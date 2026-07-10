Ninja Crispi Pro, análisis: la freidora de aire que me ha hecho cocinar cosas que antes no me compensaba preparar

Por la sana costumbre de no morirme de inanición y algo de afición culinaria, parte de mi tiempo libre lo empleo cocinando. Y hay quien dice que hasta se me da bien. Soy usuario habitual del horno y en él preparo buena parte de mis recetas. Por eso nunca había prestado demasiada atención a las freidoras de aire. Siempre las había visto como un electrodoméstico interesante, pero prescindible para alguien que ya tiene un buen horno en casa.

Tras más de un mes utilizando la Ninja Crispi Pro he descubierto que estaba planteando mal la comparación. No porque la freidora de aire vaya a sustituir al horno, sino porque me ha permitido cocinar determinados platos que antes, simplemente, no me compensaba. Y eso termina teniendo más impacto en el día a día de lo que imaginaba.

✅ Cómpralo si...

Cocinas habitualmente para una o dos personas.

Te gustan las guarniciones, los rebozados o las elaboraciones rápidas.

Buscas una freidora de aire fácil de limpiar y mantener.

❌ No lo compres si...

Cocinas habitualmente para varias personas.

Esperas sustituir completamente el horno.

Sueles preparar grandes bandejas o recetas familiares.

Lo esencial en 30 segundos

La Ninja Crispi Pro es una freidora de aire diferente. Sus principales señas de identidad son sus recipientes de cristal intercambiables, que permiten cocinar, servir, guardar alimentos y volver a utilizarlos sin necesidad de cambiar la comida de recipiente.

La buena capacidad de los recipientes de la Ninja Crispi Pro, que se adaptan al volumen de la comida que vas a preparar, encaja especialmente bien en aquellas situaciones donde utilizar un horno convencional resulta poco práctico por el alto consumo de energía que se emplearía.

Los recipientes de cristal son una ventaja en términos de uso y eficiencia. Al ser transparentes puedes ver si los alimentos ya están cocinados o dorados al gusto sin tener que estar abriendo constantemente el cajón de cocción deteniendo el proceso.

Eso sí, conviene ajustar las expectativas. Aunque los recipientes son profundos y aparentan una gran capacidad, en este tipo de electrodomésticos la superficie disponible importa mucho más que la altura. Cuando intentamos cocinar grandes cantidades de comida aparecen las limitaciones habituales de cualquier freidora de aire.

Nuestra experiencia con la Ninja Crispi Pro

Una freidora de aire fácil de usar que entra por los ojos. Es una airfryer que no se parece mucho a lo que estamos acostumbrados. La cesta tiene un acabado poco convencional que recuerda más a una fuente de horno que a la típica cesta extraíble. Pero más allá de por su diseño, me ha encantado lo fácil que es usarla: mediante un sistema súper intuitivo de botones y una ruleta central, basta con girar para elegir el modo, ajustar el tiempo o la temperatura, y pulsar para empezar a cocinar al instante. Desde el primer momento queda claro que es un electrodoméstico pensado para no complicarte la vida.

El cristal es un actor protagonista. Ver los alimentos mientras se cocinan es más útil de lo que parece. Poder vigilar el dorado de los alimentos de un vistazo es de gran ayuda, sobre todo cuando aún no dominas los tiempos de una receta nueva. Nos ahorra tener que estar sacando la cesta cada poco rato, conservando así el calor interior y ahorrando energía. Otra de las cosas que me han gustado son las asas y patas protectoras de los recipientes, ya que permiten llevarlos directamente a la mesa para servir, o guardarlos tal cual en la nevera sin ensuciar más cacharros. Y por si todo esto fuera poco, no solo son aptos para lavavajillas, sino que, al limpiarlos a mano, la suciedad sale muy, muy fácil, incluso la grasa.

