China ha construido una plataforma solar flotante de 100 kW en medio del mar con un material sorprendente: bambú

Que China es una auténtica potencia mundial en energía solar no es ningún secreto; de hecho, planea que para 2030 sus renovables cubran la mitad de su consumo energético. Tampoco lo es que es capaz de montar enormes parques fotovoltaicos en los sitios más insospechados: desde un desierto, pasando por mar abierto, hasta el espacio.

Pero el mar tiene sus propias reglas y desafíos, y el mantenimiento allí, con tanta humedad y salinidad, es todo un reto. Así que al país asiático se le ha ocurrido una idea para montar una plataforma solar flotante: dejar atrás el hormigón, el plástico o el acero en favor de un material que conocen muy bien: el bambú.

La primera plataforma solar flotante de bambú. Su nombre es Jilin-2 y es la primera plataforma solar flotante de 100 kW construida con bambú. Está instalada frente a las costas de Yantai, en la provincia de Shandong. El proyecto corre a cargo de Yantai CIMC Raffles Ocean Technology Group, China Forestry Group Corporation y la Universidad Forestal de Pekín, y lo que han usado es un compuesto hecho de fibras de bambú y madera.

La plataforma está hecha con tubos de bambú enrollados y Sea Bamboo Pipe, un compuesto de madera y bambú pretensado y reforzado con fibra. Este material ha sido diseñado específicamente para ofrecer alta resistencia mecánica, bajo peso y resistencia a la corrosión. Según el equipo de desarrollo, es ideal para aplicaciones en alta mar. En cuanto a esos 100 kW generados con las placas solares, van directos a un proyecto de producción de hidrógeno, amoniaco y metanol. Un detalle importante: este Jilin-2 multiplica por diez la potencia del prototipo anterior.

Por qué importa. Porque si este compuesto de bambú resulta ser viable en el mar en términos de resistencia y durabilidad, abre las puertas a minimizar el uso de acero y plástico (este último de origen fósil) en este tipo de infraestructuras marinas. Además, el bambú es un material natural, abundante, de crecimiento rápido y bajo coste.

Este proyecto se enmarca dentro de la transición verde china, más concretamente, en el "Plan de Acción Trienal para la Sustitución de Plástico por Bambú" que recoge CGTN y que pocas aclaraciones necesita: la intención es construir una cadena de suministro completa de productos basados en bambú para reducir el uso de plásticos.

CIMC Raffles

China marca el camino de la offshore. China lidera la solar flotante offshore mundial porque necesita energía limpia y el suelo donde más falta hace esa energía está muy caro (en los desiertos próximos a Mongolia es donde se plantan los mayores parques, pero luego hace falta trasladar la energía hasta ciudades costeras como Cantón, Shanghai o Shenzhen). Para ello necesita materiales capaces de resistir corrosión, oleaje, radiación UV y fatiga a largo plazo.

El antecesor de Jilin-2 era Jilin-1, se puso en marcha en 2023 y era tenía unas prestaciones más modestas: la plataforma apenas medía siete metros de largo por siete metros de ancho, pesaba cuatro toneladas y era capaz de generar 10 kW.

Qué va a pasar ahora. El equipo de ingeniería detrás del proyecto va a monitorizar durante su funcionamiento cómo se comporta el material frente a la corrosión, la humedad elevada, la exposición salina, la radiación ultravioleta y la fatiga estructural prolongada, algunas de las variables críticas para cualquier material empleado en una estructura marina de esta índole.

Después, el objetivo es seguir escalando esta tecnología hasta disponer de un piloto que alcance el megavatio de potencia generada y explorar otras aplicaciones.

La letra pequeña. La incógnita técnica de fondo no es tanto si el bambú aguantará o no, porque el verdadero punto débil del material es la interfaz entre el bambú y la resina que lo envuelve. Dicho esto, Jilin-2 no deja de ser un prototipo a relativamente pequeña escala, y su comportamiento real en el mar solo podrá evaluarse con el paso de los años. En pocas palabras, le falta mucho para llegar a sustituir al acero, que lleva décadas de uso en entornos marinos.

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