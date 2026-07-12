No es solo cuestión de cumplir años: la mala salud metabólica envejece tu cerebro por una vía completamente independiente

Casi siempre hemos asumido que el declive de nuestras capacidades mentales es un peaje casi inevitable del paso del tiempo, puesto que cumplir años envejece el cerebro, y eso es un hecho. Sin embargo, la ciencia lleva años avisándonos de que nuestro estilo de vida tiene mucho que decir en este proceso, y es por eso que tenemos el poder de retrasar el envejecimiento cerebral.

Está estudiado. Un ambicioso estudio ha logrado trazar un mapa inédito de cómo actúan exactamente diferentes factores como son la edad y la mala salud metabólica que 'atacan' a nuestro cerebro. La cuestión aquí es que lo hacen por 'caminos' totalmente diferentes, haciendo que, independientemente de la edad que ponga en el DNI, el estado del metabolismo esté esculpiendo la salud del cerebro.

Dos ejes. La principal novedad llega de la mano de una reciente investigación publicada en la prestigiosa revista PLOS Biology donde se propone desentrañar cómo interactúan exactamente el envejecimiento natural y el síndrome metabólico en nuestro propio cerebro.

Para lograrlo, los investigadores analizaron a fondo más de 3.000 escáneres cerebrales y lo que encontraron fue que el cerebro no sufre un "desgaste general" que lo englobe todo, sino que responde a dos ejes de deterioro completamente independientes.

Las dos vías. Por un lado, se vio la vía del envejecimiento cronológico habitual y, por otro lado, existe una red de deterioro específica ligada a la mala salud metabólica.

El estudio viene a decir que los problemas metabólicos, como la resistencia a la insulina, la hipertensión o el exceso de grasa abdominal, impactan en el cerebro a través de vías metabólicas separadas de las del envejecimiento celular puro. Este "eje metabólico" altera de forma directa la cantidad de sangre que llega al cerebro para nutrirlo y se asocia de manera estrecha con una pérdida de la flexibilidad cognitiva, es decir, nuestra capacidad para adaptar nuestro pensamiento a situaciones nuevas o inesperadas.

Un rompecabezas. Además de este estudio, ya en 2024, un gran análisis entre la población del Reino Unido demostró las consecuencias de sufrir alguna enfermedad metabólica como diabetes. Lo que determinaron fue que, al observar a personas sin demencia pero con una mala salud metabólica, los investigadores detectaron un menor volumen cerebral total y de materia gris, así como la aparición de pequeñas lesiones cerebrales. Esto es lo que produce finalmente peor memoria y menos velocidad de procesamiento mental.

Y no, esto no es un problema exclusivo de la tercera edad, puesto que al analizar a adultos jóvenes y de mediana edad, se vio que la combinación de obesidad y mala salud metabólica ya mostraba asociaciones directas con signos de envejecimiento cerebral en las resonancias magnéticas y una peor función cognitiva mucho antes de llegar a la vejez.

Se puede modificar. A diferencia de nuestra fecha de nacimiento, que lógicamente no se puede modificar, la salud metabólica sí la podemos ir moldeando poco a poco a través de la dieta, el ejercicio y el control médico regular para poder dar a tiempo con cualquier problema que vaya surgiendo en nuestro organismo.

Imágenes | cottonbro studio

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