El mapa de los 24 fabricantes de móviles que sobreviven en Europa

Aunque las cifras de unidades vendidas digan otra cosa, hay vida más allá de marcas como Apple, Samsung o Xiaomi. No es novedad que la industria del teléfono móvil habla chino, pero en el viejo continente todavía hay marcas que han encontrado su sitio diferenciándose o buscando un nicho concreto. Los tiempos de Nokia hace mucho que llegaron a su fin, pero en Europa se siguen haciendo móviles y para muestra, este mapa.

El mapa es obra de Runar Bjorhovde, analista de la consultora Omdia especializado en el mercado europeo de móviles, y se basa en datos de ventas y cuotas de mercado que la consultora elabora trimestral y anualmente. Así, registró que en 2025 se vendieron 134,2 millones de unidades en Europa, con Samsung como líder (46,6 millones de unidades) y Apple en máximos históricos de cuota (27%). En el viejo continente el mercado del smartphone lleva años estancado e incluso en declive, pero los cinco mayores vendedores de Europa siguen ganando terreno conjuntamente.

Y sin embargo, hay nada menos que 24 empresas que "fabrican" y venden sus propios smartphones, en un ecosistema fragmentado y a veces invisible para el gran público, pero, insistimos, con un papel relevante en nichos concretos. Spoiler: los móviles para mayores son un buen ejemplo.

Puede que la cifra de 24 empresas pille por sorpresa y ya advertimos que, salvo alguna excepción, están alejadas de lo mainstream, pero al menos cambia la percepción sobre algo: Europa no es solo un mercado de consumo. Eso sí, sus modelos de negocio suelen ser alternativos al volumen de ventas y los precios: ahí estarían muertas.

Los fabricantes de móviles en Europa, en un mapa

Así, hay marcas que apuestan por la sostenibilidad, como la holandesa Fairphone, u otras que despuntan en diseño, como Nothing. En un momento en el que la soberanía tecnológica ha pasado de ser un mero eslogan a algo que Europa quiere materializar, tener alternativas en hardware resulta esencial. Motivos hay muchos: ecodiseño, regulación, reparabilidad, etc.

El mapa de los fabricantes europeos de móviles. Omdia y Runar Bjorhovde

El mapa está bastante diseminado, si bien Polonia, Alemania, Finlancia y Francia lideran el ranking de forma cuantitativa. Cualitativamente, hay diferentes perfiles pero todas apuestan por algo: tener un propósito que se sale de la guerra de precios y un segmento claro.

Por un lado están las marcas que compiten cara a cara con un Samsung, un Oppo o un iPhone, como Nothing y HMD. Eso sí, su mercado prioritario está muy lejos de aquí (la India). Sin embargo, mantienen su sede y ADN europeos.

La estrategia de Fairphone pasa por posicionarse como la marca más sostenible, reparable y éticamente fabricada del mundo. En ese segmento es difícil encontrarle rival, incluso frente a marcas globales con más recursos y escala.

Luego están los teléfonos para mayores, con ejemplos concretos como la alavesa SPC, la austriaca Emporia, la alemana Gigaset o la francesa Doro. A un smartphone Android cualquiera puedes ponerle una capa, pero estos fabricantes añaden funciones extra y dan una vuelta al diseño para hacerlos más manejables en un viejo continente cada vez más envejecido.





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