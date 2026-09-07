Si la pregunta es quién corta el bacalao en los negocios, la respuesta está clara: las empresas más grandes del mundo en 2026

Cada año miles de compañías compiten por aumentar sus ingresos, ganar cuota de mercado y atraer inversores. Lo que viene siendo la actividad normal en una empresa.

Sin embargo, un reducido grupo de gigantes empresariales ha alcanzado una escala tan extraordinaria que su actividad económica rivaliza con el PIB de muchos países, y las decisiones de sus CEO afectan a millones de trabajadores, condicionan mercados enteros y marcan el rumbo de sectores estratégicos como la tecnología, la energía, la sanidad o el comercio.

Determinar cuál es la empresa más grande del mundo no es tan sencillo como parece. Dependiendo del criterio utilizado, el liderazgo cambia por completo. Algunas compañías destacan por su volumen de facturación, otras por la importancia de su plantilla y otras por algo mucho más intangible como es la valoración que les otorgan los mercados financieros.

Como escribió el filósofo Ramón Campoamor: "En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira". Lo que no cambia es la fotografía que dejan todos esos datos empresariales: las grandes transformaciones económicas de la última década y una tendencia hacia dónde se dirige la economía mundial en las próximas décadas.

Las empresas más grandes del mundo por facturación

La facturación sigue siendo la medida más clásica para evaluar el tamaño de una empresa. En este terreno no dominan necesariamente las compañías más innovadoras ni las más valiosas en bolsa, sino aquellas capaces de mover enormes volúmenes de negocio.

Según datos del índice Fortune Global 500, por primera vez en años, Amazon ha conseguido situarse como la empresa con mayor facturación del planeta, superando a Walmart tras alcanzar unos ingresos superiores a los 716.000 millones de dólares.

Posición Empresa País Facturación 2025 (millones de dólares) 1 Amazon EEUU 716.924 2 Walmart EEUU 713.163 3 State Grid China 555.400 4 UnitedHealth Group EEUU 447.570 5 Saudi Aramco Arabia Saudí 445.500 6 Apple EEUU 416.200 7 McKesson EEUU 403.430 8 Alphabet EEUU 402.800 9 CVS Health EEUU 402.070 10 China National Petroleum China 401.900

El sorpasso tiene un importante valor simbólico porque muestra cómo una compañía de ecommerce ha terminado superando al mayor gigante mundial de la distribución tradicional, un sector que durante décadas parecía imposible de desbancar.

El ranking también pone de manifiesto la creciente diversificación de los gigantes corporativos. Junto a empresas energéticas tradicionales como la petrolera Saudi Aramco o China National Petroleum, asoman la patita las grandes tecnológicas como Apple y Alphabet, así como grupos sanitarios como UnitedHealth Group, McKesson o CVS Health.

Esta diversificación revela tres grandes tendencias a escala global: la economía digital gana peso, pero los sectores tradicionales siguen generando algunos de los mayores volúmenes de negocio del mundo. Además, el envejecimiento de la población en todo el mundo está disparando el volumen de las operaciones de las empresas relacionadas con el sector sanitario, farmacéutico y de cuidados.

Otro aspecto relevante es la persistencia del liderazgo compartido entre Estados Unidos y China. Las compañías estadounidenses dominan seis de las diez primeras posiciones, mientras que las empresas chinas mantienen una fuerte presencia gracias a la energía y las infraestructuras. La rivalidad económica entre ambas potencias continúa definiendo el mapa empresarial global.

Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil

Si la clasificación por ingresos refleja el presente de la economía mundial, la capitalización bursátil muestra dónde creen los inversores que estará el crecimiento en un futuro no muy lejano.

En ese terreno, 2026 está siendo el año de Nvidia (otra vez). La compañía dirigida por Jensen Huang se ha convertido en la primera empresa de la historia en superar ampliamente los cinco billones de dólares de capitalización bursátil, consolidando el enorme impacto económico que está teniendo la IA generativa y posiciona a Nvidia como su principal proveedor.

Posición Empresa País Capitalización (billones de dólares) 1 Nvidia EEUU Entre 5,3 y 5,6 billones 2 Apple EEUU Entre 4,6 y 4,7 billones 3 Alphabet EEUU Entre 4,1 y 4,2 billones 4 Microsoft EEUU Entre 3,1 y 3,8 billones2,8 billones 5 Amazon EEUU 2,8 billones 6 TSMC TaEEUUiwan 2,1 billones 7 SpaceX EEUU 1,9 billones 8 Broadcom EEUU Entre 1,6 y 1,8 billones

El ranking revela además una transformación profunda dentro del sector tecnológico en el que Apple, Alphabet y Microsoft siguen ocupando posiciones privilegiadas, pero el protagonismo ya no gira únicamente alrededor del software o los dispositivos electrónicos, sino en su influencia y control de la infraestructura sobre la que se desarrolla la IA.

