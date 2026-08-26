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Ni blanco ni negro: este teclado Logitech en tono pastel es ideal para darle un lavado de cara a tu setup

Cuesta menos de 30 euros y ocupa muy poco espacio en el escritorio

Teclado Logitech Pebble Keys 2 K380s Rosa Pastel
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Fran León

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Si estás pensando en renovar el espacio de trabajo de cara al nuevo curso sin gastar una fortuna, la estética y la comodidad juegan un papel fundamental. Para huir de los monótonos periféricos blancos o negros que inundan las oficinas, el Logitech Pebble Keys 2 K380s en tono rosa pastel se presenta como la opción perfecta para aportar un toque fresco y minimalista a tu escritorio. Lo puedes comprar por solo 28,89 euros en Neobyte.

Teclado inalámbrico Logitech Pebble Keys 2 K380s

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PVP en Neobyte — 28,89 MediaMarkt — 29,99
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Un teclado que podrás emparejar con hasta tres dispositivos

Teclado Logitech Pebble Keys 2 K380s

Este teclado de la firma Logitech destaca por un diseño estilizado con esquinas redondeadas y un peso tan ligero que permite llevarlo en la mochila a la biblioteca o a la oficina sin apenas notarlo. Sus teclas cóncavas ofrecen una pulsación suave y silenciosa, ideal para escribir durante horas sin molestar a nadie a tu alrededor.

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En el apartado técnico, no se queda atrás. Integra la tecnología Easy-Switch, que permite tenerlo emparejado por Bluetooth con hasta tres dispositivos a la vez (como el portátil, la tablet o el móvil) y cambiar entre ellos al instante con solo pulsar un botón. Además, se adapta automáticamente a cualquier sistema operativo, ya sea Windows, macOS, iPadOS o Android.

Todo esto se remata con una eficiencia energética insuperable: sus dos pilas AAA incluidas prometen hasta tres años de autonomía. Así que por menos de 30 euros, se puede considerar un accesorio perfecto para aligerar espacio en el escritorio y transformar por completo la personalidad de tu setup antes de afrontar la rutina de septiembre.

⚡ EN RESUMEN: teclado Logitech G Pebble Keys 2 K380s rosa

 LO MEJOR

  • Estética cuidada y diferencial: el acabado rosa pastel rompe con la monotonía de los periféricos tradicionales y alegra cualquier escritorio.
  • Gran portabilidad y silencio: su tamaño compacto y peso ligero facilitan llevarlo en cualquier mochila, mientras que sus teclas son sumamente silenciosas para trabajar en bibliotecas o cafeterías.

❌ LO PEOR

  • Distribución de teclas apretada... Al ser un formato compacto sin teclado numérico dedicado, requiere un pequeño periodo de adaptación si estás acostumbrado a teclados completos de sobremesa.
  • Sin retroiluminación... Las teclas no se iluminan, lo que dificulta la escritura a oscuras o en entornos con muy baja luz.

💡 CÓMPRALO SI... Necesitas un teclado ligero y resistente para trabajar desde cualquier sitio con el portátil o la tablet y buscas un modelo diferente al resto.

⛔ NO LO COMPRES SI... Eres gamer o buscas un periférico para jugar con baja latencia y respuesta táctil mecánica.
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