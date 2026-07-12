Los vecinos de este pueblo soriano van a alojar turistas en sus propias casas para el eclipse de agosto

La franja de totalidad del eclipse solar que se verá en España este 12 de agosto de 2026 ha ido a caer en una zona curiosa. Muchos de los pueblos mejor posicionados pertenecen a la España vaciada, una región a la que, posiblemente, viajarán personas que jamás se habrían planteado incluirlos en sus vacaciones. Esas personas tendrán la suerte de descubrir lugares con mucho encanto y, ¿por qué no?, una forma distinta de hacer turismo.

Los eclipses son fenómenos espectaculares, con muy buena prensa, que atraen a personas de todo el mundo; pero, en realidad, el turismo astronómico es una realidad a la que se unen cada vez más viajeros, independientemente de que haya eventos extremos en el calendario. Y lo cierto es que dentro de la franja de totalidad hay pueblos que sí que llevan ya mucho tiempo explotando esa forma de hacer turismo. Es, por ejemplo, el caso de Borobia.

Esta localidad soriana de 218 habitantes cuenta con un observatorio astronómico en el que se han estado realizando actividades divulgativas desde hace 24 años. He podido hablar con Azahara Rojas Roncero, astrofísica y astrónoma en dicho observatorio, para que me cuente qué planes tienen para el eclipse solar. La realidad es que, a pesar del reducido tamaño del pueblo, suelen tener siempre mucha afluencia en sus actividades de turismo astronómico. No obstante, como otros tantos pueblos, este fenómeno les permitirá hacer su agosto. Nunca mejor dicho.

Borobia, un lugar ideal para ver el eclipse solar

Borobia, como la mayor parte de la provincia de Soria, cuenta con el sello Starlight. Eso significa que tienen cielos con muy poca contaminación lumínica, ideales para la observación del firmamento. Muchísimos de los puntos que están dentro de la franja de totalidad del eclipse solar de este mes de agosto cuentan con dicho certificado. Sin embargo, Borobia tiene ventajas añadidas. En esta ocasión, el eclipse se producirá a una hora muy cercana al atardecer, por lo que tendremos que mirar hacia el oeste para verlo. Ahí, según cuenta Rojas Roncero, se encuentra la gran ventaja de Borobia.

“En Borobia tenemos justo los cerros al otro lado, al lado este, y la zona más llana nos da a la zona oeste”, explica. “Por eso, el punto de observación es perfecto, porque tenemos un horizonte muy abierto y justo en la otra parte tenemos una zona alta en la que podemos verlo”. Para ella, ha sido una especie de regalo del cielo por llevar 24 años mirando hacia él.

La fecha ideal

Este eclipse solar se ubicará en una zona perfecta, con cielos maravillosos para verlo. Pero también tendrá lugar en un momento único, coincidiendo con el pico de las perseidas. Durante los dos minutos que dura la totalidad se podrán ver algunas de las estrellas más brillantes en el cielo, pero difícilmente una perseida. Para eso necesitamos más tiempo de oscuridad, ojos bien adaptados a esta y un poco de suerte. Sin embargo, quienes hayan aprovechado el eclipse solar para iniciarse en el astroturismo tienen una cita con el firmamento una vez que el Sol se haya marchado por completo.

Observatorio de Borobia

De hecho, Borobia es un sitio ideal para estas observaciones. No solo por todo lo que ya hemos visto. También porque en su Observatorio realizan actividades como la Marcha de las Perseidas, en la que los visitantes darán un paseo nocturno, mientras escuchan leyendas de la mitología y fijan la vista en el cielo en busca de alguna perseida. Además, al final de la ruta hay telescopios listos para la observación.

Otras actividades

Tanto el día del eclipse solar como los días previos y posteriores, en Borobia se realizarán multitud de actividades, incluyendo observaciones nocturnas y diurnas del cielo, marchas por las perseidas, talleres y ponencias de expertos del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Aula de Astronomía de Armilla (Granada). Incluso habrá conciertos y foodtrucks. Todo un festival para disfrutar del cielo de Soria en un evento tan especial.

¿Qué pasa con los alojamientos?

Borobia es un municipio muy pequeño, con muy pocos alojamientos; que, igual que en Puertomingalvo y otros tantos pueblos de la franja de totalidad, llevan llenos más de un año. Por eso, en el pueblo le han echado imaginación para poder atender a todos los turistas que se desplazarán hasta allí con motivo del eclipse solar.

Para empezar, Rojas Roncero cuenta que se han habilitado zonas de acampada, con acceso a baños y duchas. Pero esto tampoco es suficiente si llegan las miles de personas que se cree que podrían desplazarse hasta allí. Por eso, se ha hecho un llamamiento a los propios vecinos de Borobia, en busca de algunos que estén dispuestos a alquilar habitaciones en sus casas. La petición ha tenido buena acogida y varios han accedido a alojar a los turistas que se acerquen hasta allí con motivo del eclipse solar.

¿Qué más se puede ver en Borobia?

Hemos visto que Borobia es un lugar ideal para el turismo astrónomico. Pero lo bueno que tiene este turismo es que casa muy bien con otras formas de visitar nuevos lugares. A menudo, es una ocasión magnífica para disfrutar de una mezcla perfecta de patrimonio y naturaleza. En el caso de esta localidad soriana, quienes viajen hasta allí podrán disfrutar de monumentos como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Castillo Medieval. Además, disfrutarán de parajes naturales como la laguna Gandalia, la Ermita de Nuestra Señora de los Santos y el Sabinar de Ciria y Borobia. Todos estos enclaves son perfectos para hacer senderismo, con rutas como la Vuelta al Moncayo y las Yeseras.

Ermita De Nuestra Señora De Los Santos

En definitiva, Borobia es un lugar ideal para disfrutar del eclipse solar a la vez que descubrimos esos tesoros escondidos de la España vaciada. Para los responsables del observatorio este eclipse será un regalo del cielo, pero seguramente sus visitantes tampoco se quedarán indiferentes.

Imagen | Diego Delso | Observatorio de Borobia

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