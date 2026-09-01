Carrefour liquida esta smart TV Nanocell LG de 85 pulgadas perfecta para salones grandes

Empieza septiembre, el mes en el que la vuelta a la rutina es la absoluta protagonista. Si este otoño quieres montarte tu propio cine en casa y tienes un salón grande, esta oferta de Carrefour está hecha para ti. Ahora, puedes comprar esta enorme tele LG 85NU8E0B3LA de 85 pulgadas por 999 euros y, además, te llevas un cupón del 15% (149,85 euros) para próximas compras en el supermercado, algo que te puede ser muy beneficioso para preparar la vuelta al cole, por ejemplo.
Smart TV NanoCell 85" (215,9 cm) LG 85NU8E0B3LA con IA, 4K UHD
La tele perfecta para una tarde de peli, sofá y manta
El gran atractivo de este modelo reside en su imponente panel de 85 pulgadas (más de 215 cm de diagonal) con resolución 4K UHD. Gracias a la tecnología NanoCell de la marca coreana, la pantalla utiliza nanopartículas para filtrar las impurezas de los colores, logrando tonos muchos más puros, precisos y realistas desde cualquier ángulo de visión.
En su interior alberga el procesador α7 AI Processor 4K Gen9, un chip de última generación impulsado por Inteligencia Artificial. Este motor no solo se encarga de realizar un escalado impecable en contenidos de menor resolución para adaptarlos al 4K, sino que optimiza en tiempo real el contraste y la nitidez escena por escena.
Además, gestiona el apartado sonoro mediante el sistema AI Sound Pro con soporte para Dolby Digital Plus, adaptando la acústica al contenido para ofrecer una experiencia envolvente sin necesidad inmediata de añadir una barra de sonido externa.
El sistema operativo bajo el que funciona es webOS (propio de la marca), que presenta una interfaz intuitiva, rápida y repleta de apps de streaming. Con sus 60 Hz de refresco y sus marcos reducidos, se convierte en una opción idónea si buscas priorizar el tamaño de pantalla para disfrutar de películas, series o deportes en un espacio amplio.
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⚡ EN RESUMEN: smart tv LG 85NU8E0B3LA
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Eres un cinéfilo o seriéfilo con presupuesto ajustado y quieres montar la pantalla más grande posible en el salón sin gastar miles de euros en un panel OLED o MiniLED.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer exigente que busca sacarle todo el partido a una consola PS5 o Xbox Series X a 4K y 120 fps.
Algunas barras de sonido para esta tele
ULTIMEA Barra de Sonido 5.1 con Dolby Atmos
LG DS60TR - Barra de Sonido, Bluetooth, 440W, Negro
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Imágenes | Webedia y LG
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