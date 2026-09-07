Así serían los nuevos uniformes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Alguien no entendió de qué iba 'Star Wars'

Cuando George Lucas ideó el universo 'Star Wars', bebió de un montón de fuentes. Para su fantasía aventurera espacial se inspiró en Kurosawa y en el western, pero necesitaba una identidad para los 'malos'. El Imperio representaba la opresión y el control, siendo una representación absoluta del mal, y la asociación con el Tercer Reich estaba más que clara.

Algo similar pasó cuando Paul Verhoeven ejecutó su adaptación libre de 'Starship Troopers', con los protagonistas a los que seguimos formando parte de una maquinaria totalitaria y extremista en una sátira antifascista.

El diseño de algunos uniformes en 'Andor', donde la estética general de "nazis en el espacio" se lleva aún más lejos

Y algo que tienen en común tanto los malos de una como los protas de otra es que los uniformes harían que Hugo Boss estuviera orgulloso porque, básicamente, son nazis espaciales con uniformes grises, sobrios y que recuerdan mucho a los que usaban los altos cargos de la Wehrmacht.

Ahora, echa un ojo a los nuevos uniformes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos que le gustaría tener a Donald Trump:

La Fuerza Espacial de Estados Unidos es la sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Fue establecida en diciembre de 2019 durante el primer mandato de Donald Trump y se convirtió en la primera nueva rama militar creada desde la formación de la Fuerza Aérea en 1947.

Se trata de una división especializada en operaciones y defensa en el dominio espacial, con el objetivo de consolidar y coordinar capacidades espaciales que antes era competencia de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, y si te estás preguntando para qué, la respuesta es que fue una reacción a movimientos de China y Rusia que, desde Estados Unidos, consideraron peligrosos.

Básicamente, esta rama tiene que asegurar los intereses de la nación en el espacio y, aunque pueda parecer exagerado, sus mandamases llevan años advirtiendo que hay una "guerra espacial" que se está dando en silencio, con las mencionadas China y Rusia saboteando satélites y moviéndose de forma agresiva en un nuevo campo de combate. Más allá del propósito y de asegurar la soberanía estadounidense en un espacio cada vez más congestionado y disputado, está el tema de la estética.

Aunque está creada dentro del Departamento de la Fuerza Aérea, tiene una identidad propia y, como suele pasar con este lenguaje bélico, el país le ha dado una estética distintiva. Uno de sus escuadrones, Space Delta 7, tiene un emblema que parece de videojuego, casi como los de un 'Call of Duty', pero los oficiales tenían uniformes más o menos convencionales. Eso acaba de cambiar con la imagen que pusimos hace unas líneas.

El emblema del Space Delta 7

Y es difícil no hablar del elefante en la habitación: si miras la imagen de reojo, podrías pensar que es un uniforme de la Alemania nazi, pero si lo miras con atención... también.

Detalles como las hombreras, el cinturón, el cuello y la gorra recuerda mucho a lo que llevaban los oficiales alemanes, pero también a los de los imperiales de 'Star Wars', a los oficiales de la saga de secuelas (con una Primera Orden que abrazaba aún más esa estética nazi) y a los diseños de los uniformes de 'Starship Troopers'.

Y no decimos nosotros que se hayan basado en los uniformes de 'Starship Troopers', lo dice la imagen compartida por Trump:

Evidentemente, la imagen de la "nueva generación de uniforme de servicio de la Fuerza Espacial de Estados Unidos" fue compartida por Donald Trump en su red social, un Trump y una Casa Blanca que han tenido trabajo estos últimos días "creando" videojuegos en los que se nos anima a repartir democracia o a levantar un muro para que no pasen inmigrantes.

Pero bueno, volviendo al uniforme, al menos hay que reconocer que han tenido algo de ojo al no poner pantalones bombachos.

El diseño de 'Starship Troopers'

Personalmente, me recuerdan más a los de 'Star Wars'

Ahora bien, hay que decir que hace unos días presentaron sus nuevos uniformes ceremoniales que son bastante más normales, y que esto no deja de ser un mensaje compartido por Trump y no algo que haya presentado la Fuerza Espacial.

De hecho, no deja de ser una imagen hecha por una IA, como la gran mayoría de cosas que comparte el presidente, por lo que habrá que ver si se aprueba esta fachada para esa rama del Ejército o si alguien pone algo de cordura en el despacho.

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