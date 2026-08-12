Estamos a seis décimas de grado del verano más cálido jamás registrado en España y agosto parece decidido a batir el récord

El 4 de agosto, AEMET publicó un dato. Uno solo. Uno que lleva días dando vueltas. El bimestre junio-julio de 2026 se ha convertido en la pareja más cálida del registro. Hablamos de una media de 24,5 grados; esto es, 2,9 grados por encima de lo normal y 0,7 por encima del récord anterior. Siete décimas, por cierto, son muchas décimas.

Y, precisamente por ello, la gente ha empezado a hablar ya de "el verano más cálido desde 1961". El problema no es que quede todo agosto para poder confirmar el récord, el problema es que es completamente plausible.

Empecemos por lo que sabemos ya. Junio fue el segundo más cálido de la serie (23,3 grados: 3,2 sobre la media) y el tercero más seco. Julio fue el más cálido (25,7º empatando con 2022) y el más seco.

Suena menos espectacular de lo que es. Para entender de qué estamos hablando basta con tener en cuenta que una de cada tres estaciones principales batió su récord de temperatura media de julio.

¿Y qué es lo que no sabemos? Que vaya a haber récord, para empezar. En general, a día de hoy, un agosto normal no situaría a este verano como el más cálido del registro. De hecho, el mes tendría que cerrar seis décimas por encima de lo normal para que el verano fuera récord.

Es verdad que hemos visto "el arranque de verano más cálido del registro" y que agosto se espera muy duro, pero aún queda mucho calor que pasar.

De todas formas, lo verdaderamente importante es otra cosa. Lo importante ya ha pasado: es julio. El hecho de que el mes más más cálido de la historia registrada en España fue a la vez el más seco. Eso en un contexto en el que hemos sufrido cuatro olas de calor en diez semanas.

Esto se nota en el sistema MoMo del ISCIII que estima el exceso de muertes vinculadas al calor: hemos llegado a agosto con cifras demasiado cercanas a la totalidad del verano pasado. El 97,7 % son mayores de 65 años. Es decir, la situación no pinta bien y los datos de los más vulnerables lo corroboran.

Lo corroboran más cosas. Por ejemplo, el monte: 222.783 hectáreas quemadas a 5 de agosto según el sistema europeo EFFIS. Es decir, el 44,5 % de todo lo que ha ardido en la Unión Europea este año ha ardido en España. Tampoco es una sorpresa, llevamos desde enero avisando de que las lluvias no iban a salir gratis. Pero la previsión (cuando ha existido) no ha sido suficiente.

Lo único que juega a nuestro favor es que tenemos mucha agua. Los embalses estaban al 69,6 % a 4 de agosto; es decir, casi 8.900 hm³ por encima de la media de la última década.

¿Es suficiente? Nadie lo sabe. Sobre todo, porque nadie sabe cómo será el resto de agosto y, por extensión, el resto del año. Al fin y al cabo, El Niño ya está aquí.

Imagen | Tropical Tidbits

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