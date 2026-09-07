Para Jensen Huang, "la AGI ha llegado" con GPT-6 Astra. El problema es que no es la primera vez que lo dice

Jensen Huang es uno de los perfiles más optimistas con la IA. Tiene que serlo porque Nvidia se ha convertido en el pegamento de la industria tanto con su dinero como con su tecnología. Es por ello que su voz suele ser tomada en cuenta en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial (hasta el punto de lanzar advertencias a los mandamases del G20) y hay algo que lo ha emocionado: el lanzamiento de GPT-6.

Porque Jensen cree que con GPT-6 hemos conseguido la cacareada inteligencia artificial general, pero hay un problema: no es la primera vez que se emociona más de la cuenta antes de tiempo.

Emoción. Aparte de optimista, Huang es un perfil muy interesado en ensalzar las bondades de la inteligencia artificial generativa y cualquier avance en este campo por un motivo muy simple: ha conseguido que toda la industria tecnológica trabaje para su empresa y se ha convertido en el primer cliente de la mayor fundición, lo que le da peso a la hora de ser prioridad en caso de problemas en la cadena de suministro.

En el caso de la AGI, hablamos de un paso más en esta tecnología, ya que la teoría apunta que, en algún momento, se conseguirá una IA que supere a los humanos en todas las áreas de conocimiento y tenga capacidad para crear y ejecutar apps, crear empresas y automatizar gran parte de la economía global. En la nueva era agéntica se han dado pasos en ese sentido, pero aunque sigue siendo una teoría, para Huang ya está aquí. En marzo de este año ya dijo que habíamos alcanzado la AGI, poniendo como ejemplo que los agentes de inteligencia artificial para hacer todo tipo de cosas como influencers digitales o aplicaciones para alimentar a un Tamagotchi por ti.

Si acabas de levantar una ceja, no eres el único, ya que imaginar algo tan potente que sirva para alimentar un Tamagotchi por nosotros es algo revolucionario, pero ahora ha vuelto a decir que, con el reciente GPT-6 Astra entrenado por más de 100.000 Nvidia Grace Blackwell, la AGI ahora sí que sí, ya está ahí.

Fuente: créanme. El problema, como señala Gary Marcus en su newsletter, es que el mensaje de Huang se apoya en la nada más absoluta. Marcus es un investigador de psicología que se ha centrado en la relación entre el lenguaje y la mente y que estos últimos años se ha convertido en uno de los autores más reconocidos en cuanto a publicaciones relacionadas con la inteligencia artificial y, en su texto, apunta que no hay ninguna evidencia de que hayamos llegado a este escenario.

Por muy potente que sea la nueva herramienta de OpenAI, investigadores apuntan que está a la par o un poco por encima de Fable 5.1, el modelo de Anthropic, y que básicamente se trata de una iteración aditiva a lo que ya existía, no un cambio de paradigma o una revolución.

OpenAI guarda silencio.El ejemplo del Tamagotchi apuntado en el podcast de Lex Fridman en marzo no ha sido la única vez reciente (antes de esta última, quiero decir) que Jensen ha afirmado esto. De hecho, en la llamada de resultados de Nvidia del pasado 26 de agosto, fue aún más lejos afirmando que "para muchas tareas, ya hemos alcanzado la AGI". De nuevo, sin aportar pruebas.

De hecho, si a alguien le interesaría anunciar a bombo y platillo que su nuevo modelo ya tiene esos rasgos de AGI es a la empresa que produce dicho modelo y, en este caso, OpenAI no ha abierto la boca. Tampoco hay ningún organismo que haya confirmado la llegada de la AGI.

El resto de la industria es más cauta. De hecho, ese optimismo de Huang no es compartido por sus colegas de Microsoft y Anthropic. Satya Nadella, CEO de Microsoft y otra de las figuras más interesadas en que la IA sea una cosa, ha comentado recientemente que estamos muy lejos de la AGI. Y Dario Amodeo, CEO de Anthropic y cuya empresa tiene modelos de frontera como el mencionado Fable 5.1, también ha dicho que quedan unos años antes de que podamos hablar de esa tecnología.

Fuera de los CEOs de las Big Tech, tenemos a Yann LeCun. El bautizado como 'padrino de la IA' considera que los modelos actuales basados en el lenguaje son teclados predictivos en esteroides y que falta algo realmente fundamental para que podamos hablar de la AGI, como un modelo que comprenda el mundo y pueda planificar y "crear" algo a largo plazo.

El problema de la AGI. No hay una definición consensuada. Hay un núcleo común en las formulaciones más citadas como que se tratará de un sistema de IA con una amplia capacidad cognitiva que sea flexible y capaz de aprender, razonar y aplicar conocimientos, pero si esa es la base, luego hay organismos que la describen como algo similar a la inteligencia humana y otros investigadores y empresas que afirman que serán sistemas altamente autónomos que superarán a los humanos en la mayor parte del trabajo económicamente valioso. Sigue siendo algo hipotético y una tecnología que, sin necesidad de programación específica, aplicaría conocimiento y autonomía a las tareas, aprendiendo de la experiencia. Es algo muy lejos de los modelos LLM actuales.

Además, algo que señala Marcus es que, cuando la AGI realmente llegue, no será Huang el que lo anuncie y, desde luego, no tendremos que entrecerrar los ojos para intentar ver que, efectivamente, ha llegado. Al final, como decíamos, Huang es una de las voces más interesadas en el que todo lo que rodea a la IA siga hacia arriba porque su negocio se ha convertido en ser los cimientos, el cemento y los ladrillos de la tecnología. Y su trabajo es mantener los numeritos de Wall Street en verde.

Para muestra, la segunda parte del mensaje de Huang felicitando a OpenAI, señalando que GPT-6 se ha conseguido con 100.000 GPU y que ya hay 400.000 GPU en la línea de salida para siguientes modelos, inflando aún más la burbuja de lo que puede estar por llegar.

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