Carrefour liquida esta smart TV Nanocell LG de 85 pulgadas perfecta para salones grandes

Empieza septiembre, el mes en el que la vuelta a la rutina es la absoluta protagonista. Si este otoño quieres montarte tu propio cine en casa y tienes un salón grande, esta oferta de Carrefour está hecha para ti. Ahora, puedes comprar esta enorme tele LG 85NU8E0B3LA de 85 pulgadas por 999 euros y, además, te llevas un cupón del 15% (149,85 euros) para próximas compras en el supermercado, algo que te puede ser muy beneficioso para preparar la vuelta al cole, por ejemplo.

La tele perfecta para una tarde de peli, sofá y manta

El gran atractivo de este modelo reside en su imponente panel de 85 pulgadas (más de 215 cm de diagonal) con resolución 4K UHD. Gracias a la tecnología NanoCell de la marca coreana, la pantalla utiliza nanopartículas para filtrar las impurezas de los colores, logrando tonos muchos más puros, precisos y realistas desde cualquier ángulo de visión.

En su interior alberga el procesador α7 AI Processor 4K Gen9, un chip de última generación impulsado por Inteligencia Artificial. Este motor no solo se encarga de realizar un escalado impecable en contenidos de menor resolución para adaptarlos al 4K, sino que optimiza en tiempo real el contraste y la nitidez escena por escena.

Además, gestiona el apartado sonoro mediante el sistema AI Sound Pro con soporte para Dolby Digital Plus, adaptando la acústica al contenido para ofrecer una experiencia envolvente sin necesidad inmediata de añadir una barra de sonido externa.

El sistema operativo bajo el que funciona es webOS (propio de la marca), que presenta una interfaz intuitiva, rápida y repleta de apps de streaming. Con sus 60 Hz de refresco y sus marcos reducidos, se convierte en una opción idónea si buscas priorizar el tamaño de pantalla para disfrutar de películas, series o deportes en un espacio amplio.

⚡ EN RESUMEN: smart tv LG 85NU8E0B3LA ✅ LO MEJOR Relación pulgadas/precio imbatible: conseguir un panel de 85 pulgadas de una marca de primer nivel como LG por debajo de los 1.000 euros es muy poco habitual.

conseguir un panel de 85 pulgadas de una marca de primer nivel como LG por debajo de los 1.000 euros es muy poco habitual. Tratamiento del color NanoCell: ofrece colores vivos, bastante precisos y un buen ángulo de visión para ver películas en familia o con amigos sin perder intensidad de color desde los laterales. ❌ LO PEOR Frecuencia de refresco limitada (60 Hz)... No cuenta con panel de 120 Hz ni conectividad HDMI 2.1 completa para consolas de última generación a máxima velocidad.

No cuenta con panel de 120 Hz ni conectividad HDMI 2.1 completa para consolas de última generación a máxima velocidad. Brillo y contraste moderados... Al ser un panel LED Direct con brillo de hasta 300 nits y sin atenuación local avanzada (Local Dimming), los negros no son absolutos en habitaciones totalmente a oscuras. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un cinéfilo o seriéfilo con presupuesto ajustado y quieres montar la pantalla más grande posible en el salón sin gastar miles de euros en un panel OLED o MiniLED. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres un gamer exigente que busca sacarle todo el partido a una consola PS5 o Xbox Series X a 4K y 120 fps.

Algunas barras de sonido para esta tele

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Imágenes | Webedia y LG

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