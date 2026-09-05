Mejores tablets para estudiar: cuál comprar y siete modelos recomendados

Con la vuelta a clase de los estudiantes, muchos pueden llegar a plantearse comprar un portátil para sus estudios. Esta siempre ha sido la opción más tradicional a la hora de buscar un dispositivo para estudiar. Sin embargo, hay estudiantes que prefieren dispositivos más ligeros, que puedan llevar cómodamente y sin necesidad de contar con bolsos o mochilas demasiado grandes. En ese aspecto, las tablets se posicionan como una alternativa fantástica, y dentro de ellas, nuestra favorita en relación calidad-precio es el iPad (2025).

La principal razón por la que preferimos este modelo es por su sistema operativo: iPadOS. Al contrario que las tablets Android, que en muchas ocasiones se sienten como un teléfono grande, el sistema operativo de Apple ha logrado ofrecer la sensación de que estamos más ante un MacBook recortado que ante un iPhone grande.

El chip A16 es de sobra conocido, y sabemos que es de lo más solvente prácticamente en casi cualquier uso. Además, su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas será ideal tanto para tomar apuntes como para hacer búsquedas en internet o disfrutar del tiempo libre en RRSS o reproduciendo contenido multimedia en apps como Netflix o Disney+.

Los destacados

Modelos Perfecto para ti Lo mejor Lo peor Precio desde iPad (2025) Si buscas una tablet equilibrada y con un sistema con más opciones La experiencia de estar ante un portátil recortado y no un móvil grande. Viene sin Apple Intelligence. 448,99 € xiaomi pad 7 Si buscas una tablet Android con buenas especificaciones y un precio muy competitivo. Un hardware fantástico a un precio asequible. HyperOS 2 no ofrece el valor que cabría esperar. 290,00 € HONOR Pad 10 Si buscas una tablet con una pantalla grande y una gran autonomía. Su pantalla de 12 pulgadas y la batería de 10.100 mAh. No cuenta con módulo GPS ni NFC. 234,98€ Samsung Galaxy Tab S10 FE Si buscas una tablet muy versátil, perfecta para todo tipo de usos. La presencia del S Pen la convierte en una opción mucho más productiva. Viene sin cargador. 438,98 € Lenovo Idea Tab Si buscas una alternativa barata que también incluya lápiz para tomar notas. Es una opción económica si buscas una tablet con lápiz. No es tan potente como otras opciones. 189,00 € Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Si buscas una tablet con una gran autonomía y capaz de cargar otros dispositivos. Una batería de gran capacidad, compatible con carga reversible. La memoria interna puede quedarse algo corta. 224,97 € Huawei MatePad 11.5 S Si buscas una tablet que ofrezca una experiencia diferente, con una pantalla fantástica y una gran autonomía. La pantalla PaperMatte es perfecta para usar el lápiz. Ausencia de los servicios de Google. 329,00 €

Por qué destacan

Como decíamos, las tablets son ideales para aquellos que busquen una opción más ligera y económica que un portátil, sobre todo si es para estudiar. En este caso, hay que tener en cuenta una serie de características concretas, sobre todo por el uso que se le pretende dar. A continuación, te vamos a hablar de las que creemos que son las más importantes en una tablet para estudiantes.

Software. Uno de los mayores puntos negativos que las primeras tablets sufrían era la sensación de estar ante un móvil grande. Eran dispositivos que ofrecían poco valor añadido para exprimir su tamaño. Sin embargo, hace tiempo que Apple cambió esto con iPadOS, al que realizó un lavado de cara que acercaba la experiencia más a macOS que a iOS, aun siendo consciente de las limitaciones del hardware.

En el caso de Android el camino ha sido parecido, aunque la responsabilidad cae más en manos de los fabricantes. La versión "stock" de Android para tablets sigue siendo demasiado austera, por lo que son las capas de personalización de los fabricantes las que añaden ese plus a la experiencia. Compañías como Samsung o Huawei son ejemplos perfectos de cómo aportar valor a este tipo de dispositivos.

En ambos sistemas es fundamental que contemos con funciones que favorezcan la multitarea o que permitan exprimir el uso de accesorios como los stylus, que son perfectos para tomar apuntes o para hacer dibujos, bocetos, planos, etc.

