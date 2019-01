Xiaomi Mi LED Smart Bulb, análisis: Y se hizo la luz

Con la llegada de los altavoces inteligentes al hogar, muchos usuarios se han animado a ir convirtiendo sus casas en hogares inteligentes y uno de los primeros dispositivos smart en cruzar el umbral de casa por su sencillez, funcionalidad y precio son las bombillas inteligentes, un gadget que nos permite controlar la iluminación, programarla y añadir escenas entre otras muchas cosas. Hemos probado la Xiaomi Mi LED Smart Bulb y estas son nuestras impresiones.

Mi LED Smart Bulb, especificaciones técnicas

Mi LED Smart Bulb Características Flujo luminoso 800 lúmenes Temperatura de color 1700K-6500K Potencia nominal 10 W (equivalente a 60 W) Colores 16 millones Casquillo E27 Vida útil 25.000 horas Conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz (no hace falta Hub) Compatible con Alexa, Google Assistant, IFTTT App Mi Home Dimensiones 55x120mm Precio 22,99 euros

Las bombillas inteligentes no dejan de ser bombillas LED a las que se les ha incorporado conectividad, en el caso de la Mi LED Smart Bulb emplea el Wi-Fi de 2,4 GHz, por lo que podremos conectarla a cualquier casquillo de E27 dentro del rango de acción de nuestro router sin necesidad de usar un puente o hub intermedio.

Como cualquier otra bombilla, deberemos prestar atención a parámetros clásicos como su vida útil, ciclos de encendido, eficiencia energética... pero además, en el caso de las bombillas inteligentes, es fundamental fijarse en el ecosistema (con qué protocolos y asistentes son compatibles), la calidad lumínica y el precio.

La Mi LED Smart Bulb proporciona 10 Watios y 800 lúmenes, una potencia lumínica que según el fabricante equivale a los 60 Watios en una bombilla incandescente.

Teniendo la equivalencia entre bombillas LED y bombillas tradicionales, para la cual se calculan los lúmenes reales multiplicando el número de watios por la eficiencia lumínica, que oscila entre los 40Lm/w y los 90Lm/w, puede considerarse una aproximación adecuada.

Lúmenes reales = al nº de vatios x 70

Es decir, que esta bombilla LED podría sustituir a una bombilla tradicional de 60 Watios. No obstante, la idoneidad de esta bombilla u otra de diferente flujo luminoso para iluminar una estancia también depende de otros factores como la altura del techo o el ángulo de apertura de la luz.

Otra característica propia de algunos modelos de bombillas inteligentes entre las que se incluye la Mi LED Smart Bulb se encuentra la posibilidad de ajustar su intensidad, es decir, que sea dimable. En este sentido, es importante no solo que cuente con esta función, sino que además lo haga de forma continua, sin saltos ni parpadeos.

Esta bombilla Mi LED Smart Bulb ofrece además iluminación RGB logrando hasta 16 millones de colores, según Xiaomi. Como en el caso anterior, en función del uso que queramos darle (por ejemplo para iluminación fotográfica) es importante que sean fieles a la realidad

El rango de temperaturas que ofrece la Mi LED Smart Bulb va desde los 1.700 hasta los 6.500 Kelvin, es decir, que en tonos blancos nos permite ir hasta los 3.000K del color blanco cálido, los 4500K es blanco puro o los 5800K del blanco frío.

Instalación y configuración inicial

En la caja que protege la bombilla encontramos un folleto con las instrucciones de instalación en varios idiomas, entre ellos el español. El proceso de instalación es bastante simple: extraemos la bombilla, la enroscamos en un casquillo compatible y la encendemos. Como cualquier otra luminaria.

Es momento realizar la configuración inicial. Lo primero será descargar la aplicación Mi Home en nuestro smartphone, disponible tanto para iOS como para Android. Podemos hacerlo o bien desde las respectivas plataformas de descarga (Google Play o App Store) o escaneando el código QR que viene en las instrucciones.

