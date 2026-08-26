Ni blanco ni negro: este teclado Logitech en tono pastel es ideal para darle un lavado de cara a tu setup

Si estás pensando en renovar el espacio de trabajo de cara al nuevo curso sin gastar una fortuna, la estética y la comodidad juegan un papel fundamental. Para huir de los monótonos periféricos blancos o negros que inundan las oficinas, el Logitech Pebble Keys 2 K380s en tono rosa pastel se presenta como la opción perfecta para aportar un toque fresco y minimalista a tu escritorio. Lo puedes comprar por solo 28,89 euros en Neobyte.

Un teclado que podrás emparejar con hasta tres dispositivos

Este teclado de la firma Logitech destaca por un diseño estilizado con esquinas redondeadas y un peso tan ligero que permite llevarlo en la mochila a la biblioteca o a la oficina sin apenas notarlo. Sus teclas cóncavas ofrecen una pulsación suave y silenciosa, ideal para escribir durante horas sin molestar a nadie a tu alrededor.

En el apartado técnico, no se queda atrás. Integra la tecnología Easy-Switch, que permite tenerlo emparejado por Bluetooth con hasta tres dispositivos a la vez (como el portátil, la tablet o el móvil) y cambiar entre ellos al instante con solo pulsar un botón. Además, se adapta automáticamente a cualquier sistema operativo, ya sea Windows, macOS, iPadOS o Android.

Todo esto se remata con una eficiencia energética insuperable: sus dos pilas AAA incluidas prometen hasta tres años de autonomía. Así que por menos de 30 euros, se puede considerar un accesorio perfecto para aligerar espacio en el escritorio y transformar por completo la personalidad de tu setup antes de afrontar la rutina de septiembre.

⚡ EN RESUMEN: teclado Logitech G Pebble Keys 2 K380s rosa ✅ LO MEJOR Estética cuidada y diferencial: el acabado rosa pastel rompe con la monotonía de los periféricos tradicionales y alegra cualquier escritorio.

el acabado rosa pastel rompe con la monotonía de los periféricos tradicionales y alegra cualquier escritorio. Gran portabilidad y silencio: su tamaño compacto y peso ligero facilitan llevarlo en cualquier mochila, mientras que sus teclas son sumamente silenciosas para trabajar en bibliotecas o cafeterías. ❌ LO PEOR Distribución de teclas apretada... Al ser un formato compacto sin teclado numérico dedicado, requiere un pequeño periodo de adaptación si estás acostumbrado a teclados completos de sobremesa.

Al ser un formato compacto sin teclado numérico dedicado, requiere un pequeño periodo de adaptación si estás acostumbrado a teclados completos de sobremesa. Sin retroiluminación... Las teclas no se iluminan, lo que dificulta la escritura a oscuras o en entornos con muy baja luz. 💡 CÓMPRALO SI... Necesitas un teclado ligero y resistente para trabajar desde cualquier sitio con el portátil o la tablet y buscas un modelo diferente al resto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Eres gamer o buscas un periférico para jugar con baja latencia y respuesta táctil mecánica.

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Imágenes | Logitech

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