sino también en una plataforma desde la que combatirlas. Y ahí está el cambio histórico que encierra la confesión de Meink: durante décadas discutimos sobre cómo sería una futura carrera armamentística espacial. Estados Unidos acaba de reconocer que, al menos en parte, esa carrera ya está ocurriendo sobre nuestras cabezas.

Imagen | US Space Force, USAF

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