Para poder usar Mi Home es necesario tener una cuenta Mi, un proceso que requerirá la introducción de un email y una contraseña. Tras verificarla, accedemos a Mi Home.

El proceso de configuración inicial incluye las siguientes pantallas:

1) Seleccionar un país o región, donde se nos recomienda Europa, que es el que marcaremos.

2) Para continuar, deberemos leer y aceptar los acuerdos de usuario y política de privacidad.

3) Aparecerá una pantalla pidiéndonos permiso para acceder a nuestros datos, en mi caso que uso iPhone, para gestionar los accesorios compatibles con HomeKit.

Configuración de la Xiaomi Mi Smart Bulb, primeros pasos

4) Lo siguiente será pulsar para añadir un dispositivo de la lista. Navegamos por el catálogo de gadgets de Xiaomi hasta localizar la Mi LED Smart Bulb, que se encuentra en el menú Lightning.

5) Tras confirmar que la bombilla está encendida, pasamos a la siguiente pantalla donde introduciremos el Wi-Fi y su contraseña. Si disponemos un router dual, es importante tener claro que esta bombilla solo funciona a 2,4 GHz, así que tendremos que usar dicha banda.

6) Aparece una pantalla que nos pide que nos conectemos en la red "yeelink-light-xxx", así que en el apartado Ajustes de nuestro teléfono accedemos a dicha red. Volvemos a la aplicación y pulsamos sobre "Establecer Wi-Fi ahora".

7) Comenzará el proceso de conexión y la app nos informará con una pantalla en la que veremos el avance en forma de porcentaje.

8) Cuando llega al 100%, cambiaremos de pantalla a otra donde tendremos que seleccionar la ubicación del dispositivo y la posibilidad de compartir el dispositivo, que podremos omitir. En mi caso selecciono Estudio.

9) Un mensaje nos informará de que la conexión se ha realizado con éxito. Pulsamos sobre "Comencemos para acceder a la interfaz que nos permitirá manipular la bombilla.

Cómo es la aplicación

Como cualquier otra bombilla, podremos encenderla y apagarla desde el interruptor de la lámpara o de la habitación, pero el verdadero punto fuerte de una bombilla inteligente son las posibilidades de su app Mi Home, disponible tanto para iOS como para Android.

La aplicación nos ofrece un control total de las funciones de esta bombilla inteligente. Como podéis ver en las capturas que ilustran esta sección, su interfaz es bastante sencilla e intuitiva, si bien la traducción a veces deja bastante que desear o directamente nos la encontramos en inglés. Un mal menor que esperamos vaya corrigiéndose con las actualizaciones.

Desde la interfaz general es posible configurar el aspecto y ajustes de la aplicación de domótica de Xiaomi, detalles relativos a nuestro perfil Mi y también conectar nuestros dispositivos Mi a servicios de voz como Alexa o Google Assistant, como veremos más adelante.

La portada de la aplicación nos lista los dispositivos Mi que hay en nuestra casa, pudiéndolos visualizar en la pantalla principal o por habitaciones. En cada uno de ellos podemos ver su ubicación y si se encuentra encendido o apagado. Pulsamos sobre la Mi LED Smart Bulb para ver qué podemos hacer con ella.

Los cuatro iconos que encontramos en la parte inferior nos permiten realizar lo más básico: Apagar o encender la bombilla, ajustar la temperatura e intensidad de la luz Blanca, ajustar la intensidad y color cuando estamos en modo Color o Fluir, dejando que la bombilla nos lleve por un recorrido psicodélico de luz y color. Para ayudarnos en esta tarea, el fondo de la interfaz adquirirá el color e intensidad elegido.

Otro punto interesante es la posibilidad de guardar los modos de iluminación que hayamos configurado en Favoritos, simplemente pulsando sobre el corazón. Luego deslizaremos para ver qué hemos guardado y allí daremos con dos apartados: nuestros modos de iluminación creados de forma manual y otros predefinidos como el "Amanecer", "Puesta de sol", "Romance", "Película", "Hogar", "Notificación intermitente", "Feliz cumpleaños" o "Centelleo de vela", con un nombre bastante descriptivo.

