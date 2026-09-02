Hoy en Lidl, la solución para controlar los aparatos de difícil acceso en casa, terrazas y patios: estos enchufes por 12,99 euros

Apagar o encender electrodomésticos, lámparas de pie o luces decorativas situadas detrás de sofás, muebles pesados o en esquinas complicadas, suele ser un inconveniente diario en muchos hogares. Para resolverlo sin necesidad de realizar instalaciones eléctricas ni depender de la conexión WiFi, Lidl tiene a la venta, dentro de su catálogo de bricolaje, un pack de enchufes inalámbricos Parkside por tan solo 12,99 euros.

Juego de enchufes inalámbricos Parkside PVP en Lidl — 12,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si cuando vayas a Lidl ya no está disponible este pack o quieres algún adaptador más, en Amazon tienes una alternativa también económica. Se trata de este pack de tres enchufes con mando a distancia de la firma Unitec, que ofrecen un alcance de hasta 40 metros y que puedes comprar por 15,07 euros.

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Unos enchufes que no requieren una configuración compleja

Este kit de Parkside está compuesto por dos enchufes y un mando a distancia por radiofrecuencia que permite activar o desactivar cada toma de forma individual o conjunta. Su alcance funciona atravesando paredes y obstáculos cotidianos dentro del hogar, lo que simplifica la gestión de dispositivos situados en zonas poco accesibles.

A diferencia de las alternativas inteligentes tradicionales, este sistema no requiere configuración de aplicaciones móviles, cuentas ni conexión a Internet. Simplemente se conecta el adaptador a la toma de corriente de la pared, se enchufa el dispositivo que quieras controlar y queda listo para funcionar mediante los botones del mando.

Además de su uso en interiores, resulta una opción idónea para gestionar la iluminación exterior en balcones, terrazas o patios protegidos de forma puntual (ya que solo cuentan con certificación IP44, que los protege del polvo y las salpicaduras de agua). Vienen con tapa de protección para cuando no los usas y su alcance máximo es de 40 metros.

Gracias a su potencia de hasta 3.680 W, podrás conectar prácticamente cualquier aparato que tengas en casa. A diferencia de los enchufes inteligentes económicos o adaptadores de baja calidad —que suelen limitarse a entre 2.000 y 2.500 W—, este modelo de Parkside permite utilizar sin problemas dispositivos de climatización, electrodomésticos de gran consumo o herramientas de bricolaje.

⚡ EN RESUMEN: pack de enchufes con mando a distancia parkside de lidl ✅ LO MEJOR Soportan hasta 3.680 W de potencia: admiten el límite máximo de una toma doméstica (16 A), por lo que puedes conectar radiadores, freidoras de aire o herramientas eléctricas sin peligro de sobrecalentamiento.

admiten el límite máximo de una toma doméstica (16 A), por lo que puedes conectar radiadores, freidoras de aire o herramientas eléctricas sin peligro de sobrecalentamiento. Simplicidad total (Plug & Play): no requieren red Wi-Fi, aplicaciones móviles ni cuentas de usuario. Funcionan desde el primer segundo mediante el mando por radiofrecuencia incluido. ❌ LO PEOR Sin funciones domóticas... No ofrecen integración con Alexa, Google Assistant ni Apple Home, por lo que no se pueden controlar por voz ni programar desde fuera de casa.

No ofrecen integración con Alexa, Google Assistant ni Apple Home, por lo que no se pueden controlar por voz ni programar desde fuera de casa. Sin monitorización de consumo... No permiten medir el gasto eléctrico en kilovatios ni ver estadísticas en tiempo real. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas solucionar un problema de accesibilidad. Son ideales para encender o apagar aparatos situados detrás de muebles pesados o rincones de difícil acceso. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas crear rutinas automáticas, controlar equipos remotamente estando de viaje o usar comandos de voz.

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Imágenes | Webedia y Parkside (Lidl)

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