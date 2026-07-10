Solo hasta la semana que viene: descuentazos en teles, móviles de gama alta y más por el 27 aniversario de MediaMarkt

Las ofertas y descuentos no paran en verano. Ahora mismo es MediaMarkt la que está celebrando su 27 aniversario y, como de costumbre, tiene activos un montón de chollos en tecnología. Hay de todo: desde televisores hasta electrodomésticos, pasando por tablets, móviles, portátiles, auriculares e incluso muy buenos precios en consolas y videojuegos.

Móvil - Samsung Galaxy S25, Navy, 128 GB, 12 GB RAM, 6.2" FHD+ con IA , Snapdragon 8, 4000 mAh, Android 15 PVP en MediaMarkt — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hasta el próximo 16 de julio a las 9 de la mañana seguirá la promo disponible, aunque es posible que las mejores ofertas no duren hasta entonces. Hay mucho donde elegir, pero nosotros os hemos seleccionado cinco dispositivos rebajados que nos parecen especialmente interesantes:

Xiaomi Pad 8 por 341,10 euros, una tablet muy versátil que está ahora mismo rozando su precio mínimo.

por 341,10 euros, una tablet muy versátil que está ahora mismo rozando su precio mínimo. Nintendo Switch 2 por 459 euros, en un pack que incluye un juego gratis.

por 459 euros, en un pack que incluye un juego gratis. LG 55QNED72B6B por 479 euros, un televisor Mini LED de 55 pulgadas a un precio muy atractivo.

por 479 euros, un televisor Mini LED de 55 pulgadas a un precio muy atractivo. Galaxy S25 por 599 euros, uno de los mejores teléfonos compactos a este precio.

por 599 euros, uno de los mejores teléfonos compactos a este precio. Galaxy Watch Ultra por 360,10 euros, el mejor reloj de Samsung a precio mínimo histórico.

Xiaomi Pad 8

Una de las tablets Android más equilibradas y versátiles que podemos comprar es la Xiaomi Pad 8. Es un dispositivo que utiliza una pantalla de 11,2 pulgadas con 144 Hz y Dolby Vision, lo que la hace ideal tanto para jugar como para ver pelis. Tiene 8 GB de memoria RAM y una batería de 9.200 mAh con carga rápida de 45 W que nos dará buena autonomía. Está disponible por 341,10 euros.

Tablet - Xiaomi Pad 8, 11.2" 3.2K 144Hz Crystal-Clear Display, 8GB RAM, 128GB, Snapdragon 8s Gen 4, 9200mAh, Gray PVP en MediaMarkt — 341,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2

Como ya os hemos contado, Nintendo Switch 2 subirá de precio hasta casi los 500 euros en unas semanas. Por eso mismo, todavía estamos a tiempo de comprarla a buen precio si aprovechamos esta oferta del aniversario de MediaMarkt: sale por 459 euros y con un juego gratis a elegir entre cuatro, donde está incluso 'Mario Tennis Fever' o 'Hades 2'.

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Nintendo Switch 2 + juego a elegir (4 opciones) PVP en MediaMarkt — 459,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG 55QNED72B6B

Si estás buscando un televisor de 55 pulgadas, este LG 55QNED72B6B te puede interesar ahora mismo que está rebajado hasta los 479 euros. Es un televisor que utiliza retroiluminación Mini LED, por lo que podemos esperar de él un brillo alto (ideal para salones con mucha luz) y un resultado cercano al que ofrece una tele OLED.

TV QNED Mini LED 55" - LG 55QNED72B6B, UHD 4K, Procesador Inteligente α7 AI Processor 4K Gen9, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy S25

Si te gustan los móviles compactos, calidad-precio, es muy interesante ahora mismo el Galaxy S25. Este dispositivo no tiene demasiado que envidiar al Galaxy S26, especialmente si tenemos en cuenta que lo podemos comprar ahora mismo por 599 euros. Cuenta con un gran procesador como es el Snapdragon 8 Elite, 12 GB de memoria RAM y un sistema de cámaras que rinde a buen nivel. Además, tiene un montón de años de actualizaciones garantizadas.

Móvil - Samsung Galaxy S25, Navy, 128 GB, 12 GB RAM, 6.2" FHD+ con IA , Snapdragon 8, 4000 mAh, Android 15 PVP en MediaMarkt — 599,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Galaxy Watch Ultra

Para terminar esta selección, también de Samsung, este Galaxy Watch Ultra. Es uno de los mejores relojes con Wear OS que hay disponibles actualmente y el mejor que ha fabricado la firma coreana. Tiene una pantalla de 1,5 pulgadas con un brillo pico muy alto, un rendimiento sobresaliente y permite controlar con mucha precisión los entrenamientos o varios aspectos de la salud, como el sueño. Además, tiene Gemini integrado. Está disponible por 360,10 euros.

Smartwatch - Samsung Watch Ultra LTE (2025), 47 mm, 4G, 1.47", Exynos W1000, 64 GB, 2 GB RAM, 590 mAh, Android, Azul PVP en MediaMarkt — 360,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xiaomi, Nintendo, LG, Samsung

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