No todos los teclados mecánicos hacen mucho ruido: este tiene un sonido muy agradable y es perfecto para gaming y productividad

Hace un par de años decidí dar el salto de los teclados de membrana a los mecánicos, y no fue un camino de rosas precisamente. Lo quería para trabajar y buscaba algo silencioso, o al menos que el ruido de cada tecla fuese agradable. Y... di con la tecla, y nunca mejor dicho, con el Logitech G Pro X TKL LightSpeed.

Un teclado perfecto para productividad

El Logitech G Pro X TKL LightSpeed no es un teclado barato precisamente, pero sí que es perfecto tanto para gaming como para productividad. De hecho, para esto último es para lo que más me ha gustado. Las teclas no son especialmente ruidosas, el sonido es muy agradable en su configuración GX Brown.

Y estamos ante un TKL, lo que significa que perdemos parte de las teclas de los teclados completos. Para trabajar es un fastidio, o lo era antes de acostumbrarme (ahora ya no lo considero importante). Lo que sí es un punto muy a favor es que incorpora teclas macro en cada una de las teclas "F": pulsando la tecla FN, todas las teclas "F" cambian de función a lo que hayamos seleccionado en Logitech G Hub. Es muy útil para productividad; yo he configurado atajos de copiar, pegar y pegar sin formato, por poner unos ejemplos.

También cuenta con un modo dedicado a videojuegos donde podemos seleccionar las teclas que queremos desactivar, de este modo no las pulsaremos por accidente. Además, también viene con una rueda y teclas multimedia y se puede utilizar en varios ordenadores a la vez haciendo uso de su conexión Bluetooth y por dongle.

⚡ EN RESUMEN: Logitech G Pro X TKL LightSpeed ✅ LO MEJOR El sonido : no es ruidoso y su sonido es muy agradable.

: no es ruidoso y su sonido es muy agradable. Sus teclas "F" que se pueden configurar a través del software de la marca. ❌ LO PEOR Es casi necesario utilizar un reposamuñecas , sobre todo si lo vamos a utilizar durante muchas horas seguidas.

, sobre todo si lo vamos a utilizar durante muchas horas seguidas. Su precio, que es bastante elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teclado mecánico para estudiar, trabajar o jugar a videojuegos cuyas teclas no sean muy ruidosas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Trabajas mucho con números, ya que no cuenta con el pad numérico de los teclados completos.

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Imágenes | Logitech

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