Solo en casa: guía de compra de dispositivos inteligentes para cuidar tu casa cuando te vas de vacaciones

En épocas como el verano, festividades y puentes, muchos de nosotros aprovechamos esos días para escapar de la rutina y hacer un viaje. Elijas las vacaciones que elijas, es probable que dejes tu casa sola. Si tienes un hogar inteligente, existen una serie de dispositivos que, además de automatizar procesos, pueden ayudarte a fingir que hay alguien en casa: sensores, bombillas inteligentes, etc. En esta guía de compra de dispositivos inteligentes encontrarás gadgets para la misión de disuadir o alertar si alguien extraño intenta entrar en casa.

Bombillas inteligentes

Las bombillas inteligentes no son más que bombillas LED a las que se les ha añadido algún tipo conectividad, lo que nos permite controlarla a distancia, bien sea desde el smartphone, con asistentes de voz o a través de automatismos de la domótica del hogar.

En este sentido, no solo podremos encenderlas y apagarlas cuando no estemos en casa, sino también programarlas y crear rutinas. Y es que las bombillas inteligentes ofrecen funciones más allá del apagado y el encendido, como es el ajuste del color, brillo, intensidad, la creación de escenas y ambientes, etc.

Dos características propias de las bombillas inteligentes que tendremos que verificar antes de decantarnos por un modelo u otro es si son compatibles con el ecosistema de nuestro hogar y qué tipo de conectividad tienen. No obstante y como cualquier otra bombilla, nos fijaremos también en aspectos como la eficiencia energética, ciclos de encendido, vida útil, color y temperatura, potencia lumínica o el ángulo.

IKEA Trådfri

La sueca IKEA dispone en su catálogo de una familia de bombillas a partir de los 8 euros ofreciendo un compromiso entre un coste bajo — para ser bombillas inteligentes — y versatilidad . Estas bombillas emplean el protocolo Zigbee para conectarse, por lo que requieren un hub para comunicarse con el router, pudiendo usar tanto el de la línea Trådfri o el de la popular Philips Hue.

Además de bombillas y el puente, IKEA tiene a la venta sensores, de modo que puedes hacerte con el kit completo.

Funcionan con smartphones iOS, Android y con la app IFTTT, además son compatibles con Alexa, Siri y Google Assistant.

SPC Sirius 1050

La Sirius 1050 (21 euros) forma parte de la línea domótica de SPC, empleando el Wi-Fi para mantenerse conectada. Está disponible en casquillo E27, pudiendo elegir entre varias opciones de potencia. Es compatible con iOS, Android, IFTTT y con los asistentes Alexa y Google Assistant.

SPC Sirius 1050 – Bombilla color + blanco 2700K inteligente LED Wi-Fi E27, 10W, 1050lm Hoy en Amazon por 21,00€ PVP en PcComponentes 24,74€

Xiaomi Mi Smart Bulb

Dentro del gran catálogo de productos de Xiaomi encontramos la Xiaomi Mi Smart Bulb (12,99 euros), unas luminarias atractivas por su relación calidad precio, especialmente si las compramos en China, si bien en España se pueden encontrar en varios formatos por debajo de los 20 euros.

Las bombillas de Xiaomi emplean el Wi-Fi para comunicarse, por lo que no hace falta usar elementos adicionales, y son compatibles con Google Assistant y Alexa.

Philips HUE

Philips HUE es la línea de iluminación smart más popular, ofreciendo un amplio catálogo de formatos, un ecosistema robusto y versatilidad, ya que son compatibles con iOS y Android, IFTTT, así como con los asistentes de voz Siri, Alexa y Google Assistant. La última generación de las Hue, además de con protocolo Zigbee – que requiere un hub para comunicarlas con el router – disponen también de conectividad Bluetooth. Desde 19,90 euros, aunque hay muchos modelos y kits interesantes si la idea es ir sustituyendo las bombillas de casa.

Philips Hue Bombilla Inteligente LED E27, con Bluetooth, Luz Blanca Cálida, Compatible con Alexa y Google Home Hoy en Amazon por 9,30€

TP-Link

TP-Link ofrece una gama de productos smart entre los que podemos encontrar bombillas (14,10 euros), que se conectan a través del Wi-Fi, no siendo necesario emplear un puente. En cuanto a su compatibilidad con asistentes de voz, funcionan con Alexa y Google Assistant, así como con iOS, Android y IFTTT. Existen opciones de diferentes potencias y colores.

TP-Link - Bombilla inteligente LED, Bombilla WiFi sin necesidad de hub, Luz Blanca Cálida Regulable, compatible con Amazon Alexa y Google Home, 800lm (KL110) Hoy en Amazon por 14,10€

LIFX

Otra línea que destaca por su versatilidad son las bombillas inteligentes de LIFX (24,99 euros), disponibles en varias versiones de boquillas, colores y formatos. Como funcionan mediante Wi-Fi no requieren de Hub. Son compatibles con iOS, Android, IFTTT, Alexa, Google Assistant y Siri (Apple HomeKit).

