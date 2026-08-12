Un camping de Burgos ya está a reventar, así que algunas camper han tomado una alternativa: ver el eclipse "ilegalmente"

Hoy es el primero de tres eclipses y yo me pregunto: ¿está el eclipse eclipsando la lógica? Me explico: el camping La Trapera de Pradoluengo (antaño productor de calcetines nacional), en el corazón de la Sierra de la Demanda burgalesa, lleva semanas colgado del cartel de "completo". No queda un solo m² libre de parcela ni una plaza de bungalow. "Llevamos llenos mucho tiempo y hemos tenido que decir que no a mucha gente", confiesan desde el camping. Un caso de tantos. La España vaciada sufre un aluvión y la saturación en pequeños municipios está dejando pueblos de 200 habitantes desbordados por miles de visitantes.

Protección Civil ya ha mandado su alerta; seguramente te haya llegado algo así:

Y, ante la falta absoluta de alojamiento y la prohibición expresa de acampar en el monte, varios grupos de conductores han comenzado a ejecutar una táctica para presenciar el fenómeno. El truco es rápido: aparcar el turismo en cualquier espacio llano permitido, subirse inmediatamente al techo del vehículo para ganar visibilidad por encima del matorral y, si asoma la patrulla de la Guardia Civil o la Policía Local, bajar de un salto, arrancar e iniciar la huida.

No hay espacio para todos

a franja de totalidad cruza España de oeste a este, de A Coruña a Palma, pasando por Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. Y el patrón se repite. El portavoz de la Federación Española de Cámpings lo ratificaba. La situación se ha ido de madre en algunos campings. Para ilustrarlo, hablemos de alta concentración de viajeros a través de varios ejemplos:

En Javalambre y la Sierra de Gúdar (Teruel), se ha informado de puntos de observación oficial masificados donde cientos de turismos invaden caminos vecinales y pastizales, mientras los conductores usan los techos de los furgones para colocar trípodes y telescopios. En Borobia (Soria), un pueblo de 218 habitantes con observatorio astronómico propio, todos los alojamientos cuelgan el cartel de completo desde hace más de un año. El Ayuntamiento ha tenido que habilitar zonas de acampada con baños y duchas, y hacer un llamamiento a los propios vecinos para que alquilen habitaciones de sus casas. A pocos kilómetros, en Puertomingalvo (Teruel), 130 habitantes censados que en verano se multiplican hasta 600, los 11 alojamientos del pueblo agotaron también sus camas hace más de un año, confirmaba el guía de su Oficina de Turismo, Manuel Vázquez. En el Valle del Jalón (Soria), pueblos pequeños que reciben diez veces su población flotante en un solo día, obligando a cientos de viajeros a estacionar en parcelas agrícolas. Como ejemplo concreto, las habitaciones del parador de Lerma, a 50 kilómetros de Burgos capital, llevan reservadas para la noche del 12 de agosto por turistas estadounidenses desde el año 2022. Cuatro años de antelación para dormir una noche en Castilla, en una provincia que los aficionados internacionales al turismo de eclipses ya identifican como mirador privilegiado.

Dinero perdido, o mal invertido

Un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI) para Airbnb cuantifica el agujero: el 47% de los municipios rurales en la franja central del eclipse no dispone de alquileres de corta duración. El cálculo arroja 327.000 plazas ocupadas en la zona, pero entre 43.000 y 47.500 visitantes se quedan fuera, sin sitio donde dormir esa noche. En comparación, desde COCEDER apuntaban que el 75% de las localidades españolas de menos de 10.000 habitantes no cuenta con infraestructura hotelera tradicional, mientras que más de la mitad del parque residencial de los municipios de menos de 1.000 habitantes está vacío o en desuso.

Más de 230 alcaldes de municipios pequeños gestionan puntos recomendados u oficiales para observar el fenómeno. Casi todos los gobiernos autonómicos implicados, menos Andalucía, Canarias y Extremadura, coordinan desde hace meses sus propios planes de seguridad. Solo Aragón calcula entre 200.000 y 400.000 visitantes. "Este es un evento que conlleva una planificación diferente, ya que va a ocurrir en todo el territorio", decía Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias de Aragón.

