Es tiempo de Mundial y millones de fans lo pagarán con sueño: el gráfico que muestra qué países sufren más los horarios de la FIFA

No sé tú, pero yo hay retransmisiones deportivas que tengo guardadas en el calendario de mi móvil, como el Masters Finals de Barcelona de pádel o el Tour de Francia. Hay una mucho más larga, variable y también de visionado casi obligatorio: el Mundial. Aunque esencialmente siempre se juega en estas fechas, las sedes cambian y eso a veces es una auténtica faena... si quieres verlo en directo.

Esta edición 2026 se juega en Estados Unidos, Canadá y México y eso significa que ocupa mis tardes, pero hay sitios en Asia y Oriente Medio donde literalmente les está robando el sueño: si quieren ver los partidos en vivo y en directo, lo de dormir mejor lo dejan para otro día. Es la "tasa del sueño" a pagar si te gusta el fútbol.

Cuando la FIFA adjudicó el Mundial 2026 a Norteamérica, fijó implícitamente los horarios de máxima audiencia en la franja horaria del Este de Estados Unidos. Eso equivale a entre las 00:00 y las 04:00 en el Magreb, entre la 01:00 y las 05:00 en Arabia Saudí y entre las 02:00 y las 06:00 en Pakistán. Como ya hemos sufrido en nuestras carnes, como en las últimas finales de la Copa del Rey de España, se tiene en cuenta el horario del estado anfitrión y el resto de audiencia global allá se las apañe.

Que la sede del Mundial sea itinerante es una forma de publicitar el fútbol a lo largo y ancho del planeta, pero también de sacar tajada de un lucrativo negocio además del turismo deportivo: las retransmisiones (hay otro indirecto en las impresionantes infraestructuras que se construyen). Según el informe financiero oficial de la FIFA para el ciclo 2023-2026, los ingresos totales por derechos televisivos ascienden a 4.264 millones de dólares. Y en ese escenario hay una clara vencedora: Europa es el mercado individual más valioso con cerca de 1.400 millones. Le sigue Norteamérica, que supera los 1.000 millones. Ambas regiones concentran más del 60% del total, según SVG Europe con datos de la consultora Caretta Research.

Así que a alguien en Reddit ha decidido calcular ese "Sleep Tax" con las 48 selecciones que participan en el Mundial ordenadas por el coste de sueño que acumularán sus fans durante la fase de grupos. A partir del calendario de los partidos de la FIFA, la base de datos de zonas horarias IANA, Wikipedia, Python y poco más. El resultado es lo que ves bajo estas líneas:

La tasa de sueño del Mundial 2026. tohigh12 vía Reddit

¿Cómo lo ha calculado? Esta tasa de sueño asigna un peso a cada minuto del partido en función de en qué franja horaria está, teniendo en cuenta la hora de inicio en la hora local de la afición de cada equipo y usando un modelo de visualización que tiene en cuenta el inicio del encuentro + 120 minutos. Así, los minutos entre las 22:00 y la medianoche valen 1x, entre las 0:00 y las 02:00 cuantifican 2x, entre las 02:00 y las 06:00 puntúan 3x y entre las 06:00 y las 08:00, 1,5x. Valen más esas franjas en las que la mayoría de la gente duerme (aunque es una simplificación, porque igual yo me acuesto a las 23h y tú a la 1h): cuantos más puntos, menos duermes.

La puntuación final se obtiene dividiendo los minutos ponderados entre 60. Un ejemplo: un partido que empieza a las 23:00 hora local acumula 3 puntos: 60 minutos a 1x más 60 minutos a 2x. Es cierto que este método de Sleep Tax tiene limitaciones obvias como presuponer que la afición siguen los tres partidos de la fase de grupos, no distingue entre días laborales y festivos y esa ventana fija de 120 minutos puede quedarse corta entre prórrogas y el prepartido, pero es una metodología clara, transparente y reproducible.

Qué país está durmiendo menos siguiendo a su selección en el Mundial 2026

Cuanto más larga es la barra, peor duerme esa afición: sus partidos caen en horarios más nocturno o de madrugada. Argelia encabeza el ranking con 18 puntos y siete países, entre ellos México y Canadá, tienen 0,0: no pierden ni un minuto de sueño.

Pero esto no es algo nuevo: sin ir más lejos los últimos mundiales roban esas horas de sueño en otras latitudes. Así, en Brasil 2014 quienes pagaron esta tasa más cara fue la afición de países asiáticos. En Qatar 2022, la concentración geográfica benefició a Europa y África, que siguieron los partidos en horario vespertino.

La privación de sueño tiene consecuencias reales y medibles: las funciones ejecutivas se deterioran si faltan horas de descanso, algo que pagamos en la toma de decisiones, el control de los impulsos, el comportamiento o la memoria, lo que afectan a nuestras labores del día a día como conducir, trabajar o relacionarnos. De hecho, según el estudio Sleep Duration and Executive Function in Adults, el deterioro cognitivo tras una sola noche mal dormida equivale a tener una tasa de alcohol en sangre comparable al límite legal para conducir. Encadenar un par de semanas de partidos de madrugada es más que un sacrificio: en un país futbolero y que además esté destacando en el torneo, puede convertirse en un problema de salud pública.

Quién gana y quién pierde. Así, los grandes perdedores de sueño de esta edición del Mundial 2026 son los países de África del Norte y Oriente Medio: Argelia (18,0), Túnez (14,5), República Checa y Escocia (12,0), Arabia Saudí, Egipto, Noruega e Irak (11,0). España obtiene un 6,0, con un partido arrancando a las 02:00 hora peninsular. Los anfitriones México y Canadá, junto a Ecuador, Panamá y Corea del Sur, obtienen 0,0: juegan en horarios completamente alineados con su vida cotidiana.





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