¿Un NAS económico para montar tu propio Google Fotos o Drive? - Esto es lo que recomendamos

Un servidor NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado a la red, con el que puedes crear tu propio servidor para almacenar contenidos multimedia o mucho más. A veces, cuando pensamos en ellos miramos modelos potentes para que nos den la mayor versatilidad, pero hay otras en las que buscamos algo cono un precio inferior y que cumpla con funciones específicas.

Sobre las marcas de un NAS para montar tu propio Google Fotos o Drive nos preguntaba uno de nuestros lectores aprovechando El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.

La consulta se dio en una conversación donde primero nos preguntaban por los NAS más recomendados de forma algo genérica. Tras la respuesta inicial, un usuario nos pidió afinar más hacia modelos que sean más económicos para tener tus fotos o algunos archivos almacenados.

La pregunta

"¿Y algo mas económico? ¿Para uso cotidiano, estilo Google Fotos/Drive? Yo estoy siguiendo el Ugreen DH2300. ¿Que os parece?"

La respuesta

Igual que con la primera pregunta que nos hicieron antes de llegar a esta, la respuesta corrió a cargo de nuestro compañero Javier Pastor. Javi es un experto en IA y productividad, y que también tiene un amplísimo conocimiento sobre servidores NAS.

"Desde luego el modelo de Ugreen que comentas es un buen punto de partida y seguramente para ese uso cotidiano pueda servirte. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el software de Ugreen todavía etá madurando en comparación con los gigantes del sector, Synology, QNAP, Asustor, o TerraMaster por ejemplo.



Se me ocurre que quizás quieras darle una oportunidad al Synology DS223j (en esa frontera de los 200 euros), que aunque no es la versión más moderna viene con el sistema operativo DSM 7.0 y sobre todo con la app Synology Photos. El Asustor Drivestor 2 Lite es también asequible y tiene software de ese estilo aunque más limitado, diría, se llama Photo Gallery 3. Si solo te interesa el backup de las fotos, perfecto, pero si además quieres disfrutar de ese “Google Photos en local”, creo que Synology te puede dar muchas alegrías."

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