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Más capacidad de la que parece... y también menos. Al principio, reconozco que la profundidad de los recipientes me pareció una gran ventaja, ya que permite acomodar sin problemas piezas voluminosas como un pollo entero o pimientos asados. Sin embargo, con el uso descubrí que en una freidora de aire la superficie plana útil es mucho más importante que la profundidad, ya que los alimentos necesitan estar bien extendidos para que el flujo de aire caliente los cocine de forma homogénea. En recetas como empanadillas, patatas o verduras rebozadas el resultado mejora cuando los alimentos tienen espacio suficiente entre ellos, algo que en un recipiente tan profundo es más complicado.

Donde más me ha sorprendido. La mayor sorpresa ha sido descubrir lo bien que cocina determinados alimentos, hasta el punto de que me ha hecho cambiar hábitos. Antes solía evitar las frituras tradicionales o intentaba no encender el horno para preparar una ración pequeña por el gasto de energía que supone. Con este dispositivo he recuperado algunas de esas recetas. Las patatas fritas naturales quedan muy buenas, los rebozados mantienen una textura crujiente y las alitas de pollo salen con un toque crujiente gracias a la circulación constante de aire caliente. También ha demostrado un rendimiento sobresaliente a la hora de recalentar empanadillas o porciones de pizzas, evitando esa textura chiclosa en la masa al calentarla en el microondas.

El experimento de los canelones. Uno de los experimentos que más curiosidad me despertaba era ponerla a prueba con platos propios del horno tradicional, así que, como catalán de bien, me animé a preparar unos canelones. La ración individual fue mejor de lo esperado, pero la prueba me sirvió para toparme con los límites reales de su formato: preparar comida para uno tiene todo el sentido del mundo, pero hacer una bandeja familiar es otra historia no por calidad de cocinado, sino por capacidad.

Ficha técnica de la Ninja Crispi Pro



Ninja Crispi Pro DIMENSIONES 31,08 x 29,79 x 28,01 cm capacidad de los recipientes 2,3 L

5,7 L

3,8 L (opcional) Funciones AirFry, MaxCrisp, Recrisp, Roast, Bake/Prove, Dehydrate Potencia y temperatura 2.050 W Temperatura de 40°C a 240°C MATERIALES Recipiente de vidrio de borosilicato con asas de plástico sin BPA.

Base de plástico sin BPA y acero inoxidable.

Rejilla con revestimiento de nanocerámica de aluminio. PRECIO 249,99 euros

Ninja Crispi Pro, la opinión de Xataka

La Ninja Crispi Pro me ha convencido precisamente porque no ha intentado convertirse en algo que no es. Después de más de un mes de uso sigo utilizando el horno para algunas de mis recetas habituales, pero también he descubierto que la freidora de aire ha ocupado un espacio propio dentro de la cocina. Un espacio que antes quedaba vacío entre el microondas y el horno convencional.

Su propuesta basada en recipientes de cristal aporta ventajas en términos de comodidad, limpieza y experiencia de uso. Pero lo que realmente marca la diferencia es que consigue que determinadas elaboraciones resulten mucho más accesibles en el día a día, sobre todo si hablamos de cocinar para dos o tres personas.

Patatas fritas naturales, rebozados, alitas, pequeñas guarniciones o raciones individuales son recetas que ahora preparo con más frecuencia simplemente porque el proceso resulta más rápido, cómodo, eficiente y no implica abusar de las frituras tradicionales.

¿Te lo recomiendo?

Si no cocinas para más de tres personas, sin duda, la recomiendo. Me ha parecido una freidora de aire muy fácil de usar, tanto por el sistema de mandos y botones, como por el hecho de poder ver la comida y poder pararla antes de que se te queme. Además, la solución de los recipientes de cristal es un puntazo a la hora de limpiarlos, servir la comida e incluso usarlos como táper. ¿Quién en su sano juicio preferiría ensuciar varios cacharros cuando puede usar el mismo para todo?

Imágenes | Xataka

En Xataka | Mejores freidoras de aire en calidad precio. Cuál comprar en función del uso y cinco modelos recomendados

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