Bruselas lo tiene claro: Instagram y Facebook son "adictivos" por diseño. Y Meta se enfrenta a una multa de 12.000 millones de dólares

La Comisión Europea ha concluido, de forma preliminar, que Meta incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) por el diseño "adictivo" de Instagram y Facebook. El organismo y Meta llevan años de rifirrafes por multitud de aspectos relacionados con la seguridad y privacidad de sus redes sociales pero, esta vez, la jugada puede salirle muy cara a la compañía de Mark Zuckerberg, pues podría verse obligada a rediseñar ambas aplicaciones y enfrentarse a una multa de hasta 12.000 millones de dólares.

Por qué. La conclusión de la Comisión Europea viene tras una investigación de más de dos años que, si se confirma, obligaría a Meta a cambiar el funcionamiento interno de dos de las redes sociales más usadas del planeta. Y llega en un momento en el que la presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas por la protección de menores no para de crecer, tanto en Europa como en Estados Unidos.

En detalle. Según ha explicado la propia Comisión Europea en un comunicado oficial, Meta "no evaluó adecuadamente los riesgos de su diseño adictivo para el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores y los adultos vulnerables". El organismo europeo señala directamente a varias funciones concretas:

Las recomendaciones personalizadas. El autoplay (reproducción automática de contenido). El scroll infinito. Las notificaciones push.

Bruselas sostiene que estas herramientas empujan al usuario a seguir viendo contenido de forma casi inconsciente, lo que la propia institución describe como pasar al "modo piloto automático". También asegura que Meta ignoró datos disponibles sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram y Facebook por la noche, así como el papel que formatos como los reels o las stories podrían jugar en un uso excesivo o compulsivo de las aplicaciones.

Entre líneas. Lo llamativo no es solo que Bruselas señale el diseño de las apps, sino que también pone en duda las herramientas que Meta ya ofrece para limitar su uso. La Comisión afirma que los controles de tiempo de pantalla, incluso los que vienen activados por defecto para adolescentes, "pueden descartarse fácilmente" y no reducen de forma real el uso del servicio. Sobre el control parental, considera que solo funciona si los padres tienen conocimientos técnicos y dedican tiempo y esfuerzo a configurarlo, algo que, según el propio organismo, limita su eficacia real. Tampoco valora como suficientes los avisos sobre salud mental que Meta ofrece en su "centro de seguridad".

Con estos argumentos, la Comisión plantea que Meta debería introducir cambios de diseño concretos: desactivar por defecto funciones como el autoplay y el scroll infinito, incorporar pausas de pantalla efectivas y ajustar su sistema de recomendaciones para que dependa menos de mantener enganchado al usuario, según recoge el comunicado de la propia institución.

Cuánto dinero hay en juego. Si la conclusión se confirma, Meta podría recibir una multa de hasta el 6% de su facturación mundial anual. Tomando como referencia los ingresos de 2025, cercanos a los 201.000 millones de dólares, la sanción podría rozar los 12.000 millones de dólares.

Qué puede hacer Meta. Cabe destacar que esto todavía son conclusiones preliminares y que todavía no hay sanción firme. Meta tiene derecho a defenderse, revisar la documentación del expediente y responder por escrito antes de que Bruselas adopte una decisión definitiva. En paralelo, se consultará el caso al Comité Europeo de Servicios Digitales.

El contexto no juega a favor de Meta. Esta investigación lleva abierta desde mayo de 2024, y no ha sido la única. La compañía afronta en paralelo otra investigación europea sobre sus sistemas de verificación de edad para menores de 13 años, cuyas conclusiones preliminares se publicaron en abril, según detalla la propia Comisión. Además, Bruselas prepara un informe, previsto para el próximo lunes, sobre una posible prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en todo el bloque comunitario, según cuentan desde The Verge.

La presión también llega desde Estados Unidos. En agosto, Meta se sentará a juicio por si sus aplicaciones son intencionadamente adictivas, en una causa en la que varios estados reclaman conjuntamente indemnizaciones que podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, según el medio. Y no sería la primera derrota judicial, ya que en marzo, un jurado de Los Ángeles ya declaró a Instagram y YouTube responsables de dañar la salud mental de una joven de 20 años, en un caso que obligó a las compañías a pagar 6 millones de dólares de forma conjunta, según comparten desde Bloomberg.

Qué dice la Comisión. "Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", ha declarado Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. Virkkunen ha añadido que la Ley de Servicios Digitales "ofrece un marco claro para exigir responsabilidades a las plataformas por el diseño adictivo de sus servicios y sus efectos", y ha asegurado que Bruselas está "plenamente comprometida" con hacer cumplir la normativa europea.

Qué dice Meta. Un portavoz del gigante tecnológico declaraba a la BBC que la compañía no estaba de acuerdo con las conclusiones, "que no tienen debidamente en cuenta las importantes medidas que hemos adoptado para proteger a los adolescentes".

"Compartimos el compromiso de la Comisión Europea de ofrecer a los adolescentes experiencias en línea seguras y positivas, y seguiremos colaborando de forma constructiva con ellos," continuaba.

Y ahora qué. El caso entra en una fase de alegaciones que puede alargarse. Esta no es la primera vez que la DSA se traduce en sanciones, pues la propia norma ya se ha usado para multar con 120 millones de euros a X, y con 200 millones de euros al gigante chino del comercio electrónico Temu. Veremos qué pasa con Meta.

Imagen de portada | Guillaume Périgois y Meta

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