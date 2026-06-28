He probado un horno LG que es, además, microondas y airfryer y solo puedo decir una cosa: ojalá haberlo descubierto hace un año

Lo primero de todo: ¿quién pone los nombres a aparatos como microondas, hornos, lavadoras y esas cosas? Qué difícil resulta luego recomendar o saber cuál comprar y lo digo con experiencia: hace menos de un año compré piso y tuve que montarme la cocina y sus consecuentes electrodomésticos. Qué pena no haber sabido de la existencia de este segmento de productos, porque el LG MJ3965BP no es un microondas más (como el que tengo), es un tres en uno: microondas, horno y airfryer. Dicen que quien mucho abarca, poco aprieta, así que lo hemos probado a fondo y esta ha sido nuestra experiencia.

✅ Cómpralo si...

Tienes poco espacio en la cocina.

El tamaño de las freidoras de aire se te queda corto.

Eres fan de los microondas y crees que están infravalorados.

❌ No lo compres si...

Sois mucha gente en casa.

Ya tienes un horno y (sobre todo) una buena airfryer.

Quieres un microondas sencillo y barato.

Lo esencial en 30 segundos

El LG MJ3965BP es un horno, microondas, grill y airfryer. No te quiero liar con tecnicismos psicológicos sobre las freidoras de aire (puedes profundizar aquí), solo lo resumiré así: son minihornos de convección y es justo lo que tenemos aquí, un horno pequeño que además tiene función de microondas. Vamos, que puede cocinar con ondas y aire y lo hace con nota.

De pequeña recuerdo los míticos microondas con función de grill que casi tenías que meter el mechero para que tostara esa lasaña gratinada tras esperar una eternidad, pero nada más lejos de la realidad: este va como un tiro y de hecho tuesta los alimentos antes que el horno. En cuanto a lo de airfryer, tiene letra pequeña: puedes meter lo que quieras, pero limitado a 300 gramos. Ahí cocina como la mejor de las freidoras de aire porque tiene potencia y al meter tan poca cantidad, el cocinado es uniforme. No sé tú, pero yo normalmente suelo meter más cantidad. Si pasa eso, lo suyo es tirar de la versión de horno.

Para ser un microondas es grande, pero para ser un horno es pequeño, lo que lo coloca precisamente como solución para esos hogares donde no hay horno, ya sea porque no tienes espacio o porque estás de alquiler y tu cocina venía ya así. En ese caso, aquí tienes un tres en uno solvente para todo tipo de preparaciones.

Nuestra experiencia con el LG MJ3965BP

Un gran diseño en todos los sentidos. Cuando lo saqué de la caja lo primero que dije fue una blasfemia: es más pesado que un microondas al uso y me costó sacarlo. Y también encontrarle un sitio, porque en la balda donde está mi microondas residente no cabe. Finalmente, di con un hueco en la encimera para este cacharro de 39 litros de capacidad. Lo bueno es que tiene un acabado espejado de lo más llamativo y moderno. Para manejarlo, poca historia: un panel táctil, una pantalla y una ruleta y todo lo que necesitas saber está en una cuartilla a un lado de la puerta. Ideal para la gente impaciente que no leemos las instrucciones.

Este pequeño horno es muy grande. Después del drama de encontrarle sitio, llegan las alegrías: el gran hándicap de las airfryers en general es que hay cosas que no te caben, pero en este LG MJ3965BP salvo que venga toda la familia, hay espacio de sobra para meter un pollo entero. Y en 50 minutos lo tienes así de doradito, algo menos que la hora de rigor en mi horno. Solo hay que elegir la función "Asado y Hornear" y poco más. Que el plato gire es todo un plus para la cocción uniforme y como hay luz interior, puedes echarle un ojo sin necesidad de abrir la puerta. Resumiendo, la potencia no es un problema y eso trae ventajas: ahorras tiempo frente al horno, gastas menos energía y te cabe más que en una freidora.

