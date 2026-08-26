Meta acepta pagar 18.000 millones de dólares para evitar ser juzgada por el impacto de sus redes sociales en adolescentes

Meta ha optado por cerrar mediante un acuerdo multimillonario uno de los principales frentes judiciales que mantenía abiertos en Estados Unidos por la protección de menores en sus redes sociales. La compañía cifra el pacto alcanzado con una coalición de fiscales generales en aproximadamente 18.000 millones de dólares, en plena celebración de un juicio federal en Oakland que examinaba acusaciones relacionadas con el diseño de Facebook e Instagram y sus efectos sobre los usuarios jóvenes. La operación sigue pendiente de aprobación judicial y la tecnológica no admite haber actuado de forma ilícita.

Cómo pagará Meta los 18.000 millones. La cantidad anunciada, sin embargo, tiene bastante letra pequeña. Según el desglose ofrecido por la compañía liderada por Mark Zuckerberg, alrededor del 70%, unos 12.700 millones de dólares, se distribuirá entre las jurisdicciones participantes mediante pagos anuales durante una década, mientras que aproximadamente 5.300 millones adicionales dependen de que TikTok y YouTube adopten determinadas protecciones y realicen los pagos previstos. En la documentación judicial también podemos encontrar detalles de cómo se distribuirá ese importe.

Llegan cambios a Facebook e Instagram. El alcance geográfico del pacto es fundamental para entender qué cambia realmente: sus nuevas obligaciones se circunscriben a las jurisdicciones estadounidenses participantes y no se trasladan automáticamente a España ni al resto del mundo. Allí, las cuentas de menores de 18 años tendrán por defecto un máximo conjunto de dos horas diarias en Facebook e Instagram, con excepciones como la mensajería y determinados contenidos de formato largo, además de un bloqueo de acceso entre las 00:00 y las 06:00. Las notificaciones quedarán silenciadas por defecto entre las 22:00 y las 07:00 y durante el horario escolar, de 08:00 a 15:00, con determinadas excepciones y controles parentales.

Cambian los "me gusta" y las reacciones. El paquete va bastante más allá de limitar el tiempo de uso. Los adolescentes podrán elegir un feed no personalizado por los sistemas de recomendación, desactivar la reproducción automática y dejarán de ver por defecto el número de “me gusta” y reacciones en las publicaciones. También recibirán avisos tras periodos continuados de uso y al alcanzar determinados umbrales diarios, mientras que los padres ganarán nuevos controles sobre cuentas secundarias, cambios de configuración e interacciones potencialmente sospechosas. El cumplimiento, además, será revisado anualmente por un auditor independiente durante cinco años.

También Snapchat, TikTok y YouTube. Una parte del pacto busca que estas reglas se extiendan al resto de grandes plataformas utilizadas por adolescentes. Si se cumplen las condiciones previstas para Snapchat, TikTok y YouTube, Meta endurecerá también algunas de sus propias medidas: el límite pasará a una hora diaria por aplicación, el bloqueo nocturno se ampliará a la franja de 22:00 a 07:00 y determinados compromisos inicialmente previstos para cinco años se extenderán hasta diez. La vertiente económica tiene una mecánica distinta y vincula específicamente parte de los pagos adicionales a TikTok y YouTube, por lo que ninguno de estos cambios debe darse todavía por activado.

Meta rechaza las alegaciones. El acuerdo llega después de meses especialmente difíciles para Meta en los tribunales estadounidenses. El proceso federal iniciado el 18 de agosto reunía acusaciones sobre el diseño presuntamente adictivo de Facebook e Instagram, la forma en que la empresa habría presentado sus riesgos para menores y la supuesta recopilación de datos infantiles sin el consentimiento parental exigido por COPPA. Son alegaciones que la compañía sigue rechazando y que no admite como ciertas al pactar. Antes de este juicio, además, ya había perdido este año dos casos relevantes relacionados con menores en Nuevo México y Los Ángeles.

Desafíos también en Europa. La Comisión Europea concluyó preliminarmente en julio que determinados elementos de diseño de Facebook e Instagram, entre ellos el autoplay, el scroll infinito, las notificaciones y las recomendaciones personalizadas, pueden incumplir la Ley de Servicios Digitales al favorecer un uso excesivo, también entre menores. Bruselas mantiene además otro procedimiento por las medidas destinadas a impedir el acceso de menores de 13 años. Son expedientes independientes del pacto estadounidense, pero muestran cómo ambos lados del Atlántico están examinando problemas similares mediante vías jurídicas distintas.

Imágenes | Mark Zuckerberg | Meta

En Xataka | Bruselas lo tiene claro: Instagram y Facebook son "adictivos" por diseño. Y Meta se enfrenta a una multa de 12.000 millones de dólares