Batería. Siempre que busques un dispositivo orientado al estudio, debes ser consciente de que están pensados para ser usados durante varias horas consecutivas fuera de casa. Es cierto que en el caso de la universidad se suele tener acceso a enchufes de manera recurrente, incluso en las aulas. Aun así, la recomendación es que apuestes por tablets con una buena autonomía.

Nosotros recomendamos que la tablet que escojáis sea capaz de ofrecer, al menos, 10 horas de uso de pantalla. Aunque esto depende mucho de varios factores (tamaño de la pantalla, capacidad de la batería, procesador utilizado, etc.), podemos establecer como regla general que no bajen de los 8.000 mAh. Además, si ofrecen carga rápida, algo bastante común hoy en día, mejor que mejor.

RAM. Dependiendo de la carrera que estés cursando, es probable que tengas varias pestañas de Chrome abiertas o varios programas ejecutándose al mismo tiempo. Para que eso sea posible de manera fluida, es imprescindible que la tablet cuente con la suficiente memoria RAM. A día de hoy, el mínimo que recomendaríamos sería partir de los 6 u 8 GB.

En el caso de que queramos usar la tablet para jugar o para realizar tareas más pesadas, nuestra recomendación es que partáis mínimo de los modelos de 8 GB. Aunque en el caso de querer llevar a cabo tareas de diseño 3D o similares, lo más recomendable es optar por un portátil potente, en lugar de por una tablet.

Procesador. Aunque vayas a usar la tablet única y exclusivamente para tomar apuntes, es fundamental que tenga un buen procesador. No solo por el rendimiento general, sino porque esto también juega un papel crucial para que la tablet sea más o menos eficiente.

En el caso de que pretendáis darle un uso como el que acabamos de mencionar, podríais tener suficiente incluso con un procesador MediaTek de cuatro núcleos, siempre que busques un modelo muy económico. Sin embargo, nuestra recomendación es que apuestes por opciones más potentes. Hoy en día es bastante común encontrarnos con procesadores Qualcomm Snapdragon 7 en casi todos los modelos de gama media. Estos no solo son más potentes y eficientes, sino que además también son compatibles con los usos de la inteligencia artificial.

Pantalla. Aunque no lo pueda parecer, la pantalla es uno de los factores más importantes dentro de una tablet para estudiar. El tamaño y la resolución de la pantalla son factores clave que marcarán cómo será nuestra experiencia al estudiar con ella.

A pesar de que podemos encontrar tamaños incluso de 7 pulgadas, nuestra recomendación es que una tablet para estudiar no tenga un tamaño inferior a las 10,9 pulgadas. La razón es simple: debe ser un dispositivo cómodo de usar y que no nos genere una excesiva fatiga visual. Y pasar demasiadas horas ante una pantalla pequeña puede acabar pasándonos factura.

La resolución es otro factor importantísimo. Incluso aunque tan solo utilices la tablet para tomar y leer apuntes, es fundamental que la densidad de píxeles por pulgada (PPP) sea lo suficientemente elevada como para que ofrezca un nivel de detalle óptimo. En este caso, la regla general suele ser que alcancen los 300 ppp. Y para ello lo mejor es optar por pantallas que superen los 2K.

La tecnología del panel también es importante, especialmente si vais a cursar carreras más técnicas. En estos casos, los paneles OLED (u AMOLED) son los más recomendables. Además, también dependerá de la experiencia que busques, ya que hay fabricantes, como Huawei, que cuentan con paneles "rugosos" que ofrecen una experiencia similar a la que obtenemos al escribir sobre el papel.

Stylus. El lápiz es un accesorio realmente importante para una tablet orientada al estudio. Este accesorio es ideal para tomar notas de forma más clásica o para realizar anotaciones para aclarar determinadas partes del temario. Además, es un compañero perfecto para aquellas carreras que requieren dibujar, hacer planos, etc.

Otras opciones a considerar

Xiaomi Pad 7. Una opción que destaca por su equilibrio.

Esta tablet de Xiaomi es posiblemente una de las más equilibradas de toda la lista. Cuenta con un buen hardware (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 y 8 GB de RAM) y un almacenamiento más que suficiente para tomar apuntes (256 GB). Además, su batería de 8.850 mAh cumple de sobra con lo que debemos pedir a este tipo de dispositivos.

