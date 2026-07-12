Las mejores plataformas para compartir gastos en suscripciones de forma legal en España

Vamos a decirte las mejores plataformas para compartir gastos en suscripciones de forma completamente legal. Todas son plataformas que funcionan en España, y sirve para pagar planes familiares entre todos y que, así, la suscripción te salga más barata que si la pagas por tu cuenta.

Las familias digitales son siempre un buen método para compartir una suscripción y que a todos os salga más barata. Y aunque muchas plataformas intentan combatirlas, sigue siendo un método muy utilizado. Pero si no quieres gastar tiempo en ir preguntando a tus amistades quién quiere compartir una suscripción concreta, estas plataformas te ayudan a compartirla con desconocidos de todo el país.

Spliiit

Una de las plataformas pioneras y líderes en el uso compartido de suscripciones. Francesa y creada en 2019, conecta usuarios que quieren compartir con esos que quieran unirse a una suscripción multiusuario. La plataforma cobra a los cosuscriptores una comisión del 5% + 99 céntimos cada mes. Por ejemplo, si la oferta es de 4 euros al mes, tú pagarrás 5,19 euros.

A los propietarios de la suscripción se les cobra un 25% del importe de la transacción, con un máximo de 1 euro solo el primer mes por cada nuevo co-suscriptor. El propietario publica el anuncio, y los que quieran co-suscribirse tienen un buscador con todos los servicios de suscripción, y con las ofertas en cada uno de ellos.

Sharingful

La gran alternativa española para crear familias digitales. Su punto fuerte es que todo está íntegramente en español, desde la interfaz al soporte, aunque las comisiones son más altas que otras alternativas. La plataforma automatiza los pagos, aunque su catálogo de servicios que puedes compartir es un poco inferior.

Aun así, ofrece soporte para compartir algo más de 30 plataformas digitales, incluyendo los grandes servicios de streaming. Tiene aplicaciones para móvil, el sistema renueva tus acceso automáticamente, y también te permite cancelar en cualquier momento.

Sharesub

La gran alternativa francesa a Spliiit, un servicio de suscripciones compartidas que opera principalmente en Europa. Su modelo es el mismo, los propietarios de las cuentas publican sus plazas libres, y los demás usuarios pueden unirse pagando su parte proporcional del total.

Los pagos mensuales son automatizados, y tiene más de 500 servicios de suscripción disponibles. Su gran aliciente es que no cobra comisiones a quienes comparten las plazas de sus cuentas, y a los suscriptores se les aplica una comisión del 5% más 0,90 euros, que ya se incluye en el precio que te enseña la plataforma.

Together Price

Una plataforma italiana con presencia consolidada en España, y que también conecta a grupos de usuarios para compartir el coste de planes multiusuario. Funciona como los demás, permitiéndote compartir las plazas libres de tus suscripciones o pagar por acceder a una de ellas.

Además de los servicios de streaming habituales, ofrece música, aplicaciones en la nube, videojuegos, ofimática y hasta herramientas de diseño. En su precio final se suman siempre las comisiones para que no te lleves sorpresas.

GoSplit

Una plataforma asiática bastante grande que funciona como sus competidoras europeas. Ofrece alrededor de 200 servicios repartidos en varias categorías, y todo se hace al instante. Eso sí, recibe muchas quejas por problemas con la atención al cliente, reembolsos y grupos inactivos, o sea que ten cuidado.

Foros y redes sociales

Los grandes foros españoles también sirven para buscar hilos donde haya usuarios que estén buscando "familia digital" para compartir sus cuentas. Aquí, normalmente luego se crea un grupo en alguna app de mensajería y allí se va gestionando todo. Eso sí, es recomendable que la persona que gestione cada cuenta sea de fiar.

Además de eso, también puedes encontrar grupos de WhatsApp o Telegram donde se compartan cuentas, o incluso ir a grupos donde tengas amistades y hablar directamente con ellos, pudiendo incluso ir uno a uno preguntando. Si tus amigos se fían de ti, a nadie le amarga el dulce de pagar un poco menos.

Splitwise

Esta es la aplicación de compartir gastos más popular del mundo. La metemos al final porque no sirve explícitamente para compartir una suscripción, aunque sí puede usarse para gestionar la división de gastos si vas a compartir una cuenta familiar con tus amistades.

Su funcionamiento es sencillo. Primero creas un grupo y añades la suscripción con lo que cuesta al mes. Luego, la app lleva la cuenta de quién le debe qué a quién, simplificando las deudas cruzadas, sobre todo en casos como compartir varias suscripciones en tu grupo de amistades y que cada persona gestione una.

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