Hoy en Lidl, la solución para controlar los aparatos de difícil acceso en casa, terrazas y patios: estos enchufes por 12,99 euros

Apagar o encender electrodomésticos, lámparas de pie o luces decorativas situadas detrás de sofás, muebles pesados o en esquinas complicadas, suele ser un inconveniente diario en muchos hogares. Para resolverlo sin necesidad de realizar instalaciones eléctricas ni depender de la conexión WiFi, Lidl tiene a la venta, dentro de su catálogo de bricolaje, un pack de enchufes inalámbricos Parkside por tan solo 12,99 euros.
Juego de enchufes inalámbricos Parkside
Si cuando vayas a Lidl ya no está disponible este pack o quieres algún adaptador más, en Amazon tienes una alternativa también económica. Se trata de este pack de tres enchufes con mando a distancia de la firma Unitec, que ofrecen un alcance de hasta 40 metros y que puedes comprar por 15,07 euros.
Unitec Kit de interruptor remoto inalámbrico 48110 con función de autoaprendizaje, juego de tomas de radio, 3 enchufas+1 mando a distancia, blanco
Unos enchufes que no requieren una configuración compleja
Este kit de Parkside está compuesto por dos enchufes y un mando a distancia por radiofrecuencia que permite activar o desactivar cada toma de forma individual o conjunta. Su alcance funciona atravesando paredes y obstáculos cotidianos dentro del hogar, lo que simplifica la gestión de dispositivos situados en zonas poco accesibles.
A diferencia de las alternativas inteligentes tradicionales, este sistema no requiere configuración de aplicaciones móviles, cuentas ni conexión a Internet. Simplemente se conecta el adaptador a la toma de corriente de la pared, se enchufa el dispositivo que quieras controlar y queda listo para funcionar mediante los botones del mando.
Además de su uso en interiores, resulta una opción idónea para gestionar la iluminación exterior en balcones, terrazas o patios protegidos de forma puntual (ya que solo cuentan con certificación IP44, que los protege del polvo y las salpicaduras de agua). Vienen con tapa de protección para cuando no los usas y su alcance máximo es de 40 metros.
Gracias a su potencia de hasta 3.680 W, podrás conectar prácticamente cualquier aparato que tengas en casa. A diferencia de los enchufes inteligentes económicos o adaptadores de baja calidad —que suelen limitarse a entre 2.000 y 2.500 W—, este modelo de Parkside permite utilizar sin problemas dispositivos de climatización, electrodomésticos de gran consumo o herramientas de bricolaje.
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⚡ EN RESUMEN: pack de enchufes con mando a distancia parkside de lidl
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas solucionar un problema de accesibilidad. Son ideales para encender o apagar aparatos situados detrás de muebles pesados o rincones de difícil acceso.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas crear rutinas automáticas, controlar equipos remotamente estando de viaje o usar comandos de voz.
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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)
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