Si pulsamos sobre los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha accederemos a Configuración, un lugar que nos permitirá programar el encendido y apagado de la bombilla, establecer el estado inicial, compartir el dispositivo, actualizar el firmware, poner contraseña y crear escenas inteligentes, un proceso que en las primeras ocasiones puede llevarte un rato.

En general la app Mi Home es fluida, agradable y clara, al margen de la traducción y que a veces tienes la sensación de que hay que dar demasiados pasos, pasar demasiadas pantallas, para realizar ciertas tareas.

Un detalle a tener en cuenta: esta bombilla no es compatible con redes inalámbricas WiFi 802.11ac, es decir, las que trabajan en la banda de los 5 GHz. Por esta razón solo podremos conectarla a la banda de los 2,4 GHz, algo propio de estándares IEEE 802.11n y anteriores. No es un problema ya que los router más modernos trabajan en ambas bandas, pero sería buena idea que Xiaomi flexibilizara esta opción porque la banda de 5 GHz ya está consolidada.

Qué puedes (y qué no) puedes hacer con Mi LED Smart Bulb

Ajustar la temperatura, colores e intensidad

Uno de los puntos débiles de las bombillas de bajo consumo en sus primeros tiempos es que eran demasiado frías. A título personal, me gusta la iluminación cálida, con tonalidades amarillas o incluso naranjas. Pues bien, con la Mi LED Smart Bulb puedes regular su calidez en un rango que va desde los 1.700 a los 6.500 grados Kelvin, lo que la hace idónea para cualquier estancia.

De este modo podremos decantarnos por una luz cálida para las salas de estar y dormitorios donde es habitual emplear luces que generen ambientes relajantes, por luces frías para oficinas, salas de estudio o cocinas que fomenten nuestra atención o tirar por la línea de en medio y optar por un blanco neutro.

La bombilla Mi LED Smart de Xiaomi nos permite cambiar temperatura, intensidad y color de la luz fácilmente. Si queremos elegir el tipo de luz blanca, acudiremos a la sección "Blanca" y deslizaremos con el dedo:en horizontal para regular la temperatura y en vertical para la intensidad. Si vamos a la pantalla de "Color" podremos elegir el color e intensidad siguiendo la misma dinámica.

Efectos, escenas y programación

Al margen de lo más básico, buena parte de sus funciones más interesantes se encuentran dentro del apartado Configuración (los tres puntos). Desde aquí podremos:

Programar cuándo la vamos a apagar y configurar un temporizador .

Establecer una configuración como predeterminada cuando se encienda la bombilla.

Compartir el control de la bombilla con otras cuentas Mi, es decir, con otros usuarios.

Buscar actualizaciones de firmware.

Desconectarla de tu teléfono móvil.

Poner contraseña u otros sistemas de seguridad como el reconocimiento facial o el lector de huellas(en mi caso Touch ID) para usar la aplicación

Crear escenas inteligentes. Esta opción nos permite configurar rutinas donde entren en acción las opciones de la bombilla. En mi caso, me he limitado a crear una escena para que a una hora concreta la bombilla cambie de color.

Creación de una escena inteligente

Automatización y rutinas

Una bombilla Xiaomi Mi LED Smart Bulb es solo el principio. Si optas por seguir engrosando el ecosistema Mi con otras bombillas y dispositivos, entonces te será muy útil hacer uso de la automatización y del agrupamiento por habitaciones.

Y es que las escenas inteligentes se complementan con la creación de automatismos o rutinas, donde entran en acción las bombillas y otros dispositivos. Por ejemplo, si usases las luces de Xiaomi y una cámara de seguridad Mi en un comercio, podrías crear una automatización que apagase las luces a las 20 horas (la hora de cerrar) y activase al mismo tiempo la cámara de vigilancia.

Para crear automatizaciones iremos a la pantalla principal de la aplicación y desde allí pulsaremos sobre Automatización, el procedimiento sigue una línea "if... then" similar a la de las escenas inteligentes.

