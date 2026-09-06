Más finos que una moneda y capaces de pegarse a cualquier superficie: así ha avanzado la industria de los paneles solares flexibles

La industria fotovoltaica se encuentra sumida en encontrar formas de mejorar la eficiencia de los paneles solares, pero también en obtener energía de maneras cada vez más versátiles. Aunque no son precisamente los que más energía generan, los paneles solares flexibles han demostrado ser una solución más que decente en determinadas áreas.

En este aspecto, Solar Window Technologies ya ha comenzado las entregas comerciales de ElectroFlex, un laminado solar flexible de apenas 0,85 mm de grosor y con la capacidad de adherirse a cualquier superficie, sin marcos, cristales ni estructuras de montaje. Bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Captar energía solar en cualquier lugar. Los paneles solares convencionales son pesados, rígidos y necesitan estructuras dedicadas para mantenerse en su sitio. Eso precisamente ha mantenido a la energía fotovoltaica alejada de vehículos, aeronaves, embarcaciones y cualquier superficie que no pueda soportar peso adicional o ángulos pronunciados. La idea de ElectroFlex pasa por resolver este tema a través de sus paneles solares finísimos y flexibles, pudiendo pegarse a todo tipo de estructuras, aunque sean curvas.

En detalle. El producto es un laminado de cinco capas que suma tan solo 0,85 mm de grosor total. Está formado por un encapsulante frontal de 0,10 mm, células solares de alta eficiencia de 0,16 mm, un soporte posterior de cobre para la conducción de 0,04 mm, una capa de composite estructural de 0,30 mm y un sustrato trasero de 0,25 mm que también funciona como base adhesiva.

En su interior, ElectroFlex utiliza células de contacto posterior interdigitado (IBC), un tipo de célula solar que oculta todo su cableado en la parte trasera con el fin de aprovechar toda la superficie frontal para la captación solar. Solar Window afirma que la eficiencia de la célula es del 24,4 %, y cuenta con una relación potencia-peso de unos 73 W/kg. Según comparte el medio Taiyang News, el módulo es hasta 47 veces más fino y 5,5 veces más ligero que un panel solar convencional montado sobre estructura que produzca una potencia similar.

Configuración, almacenamiento y gestión. Además de este panel solar flexible, la empresa también proporciona el cableado, los arneses y los componentes de equilibrado de potencia necesarios para conectar realmente la lámina al sistema eléctrico de un vehículo o edificio, y sus técnicos diseñan la configuración específica para cada instalación. Amit Singh, CEO de la compañía, asegura que este lanzamiento pretende ser el primer paso de un plan más amplio que también abarca el almacenamiento de energía y la gestión de la potencia, no solo la generación, según comparten desde Interesting Engineering.

SolarWindow se embarca así en la industria de la captación solar en sectores como el transporte, el sector marítimo y el aeroespacial, donde camiones, trenes, drones y aviones pueden convertir su propia superficie externa como una fuente adicional de energía para los sistemas de a bordo y la carga de baterías. La compañía afirma que la lámina es resistente a los rayos UV y está homologada para su uso en exteriores, aunque aún no ha publicado detalles sobre sus límites de flexión, su grado de protección IP o su durabilidad a largo plazo.

Comercialización. Actualmente, ElectroFlex está reservado solamente para algunos fabricantes en EEUU, así que aún no hay fecha prevista para su llegada a consumidores. Tendremos que esperar para conocer si la empresa pretende escalar la producción. Todo depende de si la tecnología acaba convenciendo.

Imagen de portada | SolarWindow

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