A todo lo anterior hay que sumar su pantalla de 11" con resolución 3,2K (3.200 x 2.136 píxeles) y la tasa de refresco de 144 Hz. Por tanto, será ideal para movernos con fluidez y para disfrutar de una buena calidad de visionado. Además, está fabricada en una aleación de aluminio que le da un aspecto y una sensación en la mano muy premium. Ahora mismo se puede conseguir desde 290,00 euros.

Honor Pad 10. Una tablet con una gran pantalla y autonomía.

En el caso de que quieras asegurarte de que tu dispositivo llegue con vida después de la jornada de estudio, la Honor Pad 10 es una de las mejores opciones. Esto se debe a los 10.100 mAh de batería que ofrece, lo que nos garantizará largas jornadas de uso.

Además, Honor ha apostado por una pantalla de 12,1 pulgadas con una resolución 2,5K (2560 x 1600 píxeles), por lo que será ideal para cualquier uso que queramos darle. Además, en potencia va más que sobrada, gracias al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Su precio parte de los 234,98 euros.

Samsung Galaxy Tab S10 FE. La opción más completa en Android.

Samsung es la marca que ofrece más valor a sus tablets. En este caso, parte de ese valor añadido lo ofrece la presencia del S Pen, con el que podremos tener una experiencia mucho más completa a la hora de querer realizar apuntes o cualquier tarea relacionada con la productividad.

Su batería es de 8000 mAh, pero al contar con una pantalla un poco más compacta (10,9 pulgadas) ofrece una duración más que suficiente para el día a día. Además, es compatible con Galaxy AI, la inteligencia artificial de Samsung. Su precio parte de los 438,98 euros.

Lenovo IdeaTab. La opción perfecta para presupuestos ajustados.

La tablet de Lenovo es una de las mejores opciones que podemos encontrar en relación calidad-precio en todo el mercado. Tiene potencia más que suficiente (CPU de ocho núcleos y 8 GB de RAM) y una pantalla fantástica de 11 pulgadas con resolución 2,5K (2560 x 1600).

Además, al contrario que otras tablets de su rango de precio, incluye el Tab Pen de Lenovo, con el que tendremos una experiencia mucho más completa que la que ofrecen incluso otras tablets más caras. Parte de un precio de 189,00 euros.

Xiaomi REDMI Pad 2 Pro. La opción económica más potente.

En el caso de que prefiráis una tablet con más potencia, este modelo de Xiaomi es la mejor elección por debajo de los 250 euros. La razón se encuentra en el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, al ser el procesador más actual en comparación con los de sus competidores.

Además, tiene una pantalla fantástica de 12,1 pulgadas con resolución 2,5K (2560 x 1600) y una batería enorme de 12.000 mAh. Su único inconveniente son los 6 GB de RAM que incluye. Este modelo parte de los 224,97 euros.

HUAWEI MatePad 11.5 S. La tablet que ofrece la sensación de escribir en papel.

La principal diferencia de este modelo con respecto a los otros que aparecen en la lista tiene que ver con su pantalla. Y no nos referimos a que tenga más o menos resolución o brillo. Se debe a la tecnología PaperMatte, que ofrece un acabado "rugoso" similar al del papel. Al combinarla con el lápiz que incluye, la experiencia al tomar apuntes será más parecida a la clásica de boli y papel.

Además, Huawei también ofrece varias funcionalidades y aplicaciones propias para destacar en productividad, por lo que es una opción superinteresante. Este modelo parte de los 329,00 euros.

Configuraciones y extras

Más arriba os hemos comentado cuáles son las características imprescindibles que debe tener toda tablet para estudiar. Sin embargo, hay otra serie de características y añadidos que también pueden ser interesantes de valorar antes de decantarse por un modelo u otro.

Diseño y materiales. A la hora de buscar tener una experiencia "más limpia", lo más recomendable es optar por tablets con marcos de pantalla más reducidos. Además, si es posible, la mejor opción es apostar por modelos que estén fabricados en aluminio. No solo porque les da un toque más premium, sino también porque son mejores conductores del calor, lo que puede alargar la autonomía del dispositivo. No obstante, si buscamos la mejor relación calidad-precio, también hay modelos fabricados en plástico de buen nivel.