Lifx Bombilla Mini E27, Ajustable, no Requiere Concentrador, 9 W, Blanco, Paquete de 1 Hoy en Amazon por 14,39€

OSRAM Smart+

OSRAM también cuenta con una línea dedicada a la domótica denominada "Smart+" con opciones de iluminación. Estas bombillas smart de OSRAM (22,93 euros) están disponibles en diferentes opciones de color, forma, tamaño del casquillo y potencia.

Curiosamente, esta marca diferencia sus bombillas en función de los diferentes asistentes de voz, contando con una expresamente para Siri compatible con Apple Homekit y otra para Google Assistant y Alexa. La diferencia entre una y otra es que la opción Apple se conecta mediante Bluetooth y la otra emplea el protocolo Zigbee, por lo que requiere de un hub.

Osram 4058075816596 a, Smart Plus Classic A/LED de la bombilla con Socket de B22d, 2000 K – 6500 K y control del color blanco, compatible con Alexa, plástico, 10 W, color blanco, 12 x 6 x 6 cm Hoy en Amazon por 22,93€

Enchufes inteligentes

Otra opción interesante para cuando no estemos en casa son los enchufes inteligentes, unos sencillos dispositivos conectados que permitirán que suministremos corriente a distancia los aparatos que estén enchufados a estos: una lámpara, el aire acondicionado, etc. , de modo que algunos puedan entrar en acción.

Además de fijarnos en la compatibilidad y conectividad empleada estos enchufes inteligentes, nos fijaremos en las especificaciones eléctricas, fundamentalmente el amperaje máximo que toleran y que dispongan de toma de tierra.

A nivel práctico, nos fijaremos también en las dimensiones, ya que suelen ser dispositivos voluminosos que en ocasiones podrían no encajar en el espacio disponible para poder manipularlos con comodidad.

TP-Link HS100

El TP-Link HS100 (13,59 euros) se conecta al Wi-Fi y está disponible tanto en versión con monitorización de energía consumida como sin él. Entre sus características, la inclusión del modo "fuera de casa" que permite activar de forma aleatoria el electrodoméstico para ahuyentar a posibles ladrones.

TP-Link HS100 - Enchufe Inteligente para Controlar Sus Dispositivos Desde Cualquier Lugar, sin Necesidad de Concentrador, Funciona con Amazon Alexa y Google Home e Ifttt, Wi-Fi Ready Hoy en Amazon por 13,59€

Xiaomi

También Xiaomi ha lanzado un enchufe inteligente que se conecta al Wi-Fi de casa para poder suministrar energía a lo que conectemos al otro lado. Es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant y el amperaje máximo es de 16A.

SPC Clever

El SPC Clever permite conectar aparatos de hasta 10 A y potencia máxima de 3680 Watios, de modo que podamos programarlos y establecer rutinas. Funciona con Wi-Fi y es compatible con iOS, Android, IFTTT, así como con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa. Está disponible también en formato regleta. Por 16,90 euros

SPC Clever Plug – Enchufe Inteligente Wi-Fi Compatible con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT Hoy en Amazon por 16,90€

D-Link DSP-W115

El D-Link DSP-W115 (32,99 euros) emplea Wi-Fi para mantenerse conectado y es completo en cuanto a funciones, permitiendo la programación y envío de alertas cuando un aparato se enciende y apaga. Es compatible con Amazon Alexa y Google Assistant y también está disponible en formato de regleta.

D-Link DSP-W115 - Enchufe Inteligente WiFi, Control Desde móvil o Tableta Mediante App Gratuita mydlink, programación horaria ON/Off, Compatible Amazon Alexa y Google Home, IFTTT, Blanco Hoy en Amazon por 32,99€

Philips Hue Enchufe Smart Plug

Dentro del catálogo Hue encontramos este Philips Hue Enchufe Smart Plug (26,98 euros), un modelo que se conecta mediante Bluetooth o Zigbee y que destaca por su amplia compatibilidad con diferentes ecosistemas (Amazon Alexa, Google Home y Apple HomeKit).

Ledvance Smart + Plug

El Ledvance Smart + Plug es la versión renovada de la línea domótica de Osram para enchufes, donde encontramos versiones para interiores y exteriores (más resistentes frente a la intemperie), con conectividad Zigbee o con Bluetooth, lo que simplifica el manejo al no requerir un hub. Es compatible con los ecosistemas de Amazon, Google y Apple.

