La "guerra espacial" ya es una realidad y la están librando EEUU, Rusia y China con un arma particular: sus satélites

Una de las frases más famosas de la saga 'Fallout' es la de "la guerra… la guerra no cambia nunca". Es la que abre el prólogo del videojuego 'Fallout 3' y lo cierto es que ha sido así durante milenios. Sin embargo, es posicamuble que la guerra esté a punto de cambiar y que lo que antes era ciencia ficción se convierta en realidad. Las principales potencias militares tienen una unidad o fuerza espacial y Estados Unidos está muy preocupada por lo que pueden hacer tanto China como Rusia.

¿El motivo? Operaciones controvertidas para dejar satélites norteamericanos fuera de juego.

La guerra en el espacio no es ciencia ficción. 'Fallout 3' se lanzó en 2008 y otro juego que vimos ese año fue 'Metal Gear Solid 4'. Curiosamente, en el primer capítulo el protagonista exclamaba un "La guerra ha cambiado". Ambos títulos tienen razón, ya que el concepto de la guerra no cambia, pero sí lo hace el escenario. Estamos inmersos en lo que podría ser una nueva Guerra Fría en la que ya vemos grandes submarinos autónomos con inteligencia artificial, sistemas de camuflaje de plasma y hasta drones que pueden engañar a radares enemigos haciéndoles creer que son flotas de barcos.

Hace unos meses, Israel interceptó un misil enemigo fuera de la atmósfera terrestre, pero yendo más lejos, tenemos las batallas entre satélites. Cuando Estados Unidos presentó su Fuerza Espacial en 2019, parecía una broma, pero estos últimos años hemos ido viendo movimiento por parte de varios países en este nuevo escenario de combate. Y estos últimos meses es esa Fuerza Espacial la que se muestra preocupada por las maniobras espaciales rusas debido a una nueva capacidad antisatélites.

¿Cómo es una batalla entre satélites? Cuando hablamos de "guerra en el espacio", tenemos interiorizadas las batallas entre naves de las producciones de ciencia ficción, pero lo cierto es que es algo mucho más terrenal. La Agencia de Inteligencia de Defensa norteamericana preparó hace unos años un documento en el que recogen los retos de la seguridad en el espacio y donde podemos ver los diferentes tipos de combate entre satélites:

Estos satélites pueden combatir entre ellos a 'empujones', con elementos químicos, con armas de energía o con radiofrecuencia. Otra forma de derribar un satélite es lanzando un misil desde un sistema terrestre, pero Estados Unidos anunció en 2022 que se bajaban de ese barco y animaron al resto de países a hacer lo mismo.

Operaciones rusas "preocupantes". Las batallas satelitales vienen de lejos. Como podemos ver en The War Zone, en 2020 se reportó sobre una nueva capacidad antisatélite por parte de Rusia que involucraba a un pequeño satélite con la capacidad de lanzar proyectiles físicos. Teniendo en cuenta que Francia quiere poner ametralladoras a sus satélites, no es algo que nos pille por sorpresa. También se detectó un pequeño satélite que estaba siguiendo a un satélite espía norteamericano.

No es una sorpresa que las grandes potencias se tengan tan controladas, pero en una reciente rueda de prensa, The War Zone preguntó al general Chance Saltzman, el Jefe de Operaciones Espaciales de EE.UU. sobre la capacidad actual rusa en el espacio, algo que el general calificó como "muy preocupante. Extremadamente preocupante. La cantidad de capacidades diferentes, la cantidad de regímenes orbitales diferentes a los que pueden afectar y los sistemas que ya han amenazado por su proximidad, es algo muy preocupante". El general continuó afirmando: "estamos viendo un desarrollo y una puesta en funcionamiento de manera continua".

Ataques a diario. A finales de 2021, el general retirado Robert Thompson (también de la Fuerza Espacial) afirmó que los enemigos de Estados Unidos atacan sus satélites a diario. "Estamos en un punto en el que hay una gran cantidad de formas en la que nuestros sistemas espaciales son amenazados. La Fuerza Espacial está lidiando con ataques reversibles a satélites que se producen todos los días", comentó Thompson en la entrevista.

Esos ataques reversibles no incapacitan de manera el satélite, ya que son ataques con armas no cinéticas como ataques cibernéticos, bloqueadores de radiofrecuencia o láseres que ‘ciegan’ los sistemas.

China también está en el ajo. "En realidad, los chinos están muy por delante de Rusia. Están implementando sistemas operativos a un ritmo increíble", comentó Thomspon respecto al desarrollo del gigante asiático en armamento espacial. De hecho, a Estados Unidos le preocupa tanto el Shijian-17 como el Shijian-21, dos satélites de China que cuentan con un brazo robótico. Y como podíamos ver en la imagen del dosier de EE.UU., uno de los dibujos muestra un satélite con un brazo atacando a otro.

Además de los propios satélites, Estados Unidos afirma que China tiene armas que pueden atacar satélites desde posiciones terrestres sin necesidad de recurrir a misiles.

Un escenario vital. Y si esto consiste en satélites que se están incapacitando entre ellos… ¿por qué Estados Unidos está tan preocupada? El motivo es que esos satélites son esenciales para las actuales maniobras del ejército. Son vitales como sistemas de alerta temprana o inteligencia, pero también para guiar ciertas armas, las comunicaciones, el intercambio de datos o los propios sistemas de navegación. Incapacitar ciertos satélites críticos durante un conflicto puede otorgar ventaja al enemigo.

Ahora bien, Estados Unidos no se queda de brazos cruzados y, aunque evidentemente no muestran sus acciones, en el marco de la creación de la Fuerza Espacial ya avisaron de que llegaría un punto en el que demostrarían su capacidad para que los adversarios entiendan que no pueden actuar sin consecuencias.

"Necesitan saber que hay ciertas cosas que podemos hacer, y el elemento final de la disuasión es la incertidumbre". Esas fueron las palabras de Heather Wilson, la secretaria de la Fuerza Aérea en aquel momento y es el mismo principio que con las armas nucleares.

