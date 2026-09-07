Beca MEC 2026/27 en septiembre: este es el trámite que debes hacer para recibirla

Vamos a decirte cuál es el trámite que debes hacer en septiembre si has solicitado la Beca MEC 2026-2027. A estas alturas ya sabes si cumples todos los requisitos económicos y vas por buen camino para obtener esta ayuda, pero todavía te queda un último paso para que la beca llegue a buen puerto.

Cuando presentaste la solicitud entre abril y mayo, lo normal es que todavía no supieras cuáles iban a ser tus notas finales ni otros aspectos de cara a este curso como la universidad donde te ibas a matricular, los estudios que cursarías, o si estarías residiendo fuera de tu domicilio familiar. Por eso, ahora que estas cosas ya las tienes claras, puedes completar la información.

En qué consiste este trámite

El proceso de la Beca MEC tiene dos fases. En la primera, la Administración comprueba si cumples con los requisitos económicos usando los datos de renta y patrimonio de tu unidad familiar. Después llega la segunda fase, la de confirmar y completar tus datos académicos. Esto incluye la nota de expediente, créditos matriculados y el resto de puntos de la convocatoria.

Debes tener claro que este periodo de septiembre no es una nueva convocatoria, y si no presentaste tu solicitud en el plazo original de abril a mayo no puedes pedir la beca ahora. Este es un trámite solo para quienes ya tienen la solicitud presentada.

Cuándo y cómo se hace

El plazo para realizar este trámite es del 7 al 28 de septiembre del 2026, ambos días inclusives. Durante esas semanas, podrás volver a entrar en tu solicitud y actualizar la información provisional que escribiste a la hora de realizarla. Así, todos los datos que hayan cambiado podrán ser modificados. En el País Vasco, los procedimientos y plazos son diferentes, y la fecha límite es el 16.

Los cambios que vas a poder hacer empiezan por la posibilidad de renunciar a la beca, por si has decidido dejar de estudiar así no tener que hacer más trámites. También puedes modificar algunos datos que añadiste en su día cuando realizases la solicitud.

Estos son los casos en los que es importante modificar los datos que adjuntaste en su día junto a la solicitud:

Si han cambiado tus datos académicos o cuando hiciste la solicitud quedaron incompletos.

Si has cambiado tu cuenta bancaria.

Si vas a residir fuera de tu vivienda familiar durante el curso, algo que hará que optes a una mayor cuantía en la beca.

Si eres víctima o hijo/a de una víctima de violencia de género o abuso.

También debes saber que hay datos que no puedes cambiar en esta fase. No podrás cambiar la composición de tu unidad familiar, ni ningún dato que haya influido en determinar si cumples con los requisitos económicos. Si no haces cambios en los datos académicos, la solicitud se resolverá con lo que escribiste inicialmente, asumiendo que sigue siendo correcto.

Los pasos paraa realizar la solicitud

Para realizar los cambios, tienes que entrar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, y pulsar en el apartado de Mis expedientes. Cuando lo hagas, tendrás que identificarte con alguno de los métodos del sistema Cl@ve, que pueden ser el DNIe o Certificado electrónico, así como la Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Elige el método que quieras y sigue los pasos.

Irás a una pantalla donde tienes que pulsar en la opción de Acceso solicitud que tienes en la parte derecha, y esto te llevará a una pantalla con los datos de información. En esta ventana, pulsa en la opción de Modificar solicitud que te aparecerá en azul.

Esto te llevará a la pantalla donde puedes ver el mismo formulario que rellenaste en tu solicitud de la beca. Ahora, simplemente tienes que ir a la última página de la información académica y cumplimentar de forma correcta cada casilla con lo que solicitas, y escribiendo la información como el sitio donde cursarás los estudios. También puedes revisar las notas y otros datos que tengas que cambiar.

Y una vez completes esto, entonces solo tienes que esperar a que la administración pública compruebe tu información, vea que todo es correcto, que cumples con los requisitos de la convocatoria y que te envíen una segunda notificación donde te digan si te han concedido la beca y la cuantía correspondiente.

En Xataka Basics | Lenguajes de programación 2026: cuáles son los cinco más populares y 46 cursos gratis para aprenderlos