LEDVANCE SMART+ Plug, Bluetooth conmutable enchufe para la control de la iluminación en su Smart Home, compatible con Apple Homekit y LEDVANCE Smart+ App para Android, Paquete de 1 Hoy en Amazon por 29,12€

Enchufe Eve Energy

El enchufe smart Eve Energy (49,95 euros) monitoriza el consumo de los aparatos a los que esté conectado, permitiendo controlarlo dentro del ecosistema de Apple, conectándose mediante Bluetooth.

Eve Energy - Interruptor y contador eléctrico inalámbrico, Bluetooth Low Energy, non occorrono bridge o gateway, blanco (Apple HomeKit) Hoy en Amazon por 48,49€

Pack de enchufes TECKIN

Si la idea es ir domotizando tu hogar, es interesante hacerse con un pack como este de TECKIN que incluye 4 enchufes por 35,99 euros, ofreciendo buena relación entre prestaciones y coste. Los TECKIN son compatibles con iOS, Android y IFTTT, además de con los asistentes de voz Google Assistant y Amazon Alexa.

Es moderadamente compacto, dispone de monitorización de consumo y está limitado a electrodomésticos que consuman como máximo 2.200 vatios a 10 A de intensidad.

Enchufe Inteligente wifi TECKIN Inalámbrico Smart Mini Monitor de Energía del Zócalo del Interruptor Compatible con Alexa Echo Google Asistente, no se requiere Hub, con Control Remoto (4 PACK) Hoy en Amazon por 47,99€

Cámaras de seguridad y vigilancia

Además de fingir que estamos en casa, la domótica nos permite monitorizar lo que sucede en espacios concretos y, en algunos casos, interaccionar con el entorno. Así, es habitual que dispongan de visión nocturna, sistemas de audio bidireccional y sensores de movimiento, para activarse cuando algo entre dentro de su radio de acción.

Como sucede con el resto de dispositivos smart, prestaremos atención al tipo de conectividad — en este caso es habitual que se conecten mediante Wi-Fi o con Bluetooth Low Energy (BLE) — y la compatibilidad con el ecosistema de nuestra casa.

Como sucede con cualquier otra cámara, nos fijaremos en su óptica para conocer megapíxeles, ángulo de visión o la resolución máxima alcanzada. Asimismo, es importante conocer dónde guardan lo que monitoriza, bien sea en una unidad de almacenamiento como una tarjeta SD o subiéndola a servicios de la nube.

Otro aspecto importante es saber dónde la colocaremos, ya que existen modelos tanto para exterior como para interior.

Xiaomi Mi Home Security Camera 360°

Quienes busquen una cámara conectada sencilla, compacta y asequible, en la Xiaomi Mi Home Security Camera 360° (33 euros) encontrarán una buena candidata. Es capaz de grabar a resolución 1080p y se puede fijar en la posición que desees, cubriendo los 360 grados. Con modo visión nocturna y detección de movimiento.

Garza IP WIFI

La Garza IP WIFI (44,99 euros) es un modelo asequible, compacto y sencillo para controlar lo que sucede alrededor siendo capaz de grabar vídeo a 720p, que guardará en una tarjeta SD. Puede rotar vertical y horizontalmente y dispone de un ángulo de visión de 75 grados.

A pesar de sus pequeñas dimensiones, integra micrófono, altavoz y sensor de movimiento. Es compatible con smartphones iOS y Android, con la app IFTTT y con los asistentes de voz Google Assistant y Alexa.

Garza Smarthome - Cámara IP WiFi Inteligente 360, visión Nocturna, HD, iOS, Android, Alexa, Google Hoy en Amazon por 44,95€

D-Link DCS-8000LH

Una de las opciones más interesantes dentro de las cámaras asequibles por sus prestaciones es la D-Link DCS-8000LH (54,90 euros). Este modelo también graba en calidad HD, aunque su campo de visión es más amplio, alcanzando los 120 grados. Además de visión nocturna y sistema de audio bidireccional, es posible programar avisos.

Al detectar movimiento o sonido, el sistema de grabación de vídeo en la nube se activa automáticamente, grabando clips ilimitados durante 24 horas recurrentes que pueden descargarse en el móvil. Si queremos que permanezcan más tiempo en la nube, dispone de planes de pago.

D-Link DCS-8000LH – Cámara IP WiFi de vigilancia con Acceso Desde móviles, grabación de vídeo en la Nube y en el móvil, HD 720p, H.264, Compatible Amazon Alexa y Google Home, para iOS/Android Hoy en Amazon por 46,89€ PVP en PcComponentes 54,99€PVP en FNAC 54,90€

Ring Stick Up Cam

La Ring Stick Up Cam (99 euros) es compacta y resistente, con una batería integrada que permite montarla sin necesidad de cables, es compatible con Alexa, dispone de comunicación bidireccional y graba en HD.

