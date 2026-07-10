Antena 3 no tiene El Rosco de Pasapalabra, pero sigue arrasando con su sustituto. Telecinco quiere arreglarlo en los tribunales

Antena 3 lleva cinco temporadas seguidas liderando la audiencia en España, y buena parte de ese dominio se construyó letra a letra, en el Rosco de 'Pasapalabra'. En mayo, un tribunal le arrebató la icónica prueba final de su talismán del Access. Y tres semanas después de que la cadena lo haya sustituido por una prueba muy similar, Mediaset pretende demostrar que el cambio tampoco es legal. Por eso, demandará a Atresmedia por AlaZ, la nueva prueba final de 'Pasapalabra'.

La decisión judicial. El pasado 21 de mayo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confirmó que el formato del Rosco pertenece a MC&F Broadcasting Production and Distribution, y no a ITV Studios ni a Atresmedia. El fallo ratificaba una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2022 y obligaba a Antena 3 a dejar de emitir esa prueba concreta, aunque el resto de 'Pasapalabra' pudiera seguir en antena.

Es una disputa legal que viene de lejos. 'Pasapalabra' nació en 1996 como adaptación del formato británico 'The Alphabet Game', de ITV, aunque la prueba final fue creciendo por su cuenta hasta convertirse en un elemento con identidad propia. En 2019 Telecinco ya perdió una batalla judicial similar frente a ITV por los derechos globales del programa y tuvo que retirarlo de su parrilla: ITV y MC&F han licenciado por separado, y eso ha generado problemas. Atresmedia recuperó el concurso en mayo de 2020, pero la sombra judicial sobre el Rosco nunca llegó a despejarse del todo, hasta la sentencia de este año.

La sustitución. El 19 de junio Antena 3 sustituyó El Rosco por AlaZ, una adaptación del concurso suizo 'DallAZetA'. Mediaset, mientras tanto, con los derechos de explotación del Rosco al fin bajo el brazo, ha empezado a preparar un concurso propio construido sobre esa prueba, previsiblemente para Telecinco. Su propio 'Pasapalabra'... que no puede llamarse 'Pasapalabra' ni imitar el resto de las pruebas. El problema es que a juicio de Mediaset, Antena 3 sigue culminando 'Pasapalabra' con un Rosco que no puede ser el Rosco.

El parecido. La compañía apoya su demanda en la propia definición que hizo el Supremo del Rosco: dos o más concursantes compiten contrarreloj respondiendo preguntas cuyas respuestas siguen el orden alfabético. Bajo ese criterio, Mediaset sostiene que AlaZ conserva casi todos los elementos esenciales del Rosco: dos concursantes, recorrido por las 25 letras del alfabeto, tiempo acumulado de pruebas anteriores durante el programa, bote acumulativo y una señalización visual de aciertos, errores y preguntas pendientes casi calcada a la del Rosco, solo que en una línea en vez de en un círculo.

Las diferencias. Sin embargo, también hay detalles que distinguen ambas pruebas: el sistema de AlaZ es más cerrado y estratégico y el concursante ya no puede lanzar respuestas probables, sino que debe acertar una palabra exacta cuya longitud se revela mediante guiones, al estilo de 'El ahorcado'. El cronómetro también cambia, de los 85 segundos habituales en el Rosco a 110, y se introduce una penalización por recibir pistas que en el Rosco no existe.

Por supuesto, para Mediaset ninguno de esos ajustes altera lo esencial del juego. La empresa afirma que "se han introducido únicamente pequeñas diferencias para hacer algo sustancialmente igual". La comparación que ofrece contrapone esos cambios con las diferencias reales del formato suizo original, donde compite un único concursante, no existe bote acumulado y cada programa es independiente del anterior. Para MC&F y Mediaset, AlaZ se parece más al Rosco que al concurso suizo del que Atresmedia compró la licencia.

Las audiencias. Desde que Atresmedia recuperó 'Pasapalabra' en mayo de 2020, la cadena pasó de una cuota media del 11,7% en 2019 a rondar el 13,9% en los años siguientes, consolidando un liderazgo que se mantiene desde hace cinco temporadas consecutivas. Lo más importante es el efecto arrastre que 'Pasapalabra' genera sobre los informativos de la cadena y 'El Hormiguero'. Y la cosa no ha cambiado con la pérdida del Rosco.

El estreno de AlaZ, el 19 de junio, ya fue un pelotazo: el programa firmó un 21,9% de share y 1,6 millones de espectadores de media, con la prueba final disparándose hasta un 28,3% de cuota en su minuto de cierre. La nueva mecánica mejoró en tres puntos la media que el Rosco venía registrando esa misma temporada. La primera semana completa confirmó la tendencia, promediando un 17,1% de share. Y eso compitiendo a veces con el Mundial, un evento deportivo que ha devorado las audiencias de Telecinco (aunque en julio, los únicos días flojos de Antena 3 han coincidido con partidos del Mundial en abierto). Sin esa competencia, el programa sigue superando el 18% de cuota, un nivel similar al que ya tenía. Antena 3 no tiene quien le rechiste, con Rosco o sin él.

En Xataka | Telecinco tiene 'El Rosco' pero no tiene 'Pasapalabra'. Antena 3 tiene 'Pasapalabra' pero no tiene 'El Rosco'