El "vacaciones con clima fresco" se está convirtiendo en el nuevo gran reclamo del turismo. Y esto está beneficiando a Escocia

Johanna tiene 25 años, es universitaria, alemana, y (al igual que miles de compatriotas) una enamorada de España, país que visita con frecuencia. Este año cumplió con ese ritual, pero de una forma algo distinta: en vez de hacerlo en julio o agosto, explicaba hace poco a El País, viajó en mayo, antes de que las olas de calor extremo situasen los termómetros por encima de 40 grados. Su caso es interesante porque refleja cómo el cambio climático está afectando al turismo, alterando sus dinámicas, penalizando algunos destinos y relanzando otros.

De hecho, ya hay uno que empieza a destacar por su éxito: las Highlands.

¿Cuánto influye el termómetro? Cada vez más expertos tienen claro que la pregunta no es si el cambio climático afectará o no al turismo, sino cómo lo está haciendo ya y qué consecuencias tendrá en el sector. Así lo advertían hace poco en SMC un grupo de científicos que ha analizado el impacto de las olas de calor en el flujo de viajeros de nuestro país. "Si bien todavía no hay evidencia de una disminución en el atractivo de España como destino, comienzan a observase cambios en el comportamiento de la demanda internacional", advierten.

En su opinión, el "confort térmico" (concepto fundamental) "influye cada vez más" en las decisiones que deben tomar los turistas al planificar sus vacaciones: ¿A dónde viajar? ¿En qué época del año hacerlo? ¿Cuánto tiempo estarán fuera?

Son cuestiones clave porque España ha basado gran parte de su éxito turístico en su atractivo como destino de sol y playa. El problema, coinciden los analistas de CaixaBank Research, es que si un viajero extranjero sufre un episodio de calor extremo en España las posibilidades de que regrese caen en picado.

"Vacaciones frías". La climatología influye tanto que hay expertos que ya hablan de las "vacaciones frías". Quienes las practican ya no sueñan con pasar sus días de descanso tendidos en la playa, tostados bajo un sol achicharrante, sino que priorizan climas más templados que les garanticen un "confort térmico".

Eso no pasa necesariamente por renunciar a los cálidos destinos del Mediterráneo y el sur de Europa, pero sí por replantearse las fechas y la duración de los viajes, como hizo este año Johanna, la estudiante alemana que reconocía a El País las ventajas de adelantar sus vacaciones de verano a mayo: "Tuvimos playa y temperaturas veraniegas, pero no superamos los 30 grados".

"Ahora vienen por el tiempo". El cambio climático no solo afecta al calendario vacacional, también está impulsando destinos turísticos que (si bien son atractivos de por sí) hasta ahora se veían penalizados precisamente por tener climas frescos. El caso más claro quizás sea el de las Highlands escocesas.

En las últimas semanas medios como la BBC o The Guardian se han hecho eco de cómo el norte de Gran Bretaña está ganando peso entre los turistas, tanto entre los llegados de otras partes de Reino Unido como de países extranjeros.

¿Por qué viajan a Escocia? Hay varios factores. James MacLeod, empleado del hotel Glencoe House, en las Highlands, reconoce que la climatología es un aspecto clave. Mientras parte de Europa se cocía a más de 40ºC, en Escocia el panorama era más benigno. La región no fue ajena la canícula que golpeó Europa, pero a finales de junio la máxima no había llegado a 32º.

"Antes la gente venía a las Highlands y decía: 'Es precioso, lástima el tiempo’. Ahora vienen por el buen tiempo". A los turistas, asegura ufano MacLeod, ya no les importa la lluvia. "Están contentos de que no haga mucho calor".

Clima fresco... y algo más. Por supuesto, el "confort térmico" no es el único factor que entra en juego. La gente no solo llega a Escocia huyendo de las sequías, las olas de calor extremo y los incendios forestales del sur. El destino cuenta con su propio atractivo turístico y ganchos como el encanto de Edimburgo o Glasgow, rutas, festivales y la promoción que ha recibido durante años a través del cine.

The Guardian charlaba hace poco con Zanet, un turista mexicano que se decantó por Escocia por la mitología local y la influencia de 'Harry Potter' y 'Outlander'.

¿Hay datos que lo demuestren? Sí. Son parciales y deben manejarse con cautela, pero aun así sugieren que algo está cambiando en el circuito turístico. El último balance de la Comisión Europea constata que el flujo de visitantes del norte de Europa ha crecido un 10% interanual, "superando a todas las demás regiones europeas". En Europa Central y Oriental, de hecho, el alza fue del 5,2%.

Por su parte, la agencia de viajes Trip.com también ha percibido un interés creciente por los destinos con climas frescos: las búsquedas relacionadas entre enero y abril se dispararon un 74% con respecto al mismo período de 2025.

Lo que revelan las búsquedas. La BBC comparte algunos indicadores más que revelan el tirón de los destinos 'frescos': el grupo de alquileres vacacionales Awaze asegura que las búsquedas sobre "escapar del calor" se han triplicado en los últimos meses y las de "vacaciones frescas" se han cuatriplicado.

El National Trust for Scotland también ha registrado un aumento notable de visitantes y entre junio y julio las reservas de vuelos a aeropuertos escoceses aumentaron un 15%, según Visit Britain. El porcentaje contrasta con el descenso en Londres y el resto de Inglaterra. Otro indicador es el gasto con tarjetas Visa: durante el primer trimestre creció un 19% en Escocia frente al 3% de Inglaterra.

Más allá de Escocia. Aunque el norte de Escocia es la región que ha captado más interés, lo cierto es que no es la única que parece estar beneficiándose de los cambios que la canícula está impulsando en el sector turístico. Hace poco The New York Times dedicaba un amplio reportaje a la Haya, que presentaba como "un destino ideal para unas vacaciones frescas", y hay otras ciudades que tampoco han dudado en mover ficha para captar viajeros, incluida Oslo.

La ETC confirma que el flujo de turistas y pernoctaciones está aumentando en el conjunto de la Europa septentrional, que supera a la media de otras regiones.

Imágenes | John Mason (Flickr), Yerko Lucic (Unsplash) y Magnus Hagdorn (Flickr)

En Xataka | Algo intriga a los españoles en verano: sale más barato un fin de semana en Venecia que unos días en Murcia