Más mensajes, menos ruido

El Ejecutivo central montó una comisión interministerial hace más de un año y activa un Plan Específico de Protección Civil para blindar los nodos críticos de transporte, y aun así la DGT admite que no existe "un plan de tráfico definido al 100%". "Sabemos cuáles son los puntos de observación, pero no los que más van a llamar la atención", reconoce Indalecio Candel, jefe del Área de Gestión de Movilidad de la DGT.

La agencia calcula 104 millones de desplazamientos este verano, un 3,4% más que el anterior, pero no desagrega cifras para los días clave de agosto. La propia DGT calcula aparte un incremento de entre el 30% y el 100% del tráfico en las zonas de totalidad: entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos solo por el eclipse. Navarra y País Vasco ya restringen el tráfico de camiones esa jornada. Protección Civil avisó además de que las redes de telefonía móvil pueden saturarse en las zonas de mayor afluencia, así que recomienda mensajería frente a llamadas y reservar el 112 para emergencias reales.

El precedente norteamericano

En EEUU, los eclipses de 2017 y 2024 mueven a 20 millones de personas fuera de su lugar de residencia. Hablamos del 6% de la población. Un informe del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, del Ministerio de Sanidad, registró retenciones "de varias horas" y un repunte de accidentes mortales en esas fechas. España se prepara para replicar ese fenómeno a escala continental. En la “Evaluación rápida de riesgo para España del Trío de Eclipses 2026-2028” elaborada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se estableció que el riesgo global para la población es “bajo”, pero entre los riesgos indirectos destacaban las aglomeraciones y accidentes.

En Urueña (Valladolid), pueblo amurallado entre los 73 elegidos por Castilla y León, el alcalde Francisco Rodríguez decía no saber “si vamos a estar preparados porque no sabemos si van a venir 100, 1.000 o 10.000 personas". Su otro problema es el fuego: "Todo el campo está muy seco", advierte, con la vista puesta en un verano con récord de incendios.

La acampada libre está prohibida en España

Plantar una tienda o dormir en el coche fuera de un camping puede costar entre 60 y 3.000 euros de multa. La Guardia Civil lo repite provincia a provincia: en Cuenca, recuerda que no se pueden instalar tiendas de campaña ni pernoctar fuera de campings autorizados.

La DGT ya clasificó oficialmente el 12 de agosto como Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT), la etiqueta reservada a las jornadas de mayor riesgo en carretera. Prohíbe detenerse en el arcén para mirar el fenómeno, prohíbe conducir con las gafas de eclipse puestas (filtran el 99,999% de la luz visible, equivale a manejar con los ojos vendados y puede calificarse como conducción temeraria) y sanciona con 200 euros y seis puntos grabar el momento con el móvil al volante. Y ojo, porque las alertas por riesgo extremo de fuego obligan a multiplicar la vigilancia aérea mediante helicópteros y drones.

Quien bloquee un acceso de emergencia se expone, aparte, a una multa que puede superar los 500 euros. La Guardia Civil despliega más de 24.000 efectivos y vigila 660 puntos en todo el país, mientras Castilla y León activa el nivel 2 de su Plan de Protección Civil autonómico e insiste, una vez más, en que caminos y pistas forestales queden despejados para el paso de las emergencias.

La delgada línea entre aparcar y acampar

La picaresca intenta aprovechar una brecha legal bien conocida por el colectivo camper. Aparcar un turismo correctamente en un área autorizada es un derecho de circulación. Sin embargo, desplegar elementos hacia el exterior, montar estructuras o subirse a la chapa para fijar equipos fotográficos es interpretado por las fuerzas de seguridad como acampada extemporánea o uso indebido de la vía pública. De ahí que la estrategia del "cazador de eclipses" ilegal dependa exclusivamente de la agilidad: usar el coche como andamio personal, mantener la visibilidad del horizonte y tener el motor listo para escapar en cuanto suena una sirena.

Y no olvidemos que parar en el arcén o la calzada se castiga con una multa de 200 euros. El arcén es para emergencias, no un mirador improvisado. Conducir con protección solar inadecuada equivale a conducir con los ojos tapados, sancionado con la máxima gravedad por negligencia directa. Así que recuerda parar en el lugar correcto y utilizar exclusivamente gafas homologadas conforme a la norma EN ISO 12312-2 con marcado CE. Y tampoco olvidemos que también se puede ver desde casa, desde el móvil o desde los muchos canales que harán streaming.

Imágenes | Pexels (Selman Arif Golbasi, Pavel Danilyuk, Noah Wilke)

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