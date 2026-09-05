Una alternativa para no tener que llevar el portátil a clase todos los días: es un cuaderno reutilizable que te permite digitalizar tus apuntes

Para tomar notas en clase, hay muchas personas que se llevan un portátil para ir escribiendo. Si tienes uno ligero, quizás no es un problema, pero puede ser un poco pesado cargar con él si es pesado. Una alternativa ligera y, sobre todo, reutilizable, es este cuaderno Rocketbook Core: está disponible por 30,65 euros. Y viene con app para ayudarte a digitalizar todo lo que escribas.

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Un cuaderno que se puede borrar con un paño humedecido

Si se trata de tomar notas o hacer apuntes a mano, es cierto que también existe la alternativa de cuadernos de tinta electrónica. Estos, además de ser más caros, no proporcionan exactamente la misma sensación de escribir en papel, algo que tenemos más cerca con un cuaderno como este Rocketbook. Además, la gran baza que tiene este es que es reutilizable.

¿Cómo funciona? Imagina que te lo llevas a clase y empiezas a tomar notas. La app que incluye para móviles te permitirá posteriormente escanear tus apuntes e incluso poder subirlos directamente a la nube. Una vez hayas terminado, basta con pasar un paño ligeramente humedecido para borrar lo que has escrito y podrás seguir usando las mismas páginas.

Este modelo en concreto tiene tamaño A5 y 36 páginas, aunque también está disponible en otros formatos (tanto si prefieres algo más grande o más pequeño). Una alternativa compacta y ligera que te puede venir genial también para organizar tu agenda, para escribir borradores o hacer esquemas.

⚡ EN RESUMEN: rocketbook core ✅ LO MEJOR Hojas reutilizables: Poder usar las hojas y borrarlas con un paño después te permite no estar gastando papel a diario.

Poder usar las hojas y borrarlas con un paño después te permite no estar gastando papel a diario. Escaneo con su app para móviles: Su app para móviles es ideal para escanear tus anotaciones y subirlas directamente a la nube. ❌ LO PEOR Aunque se parece, la sensación no es igual a la del papel: La experiencia de escribir en uno de estos cuadernos se parece a la de hacerlo en papel, aunque no es idéntica. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles tomar muchos apuntes o notas a mano y quieres una libreta reutilizable que, además, te permita escanear y subir a la nube directamente lo que escribas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres escribir en papel tradicional o te atrae más la idea de un cuaderno con tinta electrónica.

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Imágenes | Rocketbook

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