Nueva Ring Stick Up Cam Battery, cámara de seguridad HD con comunicación bidireccional, color blanco, compatible con Alexa Hoy en Amazon por 99,00€

Logitech Circle 2

Lo bueno de la Logitech Circle 2 (144,91 euros) es su versatilidad: sirve tanto para interiores como para exteriores y es compatible los tres principales asistentes de voz.

Esta cámara se enciende al detectar movimiento, grabando con calidad Full HD y gran angular. El material grabado se guarda en la nube durante 24 horas gratis.

Logitech Circle 2 - Cámara de Seguridad doméstica con Cable para Interior o Exterior Funciona con Alexa, HomeKit y Google Hoy en Amazon por 181,17€

Arlo Baby ABC1000-100EUS

La Arlo Baby (229 euros) tiene como particularidad lo discreta que es: siendo una cámara de interiores, sus carcasas le hace parecer un juguete, un recurso muy original para mimetizarse en un cuarto infantil.

Este modelo alcanza el Full HD a la hora de grabar, dispone de audio bidireccional para escuchar y hablar e integra alertas de movimiento y sonidos. Asimismo, tiene un sensor de temperaturas integrado y es posible poner nanas. Es compatible con el asistente de voz Alexa.

Arlo Baby ABC1000-100EUS - Cámara de seguridad HD 1080p (con carcasa de conejito, visión nocturna, alertas de movimiento y sonidos, sensor de aire, batería recargable) Hoy en Amazon por 255,76€

Netamo Presence

La Netatmo Presence (299 euros) es una cámara de exterior que pasa desapercibida al integrar iluminación que le hace parecer un foco para el jardín. Este foco se enciende al detectar movimiento, siendo capaz de distinguir entre personas, vehículos y animales. En caso de detectar algo extraño, envía alertas y notificaciones al móvil.

En cuanto a sus especificaciones, graba vídeo Full HD, dispone de ranura SD para tarjetas de hasta 32 GB y su campo de visión es de 100º.

Netatmo Presence - Cámara de Vigilancia Exterior con foco integrado Hoy en Amazon por 218,16€

Sensores

Aunque numerosas cámaras integran sensores, también existe la posibilidad de adquirirlos por separado dentro de la domótica del hogar para que estén permanentemente atentos a la medición de un parámetro, dando la orden al sistema inteligente de la casa para que entre en acción.

De movimiento, humo, ruido, temperatura, fugas, humedad... los sensores detectan la variación de parámetros dentro de un rango establecido para avisarnos a nosotros, o al sistema domótico para que entre en acción. Por ejemplo, si detecta presencia, las luces se encienden.

En el mercado encontramos sensores movimiento, humo, ruido, temperatura, fugas, humedad...en este sentido, nos fijaremos en el tipo de conectividad que emplean y la compatibilidad con los ecosistemas.

Sensor de movimiento Philips Hue

El sensor de movimiento de Philips Hue (33,95 euros) permite configurar el sistema de iluminación para que el sistema de iluminación inteligente se encienda cuando alguien entre en una estancia.

Como el resto de elementos de la familia Hue, se conecta mediante Zigbee, por lo que requiere un puente o el uso del altavoz Echo Plus. Es compatible con iOS, Android y la app IFTTT, así como con Siri, Google Assistant y Alexa.

Philips Hue Sensor de Movimiento, Enciende las Luces con Detección de Presencia, Compatible con Control por Voz Hoy en Amazon por 33,95€

Sensor de puertas y ventanas Eve door & Window

El Eve door & Window 39,90 euros es un sensor de puertas y ventajas para el ecosistema de Apple que nos permite detectar si cualquier puerta o ventana está abierta o cerrada y mirar las estadísticas, de modo que sepamos si alguien ha entrado en nuestra casa. Funciona con Bluetooth y no requiere puente.

Eve Motion

Eve Motion (44,95 euros) es un sensor para el ecosistema de Apple que detecta el movimiento, de modo que da el aviso para que otros elementos entren en acción, por ejemplo las lámparas o un enchufe inteligente donde esté conectado el televisor. Funciona con Bluetooth y no requiere puente.

Eve Motion - Sensor de movimiento inalámbrico, Bluetooth Low Energy, non occorrono bridge o gateway, blanco (Apple HomeKit) Hoy en Amazon por 46,90€ PVP en PcComponentes 50,44€

Osram Smart Sensor

Dentro de línea smart de OSRAM encontramos un sensor de movimiento que funciona a través de Wi-Fi. Este sensor capta la temperatura y detecta los movimientos en un radio de 100° y hasta 4,5 metros, informando si el objeto extraño sigue en su radio de acción. Así, si alguien entra en una estancia, la luz o el enchufe se activa de forma automática.

Osram Smart Sensor, 2.4 W, Blanco, Lote de 1 Hoy en Amazon por 14,34€

Artículo revisado en junio de 2020 con precios actualizados e incorporación de nuevos modelos

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.