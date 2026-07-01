Telecinco quería revolucionar su parrilla para el verano en busca de soluciones para la audiencia. De momento es un desastre

Telecinco ha cambiado media parrilla de sus tardes para escapar de la peor temporada de su historia. De momento, sin embargo, los cambios no se están notando tanto como a Mediaset le habría gustado, y de momento ningún programa ha llegado al 8% de share. Aún queda mucho verano por delante, y en algunos casos, las cabeceras apenas lleva un par de emisiones, pero desde luego estamos lejos de arranques brillantes para estos nuevos programas cuya estructura, estética y presentadores huelen a viejas glorias de la empresa.

Las cifras. El date show de Carlos Lozano 'Amor... o lo que surja' debutó el 22 de junio con un 6,8% de share y 632.000 espectadores; el regreso de Paz Padilla a Telecinco tras sus desplantes con el ya difunto 'Sálvame', 'El show de Paz', con un 7,8% y 638.000; y el magazine de soles y cotilleo presentado por Ion Aramendi y Kike Quintana 'El verano se mueve', con un 7%. Este último, el de estreno más reciente (este mismo lunes) es el tercer estreno vespertino de la cadena en ocho días, y el penúltimo de un plan que Mediaset diseñó para sacar a la cadena de su peor momento histórico.

Algo de contexto: 'El show de Paz' ocupa en los fines de semana parte del tiempo de 'Fiesta', el magacín de Emma García que acababa de firmar sus dos peores meses de la historia (8,1% en abril y 8,2% en mayo). Si Padilla logra instalarse en torno al 9% frente a sus rivales (cine en el resto de los canales) y, de paso, contagia una subida a 'Fiesta', habrá cumplido. Y queda por ver qué pasa con la cuarta pieza del plan, 'De lunes a viernes, la versión diaria de 'De Viernes' con Beatriz Archidona y Santi Acosta, que se estrena el lunes 6 de julio a las 18:15 horas, en el hueco que deja 'El diario de Jorge' durante el verano. Su prueba de fuego es doble: no hundirse frente a 'La promesa', que en mayo promedió un 12,6%, y plantar cara a los partidos del Mundial que aún tendrá por delante.

Verano por delante. Todos acaban de arrancar y hay que darles algo de espacio. La única cabecera que lleva ya una semana de rodaje es la de Carlos Lozano, que el día del estreno de 'El verano se mueve' llevaba una semana en antena. Para ese día, 'Amor... o lo que surja' firmó mínimo de audiencia (5,4%), y justo después, La 1 emitió el Brasil-Japón del Mundial, que arrasó con un 33,7% de cuota y 3.075.000 espectadores, y hundió tanto a 'El diario de Jorge' como a '¡Allá tú!'. Resultado: un 7,2% de media, uno de los peores lunes de la historia de Telecinco.

El plan. Mediaset anunció a mediados de junio una ofensiva de cuatro programas nuevos para el tramo de 15:45 a 20:00 horas: 'Amor... ¡o lo que surja!', 'El verano se mueve', 'De lunes a viernes' y 'El show de Paz'. Todos sustituyen a formatos que llevaban meses moviéndose entre el 8% y el 10%, como 'El tiempo justo', cuyo presentador, Joaquín Prat, está de baja por paternidad. El programa llevaba dos meses seguidos promediando un 8,5% de share y apenas había superado el doble dígito cinco veces desde su estreno, muy lejos de 'Sueños de libertad' en Antena 3, líder indiscutible de la sobremesa con un 14,2% de media en mayo.

Los precedentes. Telecinco llega a este verano con las peores cifras posibles: la temporada 2025-2026, fue la peor de la historia del canal: un 8,9% de cuota media, ocho décimas menos que el curso anterior y la quinta vez consecutiva que Telecinco marca un nuevo mínimo histórico de temporada. Por primera vez, el canal se quedó por debajo del 10% de cuota en los doce meses del curso, con un techo del 9,4% y un suelo del 8,4% en diciembre, su peor mes en temporada regular.

La franja de tarde, ésta que ahora intenta reformar, cerró el curso también en mínimo histórico: un 9%. Y es un deterioro que no se limita al entretenimiento: los informativos de la cadena firmaron asimismo su peor dato, un 8,3% de cuota, sin que ninguna de sus tres ediciones llegara de media al doble dígito. Se puede comparar, por ejemplo, con la cada vez más firme La 1, que en los últimos cinco cursos ha pasado de un 8,8% a un 12,1%. El camino de Telecinco ha sido prácticamente inverso, del 13,1% al 8,9%.

La importancia del fútbol. Hablábamos del Mundial como relevante a la hora de dar la puntilla a las audiencias de Telecinco, pero el fenómeno va más allá. La 1 ha cerrado junio como cadena líder, con un 14.3% de cuota, su mejor junio en 15 años, con la Copa del Mundo aportándole casi una cuarta parte de su resultado mensual. El grupo Mediaset completo, en cambio, cedió 3.4 puntos interanuales frente a un grupo RTVE que ganó 4.4. El fútbol está condicionando, evidentemente, qué cadena va a mejor y a peor durante este verano.

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