Ahí es donde crece la presencia de Nvidia o Broadcom y de los responsables de las fábricas avanzadas de semiconductores como TSMC.

Quizá el dato más llamativo sea la aparición de SpaceX entre las compañías más valiosas del mundo. Aunque solo lleve unos meses cotizando en bolsa. Su presencia en el ranking ilustra cómo sectores emergentes como el espacio comercial están empezando a competir en tamaño con algunas de las mayores multinacionales tradicionales, y parten de una capitalización de salida que ya supera el PIB de España.

Las empresas más grandes del mundo por número de empleados

Más allá de los números económicos, el peso (y sobre todo la influencia) de una empresa también puede medirse por el número de personas que trabajan en ella y el músculo social que eso le aporta.

Walmart encabeza el ranking con unos 2,1 millones de empleados, una cifra superior a la población de muchos países. Amazon ocupa la segunda posición con cerca de 1,6 millones de trabajadores repartidos por centros logísticos, oficinas y divisiones tecnológicas.

Posición Empresa País Empleados 1 Walmart EEUU 2.100.000 2 Amazon EEUU 1.595.000 3 BYD China 968.900 4 JD.com China 900.000 5 Foxconn Taiwán 826.608 6 Accenture Irlanda 799.000

La clasificación demuestra que el empleo masivo sigue dependiendo principalmente de sectores intensivos en mano de obra que no requiere una alta cualificación. Esto explica la presencia de compañías como BYD, JD.com o Foxconn entre las primeras posiciones.

Las grandes cadenas de distribución, los fabricantes industriales y las plataformas de comercio electrónico necesitan enormes plantillas para sostener su actividad, aunque en los últimos años se está tendiendo hacia una creciente automatización de estas plantillas.

Llama la atención el ascenso de BYD. El fabricante chino de coches eléctricos no solo compite con Tesla en ventas, sino que ya figura entre los mayores empleadores del mundo y es una buena muestra del peso que la industria tecnológica china está teniendo en la economía global.

Como muestra de que el volumen de las plantillas no siempre define el tamaño o la importancia de las compañías. La empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, Nvidia, solo tiene 40.000 empleados. Ese balance de plantilla-valoración bursátil es cada vez más habitual poniendo sobre la mesa una realidad muy preocupante: las empresas cada vez necesitan menos empleados para facturar billones de dólares.

Las empresas más grandes del mundo por países

Analizar las mayores compañías por países permite observar dónde se concentra realmente el poder económico corporativo y, como estamos viendo en los últimos años, cómo influye el país de origen de las empresas en la geopolítica global.

La principal conclusión que dejan los datos de 2026 es que la geografía del poder corporativo está más concentrada que nunca en torno a Estados Unidos y al ecosistema de la IA. Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Broadcom y SpaceX ocupan posiciones dominantes en los rankings mundiales de valor empresarial, mientras que la taiwanesa TSMC se consolida como el gran campeón asiático de los semiconductores.





País Empresa más valiosa Sector Capitalización aproximada (2026) (en billones de dólares) EEUU Nvidia Semiconductores e IA 5,4 billones China Tencent Tecnología y servicios digitales 0,56 billones Arabia Saudí Saudi Aramco Energía 1,7 billones Taiwán TSMC Semiconductores 2,2 billones Corea del Sur Samsung Electronics Electrónica y chips 1,3 billones Francia LVMH Lujo 0,45 billones Alemania SAP Software empresarial 0,45 billones Países Bajos ASML Equipamiento para semiconductores 0,50 billones España Inditex Moda y distribución 0,18 billones India Reliance Industries Energía y telecomunicaciones 0,25 billones

Por el lado de las energéticas, la petrolera Saudi Aramco mantiene el liderazgo energético global, definiendo las tensiones geopolíticas que se están viviendo en Oriente medio.

El ranking empresarial que proporciona el índice Fortune Global 500 también nos sirve para destacar la pérdida de relevancia de las empresas europeas en las clasificaciones mundiales.

Aunque compañías como Inditex, SAP, LVMH o ASML mantienen valoraciones extraordinarias dentro de sus sectores, ninguna logra acercarse a las magnitudes alcanzadas por las grandes tecnológicas estadounidenses. El resultado es una brecha cada vez mayor entre las economías que lideran la revolución de la IA y aquellas que siguen especializadas en industrias más tradicionales.

China, por su parte, presenta una situación diferente. Aunque todavía no ha colocado a sus empresas entre las primeras posiciones mundiales por capitalización, sigue manteniendo gigantes empresariales en tecnología, banca, energía e industria.

Tencent, por ejemplo, continúa siendo la compañía china más valiosa, pero la distancia respecto a Nvidia, Apple o Alphabet pone de manifiesto cómo los mercados financieros están premiando especialmente a las empresas vinculadas a la infraestructura tecnológica y a la IA occidental.

En Xataka | Las principales empresas de cada provincia de España, en un mapa interactivo que dice mucho de la economía del país

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