Hoy en Lidl, la solución a los enchufes desaprovechados tras el sofá o los muebles para cargar varios dispositivos a la vez

Muchos enchufes de los que tenemos distribuidos por las habitaciones de casa no están, precisamente, en el mejor lugar posible. A veces, coincide que tenemos un mueble o sofá justo delante de uno de ellos y, si queremos arrimarlos todo lo posible a la pared (que es lo más habitual), lo más probable es que dichos enchufes queden bloqueados y no permitan conectar y desconectar cargadores y cables con facilidad.
TRONIC - Cubo de enchufes con puertos USB
Para solucionar esto, en el mercado encontramos algunos cables, alargaderas o regletas que ofrecen lo mismo que cualquier alternativa clásica en cuanto a potencia, funcionalidad y demás características. Pero (y aquí está la clave) con una gran diferencia en diseño: el conector de pared es plano, para así entrar en el enchufe y sobresalir lo mínimo posible. Permitiendo, ahora sí, poder darles uso a esos enchufes que quedan atrapados tras el mobiliario.
En este sentido, Lidl vende por sólo 13,99 euros un cubo de enchufes (disponible en dos colores: blanco y negro) de este tipo: con clavija plana que no sobresale y, una vez conectado a la toma de pared, permite arrimar sofás, estanterías o lo que queramos. Además, con una pequeña asa abatible de la que tirar cuando necesitemos desconectarlo. Como alternativas a la de Lidl, aunque algo más caras, en Amazon encontramos algunas otras regletas de este tipo también muy interesantes:
- Esta, por 28,49 euros, con cable de dos metros, cuatro tomas de corriente, dos USB A y otros dos USB tipo C
- Esta otra, por 18,04 euros, con cable de metro y medio, misma cantidad de tomas de corriente y un USB A más otro tipo C
- O esta, por 37,04 euros, con cable de tres metros y similares puertos y tomas que las anteriores
EXTRASTAR Cubo Regleta Enchufes 1.5M con Enchufe Plano
La regleta de Lidl es muy generosa en conectividad
Poniendo el foco en la regleta de clavija plana de Lidl, y comparándola en prestaciones y precio con las alternativas de Amazon, vemos que es bastante completa y ofrece mucho para lo que cuesta. Porque más allá de ese diseño que permite "resucitar" enchufes olvidados tras el mobiliario de casa, tiene todo lo básico que podemos pedirle a una regleta múltiple a la que conectar varios dispositivos... e incluso más.
Cuenta con un cable de un metro y medio, un adaptador de soporte y hasta cinta adhesiva de doble cara. Estos dos últimos, para fijar el cubo de enchufes bajo la mesa o de modo vertical en el lateral de un mueble, si lo preferimos. O si no, podemos usarla como cualquier otra regleta convencional: en el suelo o encima de la mesa.
En cuanto a conectividad, ofrece cuatro tomas de corriente con obturador (para evitar que entre polvo o suciedad en las que no estemos usando, al no dejar los agujeros al descubierto) y tres puertos USB (dos USB A y un USB tipo C). Nada mal para lo que cuesta.
Eso sí, no menciona su capacidad máxima de carga. Aunque este tipo de dispositivos suelen rondar entre 2.000 y 4.000 W, por lo que más que para conectarles grandes electrodomésticos como lavadoras, termos eléctricos, neveras, radiadores u hornos, son ideales para cargadores de teléfonos, tablets y consolas, la televisión, videoconsolas de sobremesa, ventiladores y pequeños electrodomésticos en general.
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⚡ EN RESUMEN: regleta cubo lidl con enchufe plano
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALA SI... te gusta arrimar a la pared los muebles de casa y quieres aprovechar todos y cada uno de los enchufes que tienes repartidos por las paredes
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⛔ NO LA COMPRES SI... tienes muchos enchufes disponibles en casa o no sueles taparlos con mobiliario
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