Sobresaliente en microondas. Puede que sea lo menos emocionante, pero cumple con creces en tareas de calentar uniformemente esas sobras, descongelar el pan, hervir el agua para una infusión... Lo que más me ha sorprendido aquí es que minimiza el mal endémico de los microondas: calientas un plato de albóndigas y mientras que una está caliente, la otra está fría. La potencia y el giro ayudan, pero la forma de calentar los alimentos con ondas resulta más homogénea respecto a la mayoría de microondas que he probado (que son los típicos básicos de 50 - 100 euros).

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Airfryer igual es mucho decir. Con unos bastones de patata en el plato que viene, mi duda fue saber si hornearlas o ponerlas en modo airfryer. Me aventuré a probar la segunda opción y allí me llevé un chasco: está limitado a introducir 300 gramos de alimento. Con esa cantidad o menos te aseguras de que los alimentos queden esparcidos y se cocinan y tuestan rápidamente, es decir: la función airfryer en sus condiciones más favorables. Pero, ¿quién hace solo 300 gramos de patatas? Me la jugué desobedeciendo las instrucciones y lo probé y aquí encontré que le costaba mucho más que lograran ese doradito.

Mantenimiento: deja un paño cerca. El acabado es un auténtico imán para las huellas de grasa (que por otro lado, se prestan a aparecer en un dispositivo que se usa para cocinar), así que más vale tener cerca un paño. Lo bueno es que al ser totalmente plano y sin apenas recovecos, se limpia igual de de fácil y rápido tanto por dentro como por fuera. Además, el tanto el plato giratorio como la bandeja incluida pueden meterse en el lavavajillas.

Ficha técnica del LG MJ3965BP

LG MJ3965BP Dimensiones 544 x 327 x 525 mm 39 litros

Funciones Microondas, grill, horno y airfryer Consumo Microondas + convección: 1.900 W

Microondas + grill: 1.450 W

Microondas: 1.100 W

Convección: 1.850 W

Grill: 950 W Tamaño del plato 245 mm de diámetro Qué viene en la caja dos parrillas, bandeja, manual Otros Bloqueo infantil Precio 299 euros

LG MJ3965BP, la opinión de Xataka

Empecé este análisis escéptica por su versatilidad, pero en apenas una semana se ha convertido en esencial en mi cocina, relegando al horno y al microondas. ¿Y a la aifryer no? Depende del tamaño: si solo quiero hacer dos muslos de pollo, con mi freidora de aire gano tiempo. Si lo que quiero es cocinar 10 alitas, al LG sin pensar.

El reto de suplir a tres electrodomésticos tan populares no es fácil, pero este microondas lo hace bien y al final del día lo usas muchísimo: lo mismo te calienta la leche por las mañanas que descongelas el pan, te preparas unas patatas fritas o una pizza, porque sí, caben las míticas precocinadas que te sacan del apuro. Y ojo, no es que haga el apaño: es que cocina bien y rápido. Al menos más que el horno. Considerando que gasta menos electricidad, blanco y en botella. Para quienes usan el microondas para calentarse el tupper y poco más (me incluyo), es la noche y el día: de ser un electrodoméstico de uso marginal a ser protagonista.

¿Te lo recomiendo?

Si por el motivo que sea (no tienes espacio, estás de alquiler, etc.) no tienes un horno, rotundamente: sí. Si además de horno te falta un microondas, de cabeza. Si no tienes ni horno, ni microondas ni airfryer: del tirón. De las tres funciones la más flojita es la de freidora de aire, ¿pero quién necesita una airfryer teniendo un horno en miniatura? Como empezaba esta review: ojalá hubiera sabido de este tipo de microondas vitaminado cuando estaba montando la casa. Porque además de convencer con los resultados, salen las cuentas frente a comprar esa tríada de electrodomésticos.





Imágenes | Xataka

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Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de LG. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.