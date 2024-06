Un hombre se empeñó en mudarse con el edificio a cuestas: el capricho de mover 400 toneladas le ha costado una fortuna

Brandon Cook aprecia tanto su edificio de apartamentos que se ha gastado una fortuna en reubicarlo a unas pocas cuadras de su ubicación original. Hace una semana, decenas de trabajadores de tres compañías diferentes se reunieron en la ciudad estadounidense de Madison, en estado de Wisconsin, para mover una construcción de varias plantas de 1914 que recibió una importante remodelación a principios del 2000.

Como cuenta la emisora local WORT FM, DeVooght House Lifters, Badger Contracting of Southern Wisconsin y Heritage Movers utilizaron una plataforma rodante para mover el edificio de más de 400 toneladas desde el 438 de W. Dayton St. hasta el 531 de W. Mifflin St. Al principio se pensaba que esta monumental tarea se completaría en un día, pero los equipos necesitaron alrededor de 72 horas para alcanzar su objetivo.

El desafío de mover un edificio de más de 400 toneladas

Si bien la mudanza había sido cuidadosamente planificada, los especialistas se encontraron con algunos desafíos por el camino. Una vez que el edificio comenzó a moverse, el complejo radio de giro hizo que la primera jornada de trabajo se extendiera por 12 horas, consiguiendo un desplazamiento poco más de 60 metros, señala The Cap Times. Pero también surgieron otros inconvenientes.

En su paso por la calle, el edificio se llevó consigo parte del tendido eléctrico, lo que provocó que varios vecinos se quedaran sin luz. Además, los responsables debieron quitar más árboles de los que pensaban. A todo esto, como podemos ver en un vídeo compartido en Instagram, el tráfico estuvo completamente interrumpido. "Fueron noches de insomnio y agonía”, confesaba Cook al mencionado medio.

Pero la presión hacia el propietario del edificio comenzó mucho tiempo antes. Días atrás, antes de que comenzara la aparatosa mudanza, este hombre tuvo que desembolsar 180.000 dólares para mejorar los soportes estructurales en el terreno de destino. A esto tuvo que sumarle los gastos del mencionado traslado, que se calcularon en aproximadamente un millón de dólares. Un gasto nada despreciable.

438 de W. Dayton St. antes de la mudanza

La gran pregunta es por qué Cook hizo un esfuerzo titánico para cambiar el edificio de ubicación, principalmente si tenemos en cuenta que no parece muy favorable a nivel económico. Para encontrar la respuesta debemos viajar unos años atrás. Madison está viviendo en sus carnes una dinámica inmobiliaria que ya hemos visto en otras partes: está en auge la construcción de grandes edificios de apartamentos.

La mudanza del edificio de Brandon Cook en proceso

Desde hace tiempo que grupos de inversión y firmas con gran capital están comprando casas para posteriormente demolerlas y construir edificios. Aunque esta actividad ha despertado cierta polémica entre los residentes, muchos proyectos han recibido el visto bueno de las autoridades municipales locales. Core Spaces, precisamente, compró las viviendas de los vecinos de Cook para construir su propio edificio.

En el pasado, el estadounidense ya había vendido a un grupo de inversión una de sus propiedades en el centro de Madison, pero en esta oportunidad no quería volver a hacer lo mismo. Cook tenía un terreno con una casa deteriorada a pocas cuadras de 438 de W. Dayton St., por lo que no dudó en utilizarlo para preservar “uno de los edificios más bonitos del vecindario”, aunque le costara muchísimo dinero. "Siempre quise mudarme”, le dijo a The Cap Times tras finalizar la hazaña.

