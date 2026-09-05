8.000 personas se han apuntado para ayudar en una reforma de Japón: están moviendo un castillo de 360 toneladas con una cuerda

En Hirosaki, al norte de Japón, una compleja restauración patrimonial se ha convertido en algo bastante más insólito: miles de personas tirando de cuerdas para desplazar un castillo de cientos de toneladas. La operación utiliza una antigua técnica japonesa que permite trasladar edificios completos sin desmontarlos y ha despertado tal interés que las plazas disponibles se quedaron pequeñas.

Detrás del espectáculo hay una historia que comenzó con un terremoto.

Japón pidió voluntarios. El ayuntamiento de Hirosaki necesitaba voluntarios para una operación bastante difícil de encontrar en cualquier convocatoria municipal: tirar con cuerdas del torreón de su castillo para devolverlo progresivamente a su emplazamiento original.

Para las 1.800 plazas disponibles durante dos jornadas recibió alrededor de 8.000 solicitudes, aproximadamente cuatro veces más de las que podía aceptar, llegadas no solo desde diferentes lugares de Japón sino también del extranjero. El interés continuó durante el resto de la operación y miles de adultos y niños han terminado participando en diferentes jornadas, convirtiendo una delicada obra de conservación en un enorme acontecimiento colectivo.

Mover un castillo “con las manos”. La historia tiene “truco” porque nadie está arrastrando 360 toneladas directamente sobre el suelo: el torreón ha sido colocado sobre un sistema de raíles y estructuras que permite desplazarlo sin desmontarlo. A partir de ahí entra realmente la fuerza humana: grupos de unas 80 personas agarran cuerdas de aproximadamente 30 metros y tiran coordinadamente al grito de "so-re", una especie de "¡vamos!" o "¡tirad!", haciendo avanzar lentamente el edificio.

Durante uno de los fines de semana consiguieron desplazarlo 1,13 metros el sábado y otros 1,09 el domingo. En otras jornadas participaron incluso cientos de escolares, algunos de los cuales apenas podían percibir que aquel gigantesco edificio se hubiera movido unos centímetros después de todo su esfuerzo.

La técnica es un arte japonés. La operación es posible gracias al hikiya, una antigua técnica japonesa para trasladar construcciones completas mediante soportes, rodillos, raíles y sistemas de tracción en lugar de desmontarlas pieza por pieza. En Hirosaki esta elección era especialmente importante porque el torreón está declarado Bien Cultural Importante de Japón y preservar su estructura original era una prioridad.

La participación ciudadana añade una dimensión excepcional a una técnica que normalmente depende de especialistas y maquinaria: en 2015 Hirosaki ya permitió que sus habitantes ayudasen a tirar del castillo y ahora ha repetido la experiencia para completar el viaje de regreso.

Fotografía aérea de la ubicación del castillo

Todo empezó con un terremoto. Lo decíamos al inicio. El problema llevaba décadas desarrollándose. Un fuerte terremoto en 1983 deformó la muralla de piedra sobre la que descansaba el torreón y despertó el temor de que pudiera terminar colapsando, por lo que finalmente se decidió apartar el edificio para poder intervenir debajo de él.

En 2015 el torreón realizó su primer viaje mediante hikiya y comenzó entonces una extraordinaria restauración: más de 2.100 piedras de la muralla fueron identificadas individualmente, retiradas y posteriormente colocadas de nuevo prácticamente en sus posiciones originales hasta completar los trabajos a finales de 2024.

Tirar de un castillo una década después. El regreso ha creado una situación difícil de repetir en cualquier restauración: personas que ayudaron a apartar físicamente el castillo en 2015 han regresado para contribuir a devolverlo a casa. Algunos han viajado cientos de kilómetros para participar de nuevo y varias familias han incorporado esta vez a hijos que eran demasiado pequeños durante el primer traslado.

Para los habitantes de Hirosaki, una ciudad de unos 157.000 habitantes, la restauración ha dejado así de ser simplemente una obra pública: literalmente pueden decir que ayudaron con sus propias manos a mover uno de los monumentos más importantes de su ciudad.

Voluntarios y máquinas. Porque la espectacularidad de las imágenes necesita un matiz importante. Los ciudadanos no van a recorrer tirando de las cuerdas todo el trayecto hasta la ubicación original: la fase manual estaba planteada para desplazar el torreón alrededor de cinco metros, mientras que maquinaria especializada realizará los aproximadamente 73 metros restantes.

Es, por tanto, una participación deliberadamente simbólica dentro de una operación de ingeniería mucho mayor, aunque el movimiento conseguido por los voluntarios es completamente real: el sistema permite que la fuerza conjunta de decenas de personas haga avanzar poco a poco la estructura completa.

Un superviviente. Hirosaki fue construido originalmente en 1611 como sede del clan samurái Tsugaru, aunque su primer torreón tuvo una vida corta: un rayo provocó en 1627 un incendio que alcanzó un almacén de pólvora y lo destruyó. La estructura actual data de 1810 y es uno de los apenas doce torreones originales que sobreviven en Japón, además del único de este tipo conservado en la región nororiental de Tohoku.

Sea como fuere, el regreso a su emplazamiento tampoco significará el final de la historia: una vez allí comenzará otra fase de conservación que obligará a cubrir el edificio y mantenerlo cerrado durante años, con una reapertura actualmente prevista para 2033.

Imagen | YouTube, Si-take.

En Xataka | Un hombre se empeñó en mudarse con el edificio a cuestas: el capricho de mover 400 toneladas le ha costado una fortuna

En Xataka | China está moviendo bloques de edificios enteros a la vez para construir debajo. ¿Por qué? Porque puede