Almacenamiento. El almacenamiento será algo importante en base al uso que pretendamos darle a la tablet. Si tan solo pretendemos guardar los documentos de Word, PDF o Excel que tengamos que realizar o descargar para nuestros estudios, incluso con un modelo de 128 GB deberíamos tener más que suficiente. Sin embargo, si necesitamos manejar archivos de mayor tamaño, o si vamos a usar la tablet para jugar, el mínimo recomendado es partir de los 256 GB.

Accesorios. En el apartado anterior comentamos la importancia del stylus, pero no es el único accesorio que juega un papel fundamental en una tablet. El teclado es indispensable para que podamos tomar apuntes de forma rápida y precisa, igual que si tuviéramos un portátil. Además, si ya buscamos tener una experiencia similar a la de dichos dispositivos, algunas tablets son compatibles con ratones inalámbricos. Y otra que a veces se pasa por alto es la funda con soporte. Gracias a ella podremos mantener la tablet en una posición cómoda para visualizar la pantalla al mismo tiempo que escribimos con el teclado.

Preguntas frecuentes

¿Puede una tablet sustituir por completo a un portátil para estudiar?

Depende de tu carrera o nivel educativo. Para carreras de humanidades, derecho, idiomas o tareas escolares (tomar apuntes, leer PDFs, ofimática básica y videollamadas), una tablet con teclado y ratón puede ser suficiente. Sin embargo, si necesitas programas específicos de ingeniería, arquitectura, programación o paquetes estadísticos pesados, el portátil sigue siendo imprescindible.

¿Qué tamaño de pantalla es el más recomendable?

El punto dulce para estudiar está entre las 11 y 12 pulgadas.

Menos de 10 pulgadas se queda escaso para usar pantalla dividida (apuntes a un lado y libro/vídeo al otro).

Más de 12,4 pulgadas ofrece mucho espacio, pero pierde portabilidad y resulta más incómoda de llevar en la mochila a diario.

¿Cuánto almacenamiento mínimo se necesita?

Lo ideal para no tener problemas a medio plazo son 128 GB. Optar por modelos de 64 GB puede ir demasiado justo si guardas muchos libros escaneados en PDF de alta resolución, grabaciones de clases o apps pesadas.

¿iPadOS o Android: qué conviene más para el estudio?

iPadOS: Destaca por la calidad y exclusividad de sus apps de notas y creatividad (Goodnotes, Notability, Procreate), además de su longevidad (más de 5 años de soporte).

Destaca por la calidad y exclusividad de sus apps de notas y creatividad (Goodnotes, Notability, Procreate), además de su longevidad (más de 5 años de soporte). Android: Gana en libertad de gestión de archivos, personalización y relación calidad-precio. Además, marcas como Samsung ofrecen modos de escritorio integrados (Samsung DeX) que imitan la experiencia de un PC sin coste adicional.

¿Es imprescindible comprar el lápiz oficial de la marca?

No siempre, pero es recomendable si vas a escribir a mano durante horas. Los lápices oficiales o los compatibles con tecnología activa (como el S Pen de Samsung o algunos Apple Pencil) ofrecen rechazo de palma y sensibilidad a la presión. Para iPad existen alternativas económicas de terceros (estilo ESR o Logitech Crayon) que funcionan muy bien para subrayar y tomar notas sin gastar tanto.

¿Cuáles son los accesorios indispensables para estudiar con tablet?

Funda con soporte: Vital para colocar la tablet inclinada para escribir a mano o erguida para leer y ver clases. Protector de pantalla (mate o tipo papel): Reduce reflejos y ofrece una textura rugosa que mejora mucho la precisión y comodidad al escribir con lápiz. Teclado Bluetooth ligero: Fundamental para redactar trabajos largos sin depender del teclado táctil en pantalla.

Recomendación final

Pese a la gran cantidad de opciones que ofrece el mercado, nuestra opción favorita en el sector de las tablets sigue siendo el iPad (2025). La presencia de iPadOS es uno de los principales factores que decantan la balanza a su favor, especialmente si buscamos un dispositivo para tomar apuntes y estudiar de forma cómoda.

Su pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas se ve espectacular, y sus 128 GB de almacenamiento deberían ser suficientes si no vamos a utilizar archivos demasiado pesados. Además, el chip A16 es lo suficientemente potente incluso como para echar alguna partida o realizar edición de imagen y vídeo de manera desenfadada.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

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