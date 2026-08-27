Hoy en Lidl, la solución a los enchufes desaprovechados tras el sofá o los muebles para cargar varios dispositivos a la vez

Muchos enchufes de los que tenemos distribuidos por las habitaciones de casa no están, precisamente, en el mejor lugar posible. A veces, coincide que tenemos un mueble o sofá justo delante de uno de ellos y, si queremos arrimarlos todo lo posible a la pared (que es lo más habitual), lo más probable es que dichos enchufes queden bloqueados y no permitan conectar y desconectar cargadores y cables con facilidad.

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Para solucionar esto, en el mercado encontramos algunos cables, alargaderas o regletas que ofrecen lo mismo que cualquier alternativa clásica en cuanto a potencia, funcionalidad y demás características. Pero (y aquí está la clave) con una gran diferencia en diseño: el conector de pared es plano, para así entrar en el enchufe y sobresalir lo mínimo posible. Permitiendo, ahora sí, poder darles uso a esos enchufes que quedan atrapados tras el mobiliario.

En este sentido, Lidl vende por sólo 13,99 euros un cubo de enchufes (disponible en dos colores: blanco y negro) de este tipo: con clavija plana que no sobresale y, una vez conectado a la toma de pared, permite arrimar sofás, estanterías o lo que queramos. Además, con una pequeña asa abatible de la que tirar cuando necesitemos desconectarlo. Como alternativas a la de Lidl, aunque algo más caras, en Amazon encontramos algunas otras regletas de este tipo también muy interesantes:

Esta, por 28,49 euros, con cable de dos metros , cuatro tomas de corriente, dos USB A y otros dos USB tipo C

, cuatro tomas de corriente, dos USB A y otros dos USB tipo C Esta otra, por 18,04 euros, con cable de metro y medio , misma cantidad de tomas de corriente y un USB A más otro tipo C

, misma cantidad de tomas de corriente y un USB A más otro tipo C O esta, por 37,04 euros, con cable de tres metros y similares puertos y tomas que las anteriores

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La regleta de Lidl es muy generosa en conectividad

Poniendo el foco en la regleta de clavija plana de Lidl, y comparándola en prestaciones y precio con las alternativas de Amazon, vemos que es bastante completa y ofrece mucho para lo que cuesta. Porque más allá de ese diseño que permite "resucitar" enchufes olvidados tras el mobiliario de casa, tiene todo lo básico que podemos pedirle a una regleta múltiple a la que conectar varios dispositivos... e incluso más.

Cuenta con un cable de un metro y medio, un adaptador de soporte y hasta cinta adhesiva de doble cara. Estos dos últimos, para fijar el cubo de enchufes bajo la mesa o de modo vertical en el lateral de un mueble, si lo preferimos. O si no, podemos usarla como cualquier otra regleta convencional: en el suelo o encima de la mesa.

En cuanto a conectividad, ofrece cuatro tomas de corriente con obturador (para evitar que entre polvo o suciedad en las que no estemos usando, al no dejar los agujeros al descubierto) y tres puertos USB (dos USB A y un USB tipo C). Nada mal para lo que cuesta.

Eso sí, no menciona su capacidad máxima de carga. Aunque este tipo de dispositivos suelen rondar entre 2.000 y 4.000 W, por lo que más que para conectarles grandes electrodomésticos como lavadoras, termos eléctricos, neveras, radiadores u hornos, son ideales para cargadores de teléfonos, tablets y consolas, la televisión, videoconsolas de sobremesa, ventiladores y pequeños electrodomésticos en general.

⚡ EN RESUMEN: regleta cubo lidl con enchufe plano ✅ LO MEJOR Permite volver a usar enchufes olvidados tras muebles o sofás

tras muebles o sofás Cuenta con bastantes tomas de corriente y también varios puertos USB para teléfonos y tablets ❌ LO PEOR No especifica su potencia máxima en W, aunque este tipo de regletas suele rondar una media de 3.000 W 💡 CÓMPRALA SI... te gusta arrimar a la pared los muebles de casa y quieres aprovechar todos y cada uno de los enchufes que tienes repartidos por las paredes ⛔ NO LA COMPRES SI... tienes muchos enchufes disponibles en casa o no sueles taparlos con mobiliario

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Imágenes | Lidl, Compradicción

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