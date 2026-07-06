Telecinco toca fondo de la forma más espectacular en un verano negro, y firma el día con la audiencia más baja de su historia

El jueves 2 de julio debería haber sido un día más de la sobremesa veraniega. Y como en un telefilm de suspense doméstico, se convirtió en el peor de los 36 años de historia de Telecinco. Los astros se han alineado en negativo para alcanzar el funesto hito, ya que no solo es la guinda a un desmoronamiento en audiencias que lleva años fraguándose, sino que las estratosféricas audiencias del Mundial hacen que, de momento, Telecinco vaya a tener muy complicado levantar cabeza.

Ni seis. Telecinco cerró el pasado 2 de julio con un 5,97% de cuota de pantalla: el peor dato diario de la cadena desde que existen registros. Esa misma tarde, España goleó 3-0 a Austria en dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se llevó a más de nueve millones de espectadores a La 1, que cerró el día con un 26,7% de share y un 63,7% durante el propio partido. El minuto de oro llegó a las 22.51, con 10.447.000 personas viendo el pase de España a octavos.

No solo fútbol. Como contamos hace unos días, no solo el fútbol tiene la culpa: es que todo el plan veraniego de Mediaset para recuperar audiencia está haciendo aguas: ese mismo día 'Amor... ¡o lo que surja!' firmó mínimo con un 5,1% y 439.000 espectadores; 'El verano se mueve' cayó al 5,8% y 431.000; y ese desplome arrastró también a 'El diario de Jorge' (7,4%) y 'Allá tú' (7,6%). Incluso el prime time acusó el golpe: la serie 'Ella, maldita alma' anotó su mínimo de espectadores en su tercer episodio. Sin embargo, 'First Dates' rebasó a una repetición de 'El Hormiguero', lo que corrobora el programa de citas de Carlos Sobera como uno de los activos más fiables de Mediaset.

Porque ya se llegaba de un junio agorero: el mes se cerró con un 8,3% de cuota, el peor junio de la historia de la cadena y también el peor mes en temporada regular, por delante incluso del anterior récord negativo, el 8,4% de diciembre de 2025. Ni pesos pesados como la final de 'Supervivientes' o el desenlace de 'La isla de las tentaciones' lograron revertir el dato.

Cuesta abajo y sin frenos. Desde que la cadena dejó ir a Paolo Vasile para reinventarse, no encontró un sustituto para los formatos que sostenían su liderazgo, como 'Sálvame', que también atravesó su propio via crucis. La temporada 2025-2026 se cerró con un 8,9% de cuota media, la peor de su historia y la quinta consecutiva en marcar un nuevo mínimo. El contraste con La 1 es especialmente llamativo: en cinco cursos, la cadena pública ha pasado de un 8,8% a un 12,1%, mientras Telecinco ha hecho el camino inverso, del 13,1% al 8,9%.

Planazo de verano. 'Amor... ¡o lo que surja!' debutó el 22 de junio con un 6,8% y 632.000 espectadores. 'El show de Paz' arrancó con un 7,8% y 638.000. 'El verano se mueve' se estrenó con un 7%. Ninguno de los tres ha superado el 8% desde entonces. Mientras tanto, Antena 3 sostiene la sobremesa con 'Sueños de libertad' por encima del 14% de media y La 1 explota el Mundial hasta liderar un mes de junio que llevaba 22 meses perteneciendo a Atresmedia. Las cifras son inequívocas: no se trata de que la gente haya dejado de ver la televisión tradicional. Es un problema específico de Mediaset.

La última bocanada. Queda la cuarta pieza del plan: 'De lunes a viernes', presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, dos rostros que ya lideran 'De viernes' en prime time de los viernes desde hace tres temporadas. El programa hereda la franja de 'El diario de Jorge' desde las 18.15 y suma un equipo de 16 colaboradores en el que conviven caras del extinto 'Sálvame' (Lydia Lozano, Karmele Marchante, Rosa Benito, Terelu Campos, Antonio Rossi), lo que apunta a un tímido intento de recuperación del que fue el último gran éxito de las tardes de Mediaset. Su único problema: tiene frente a frente, en su debut, a nada menos una tarde de calentamiento para un partido de España.

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