Usar un asistente de voz (Alexa y Google Assistant)

Desde la aplicación Mi Home instalada en el móvil se puede encender la Mi LED Smart Bulb sin problema. Sin embargo, si tienes varias bombillas (u otros dispositivos Mi) la gestión individualizada puede convertirse en algo tedioso, razón por la que es más eficiente agruparlas por habitaciones y gestionarlas en grupo. Y una manera de hacerlo cómodamente es con la voz.

Las Mi LED Smart Bulb son compatibles con Google Assistant y Alexa, por lo que podemos controlarlas con la voz a través de estos asistentes. Ojo porque aunque tengas la app Mi instalada en un iPhone, no podrás controlar la bombilla de Xiaomi con Siri ya que no es compatible con HomeKit.

En mi caso dispongo de un Google Home Mini, así que los he emparejado para poder controlar la bombilla usando mi voz.

Para ello será necesario instalar la app Google Assistant en el teléfono móvil, pulsar sobre "Añadir" y "Configurar dispositivo".

A continuación veremos una larga lista de fabricantes. Seleccionamos Mi Home, momento en el que nos llevará a la página de Mi, donde tendremos que introducir el email y contraseña del perfil Mi.

Proceso de emparejamiento de la bombilla con Google Assistant

Cuando el proceso haya terminado, podremos usar la Mi LED Smart Bulb con la voz. Entre las órdenes que podemos darle se encuentra pedirle apague o encienda la luz, preguntarle si la bombilla está encendida o apagada o que ponga la luz de un color determinado. Y si has agrupado las bombillas del estudio bajo la denominación "Estudio", estas órdenes se aplicarán en conjunto.

Algo que me ha llamado la atención es cuánto tiempo transcurre desde que digo en voz alta "Ok Google", el altavoz procesa la orden y la bombilla lo ejecuta, unos cuantos segundos.

Mi LED Smart Bulb, la opinión de Xataka

La experiencia con la Mi LED Smart Bulb ha sido satisfactoria globalmente. Considero que es una bombilla inteligente versátil que me permite cambiar de ambiente sin necesidad de cambiar de habitación: puedo usarla para ver la tele con un modo relajante, cambiar a una tonalidad fría para escribir o jugar con la intensidad y el color para tomar unas fotografías.

El cambio de color y la intensidad se realiza de forma progresiva y sin saltos, y la luz que ofrece es más que suficiente para alumbrar mi estudio, de unos 10-12 metros cuadrados.

Su versatilidad y potencia lumínica me resultan muy atractivas y en escenarios como el de mi estudio, en el que requiero cambiar de luz con relativa frecuencia, puede hacer que me merezca la pena la inversión, que ronda los 20 euros. Las bombillas inteligentes rondan desde los 8 euros del modelo más barato a superar los 30 euros, por lo que las Mi LED Smart Bulb se sitúan justo en el medio. Eso sí, cuentan con la ventaja de no requerir un hub intermedio para funcionar, lo que reduce la inversión inicial.

El uso de la aplicación es cómodo e intuitivo para un nivel inicial como el mío, con solo una bombilla inteligente y encuentro muy útil poder programar su funcionamiento y los modos de iluminación que he estado haciendo.

No obstante, espero que la traducción al español sea completa en próximas versiones y que la Mi LED Smart Bulb sea válida también en los 5 GHz, una banda que progresivamente debe ir "completándose" con los gadgets conectados que vamos incorporando a nuestros hogares.

Me gusta que Xiaomi sea compatible con Google Assistant y Alexa, porque nos abre las puertas a seguir ampliando el ecosistema del hogar con más fabricantes que diversifiquen la oferta y los precios. No obstante, echo en falta que Xiaomi y Apple se entiendan, porque honestamente es un fastidio que algunos de los dispositivos que compramos no se entiendan con el resto.

Y aunque no sea culpa de Xiaomi, conforme nos vayamos acostumbrando a hablar con asistentes de voz y estos a entendernos, el empleo de asistentes de voz será más efectivo.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.