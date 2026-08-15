Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

¿Un NAS económico para montar tu propio Google Fotos o Drive? - Esto es lo que recomendamos

Si estás buscando un NAS económico para montarte una nube o una alternativa a Google Fotos, afinamos para recomendarte modelos con un software adaptado.

El Consultorio
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
yubal

Yúbal Fernández

Editor - Xataka Basics
Linkedin instagram
7695 publicaciones de Yúbal Fernández

Un servidor NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red, con el que puedes crear tu propio servidor para almacenar contenidos multimedia o mucho más. A veces, cuando pensamos en ellos miramos modelos potentes para que nos den la mayor versatilidad, pero hay otras en las que buscamos algo cono un precio inferior y que cumpla con funciones específicas.

Sobre las marcas de un NAS para montar tu propio Google Fotos o Drive nos preguntaba uno de nuestros lectores aprovechando El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta. 

La consulta se dio en una conversación donde primero nos preguntaban por los  NAS más recomendados de forma algo genérica. Tras la respuesta inicial, un usuario nos pidió afinar más hacia modelos que sean más económicos para tener tus fotos o algunos archivos almacenados. 

La pregunta

"¿Y algo mas económico? ¿Para uso cotidiano, estilo Google Fotos/Drive? Yo estoy siguiendo el Ugreen DH2300. ¿Que os parece?"

La respuesta

Igual que con la primera pregunta que nos hicieron antes de llegar a esta, la respuesta corrió a cargo de nuestro compañero Javier Pastor. Javi es un experto en IA y productividad, y que también tiene un amplísimo conocimiento sobre servidores NAS.

"Desde luego el modelo de Ugreen que comentas es un buen punto de partida y seguramente para ese uso cotidiano pueda servirte. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el software de Ugreen todavía etá madurando en comparación con los gigantes del sector, Synology, QNAP, Asustor, o TerraMaster por ejemplo.

Se me ocurre que quizás quieras darle una oportunidad al Synology DS223j (en esa frontera de los 200 euros), que aunque no es la versión más moderna viene con el sistema operativo DSM 7.0 y sobre todo con la app Synology Photos. El Asustor Drivestor 2 Lite es también asequible y tiene software de ese estilo aunque más limitado, diría, se llama Photo Gallery 3. Si solo te interesa el backup de las fotos, perfecto, pero si además quieres disfrutar de ese “Google Photos en local”, creo que Synology te puede dar muchas alegrías."

¿Tienes más dudas como esta? Los suscriptores de Xataka Xtra pueden enviarnos sus preguntas y desde nuestro equipo responderemos personalmente. Y si ya eres suscriptor, recuerda esta ventaja y que nos puedes preguntar cuando quieras.

Sube un nivel tu experiencia en Xataka
Si te apasiona la tecnología y te gusta lo que hacemos en Xataka,
con Xtra puedes apoyar nuestro trabajo, tener línea directa con el equipo en El Consultorio
y disfrutar de beneficios exclusivos.
Discord, sorteos y descuentos, consultorio Directos con editores, ventajas en servicios, newsletters
Suscríbete a Xtra
Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios