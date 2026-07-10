El incendio en Los Gallardos (Almería) nos recuerda la trampa del coche: no es un refugio, es un horno letal

La tragedia sin precedentes de Los Gallardos y la pedanía de Bédar (Almería), que ha dejado al menos once víctimas mortales, ha roto todos los esquemas en Andalucía. Es el incendio más letal del siglo XXI en España, dejándonos una imagen devastadora de personas que han perdido la vida dentro de sus propios vehículos o a escasos metros de ellos al intentar huir por el camino equivocado.

La UME ha movilizado 150 efectivos y, a medida que pasan las horas, la tragedia revela un rostro aún más amargo: las primeras hipótesis apuntan a que los fallecidos podrían ser turistas extranjeros. Personas que, presas del pánico y sin conocer el laberíntico relieve de la zona, intentaron escapar por rutas alternativas, perdiendo la orientación hasta quedar acorraladas.

El colapso del sistema. Para entender por qué se ha desencadenado este infierno hay que analizar esta tormenta perfecta. El 9 de julio de 2026, el sistema de emergencias andaluz se topó con un escenario inabarcable por tres motivos fundamentales.

Simultaneidad extrema: mientras las llamas devoraban el levante almeriense, en la otra punta de la comunidad, en Benahavís (Málaga), un incendio urbano-forestal obligaba a evacuar de urgencia a unas 1.000 personas, y con la AP-7 cortada. Tener dos focos de altísimo riesgo vital simultáneos obliga a dividir los recursos aéreos y terrestres del Plan INFOCA y la UME.

Ignición fulminante: el origen en Los Gallardos fue la caída de un cable de tendido eléctrico cerca de la N-340. La chispa cayó sobre una masa forestal estresada por las altísimas temperaturas y la falta de humedad. El viento hizo el resto.

Topografía traicionera: Bédar es una zona de relieve irregular, plagada de barrancos, ramblas y cortijos dispersos. El fuego avanzó devorando las laderas más rápido de lo que un coche puede circular por un camino de tierra. La carretera principal quedó bloqueada por el humo, forzando evacuaciones a la desesperada hacia Lubrín.

La visión de los bomberos: como profesionales de la extinción, hay una advertencia que los profesionales llevan advirtiendo durante años, si bien ignoramos cuando el pánico toma el control: el coche es el peor sitio para refugiarse de un incendio forestal. Y basándonos en el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), los especialistas en seguridad vial advierten de que nunca se debe intentar cruzar un frente de llamas.

La inmensa mayoría de las víctimas mortales en incendios forestales se producen por intentar salvar propiedades, por demorar la huida o retrasar la evacuación. Por ejemplo, Australia mantenía una política de Stay and Defend or Leave Early (Quédate y defiende, o vete pronto) hasta los devastadores incendios del Black Saturday en 2009, que dejaron 173 fallecidos. Fue entonces cuando el National Center for Biotechnology Information (PMC) analizó las causas y determinó nuevos protocolos de actuación.

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Un estudio de Molina-Terrén de 2019 detalló que cuando los civiles sufren daños o mueren, ocurre casi exclusivamente durante evacuaciones que se llevan a cabo demasiado tarde, cuando el humo ya impide la visibilidad y el calor radiante bloquea las vías de escape, o por intentar proteger bienes agrícolas y viviendas. Un reciente estudio reafirmó esta tesis.

El factor del oxígeno. Como señalan los servicios de Cruz Roja, un motor necesita oxígeno para funcionar. Cuando el fuego consume todo el oxígeno del entorno, el coche simplemente se ahoga y se detiene. Según la firma ISK Fire Survival, la cual diseña sistemas ignífugos de protección para los propios camiones de bomberos, detalla cómo el calor radiante es letal para un vehículo estándar sin blindaje térmico: los parabrisas pueden reventar a temperaturas superiores a 300 °C, dejando el habitáculo expuesto.

Un fuego de sexta generación consume todo el oxígeno disponible y expulsa monóxido de carbono (CO) y cianuro de hidrógeno. Con las ruedas fundidas se pierde la tracción y el humo espeso reduce la visibilidad a cero en segundos. Y, como el sistema de ventilación del coche no es estanco, es la toxicidad del aire lo que empieza a afectar al cuerpo. Y cuando el fuego acorrala o el coche ya está parcialmente atrapado, los siguientes segundos son críticos. El orden de cómo actuar a partir de entonces es capital. Los consejos expertos indican:

Buscar un claro y aparcar . Aquí lo importante reside en buscar la zona con menos vegetación posible, detenerse lejos de árboles o matorrales densos. Si se puede estacionar detrás de un muro de piedra (de alguna construcción antigua) o en un claro de tierra, un descampado grande o un campo arado, mejor.

. Aquí lo importante reside en buscar la zona con menos vegetación posible, detenerse lejos de árboles o matorrales densos. Si se puede estacionar detrás de un muro de piedra (de alguna construcción antigua) o en un claro de tierra, un descampado grande o un campo arado, mejor. Apagar el motor y bloquear el aire. Es decir, cerrar ventanillas, apagar el aire acondicionado y activar la recirculación de aire para retrasar al máximo la entrada de humo tóxico al habitáculo. También es capital hacer ráfagas y encender las luces de emergencia para ser visible.

y bloquear el aire. Es decir, cerrar ventanillas, apagar el aire acondicionado y activar la recirculación de aire para retrasar al máximo la entrada de humo tóxico al habitáculo. También es capital hacer ráfagas y encender las luces de emergencia para ser visible. Cubrirse con materiales naturales , nunca con plásticos o fibras sintéticas. Una manta de lana o una chaqueta de algodón no se derriten ni funden tan fácilmente, por lo que no provocarán heridas tan graves.

, nunca con plásticos o fibras sintéticas. Una manta de lana o una chaqueta de algodón no se derriten ni funden tan fácilmente, por lo que no provocarán heridas tan graves. Tirarse al suelo . Literalmente, acostarse por debajo del nivel de las ventanillas, encogido bajo los asientos, protege de la radiación directa que entra por los cristales y del humo que se acumula en la parte superior.

. Literalmente, acostarse por debajo del nivel de las ventanillas, encogido bajo los asientos, protege de la radiación directa que entra por los cristales y del humo que se acumula en la parte superior. No salir. El paso del frente de llamas dura entre 2 y 5 minutos. El interior del coche aguanta más que un cuerpo expuesto a la intemperie, lo que implica que solo conviene abandonarlo si el fuego ha entrado dentro. Entonces el coche pasa a ser una trampa.

Imágenes | EMA Infoca

En Xataka | Pensábamos que en Francia ya había pasado lo peor, pero parece que sus problemas no han hecho más que empezar: tras el calor "infernal" viene el fuego