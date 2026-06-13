Hemos confirmado un secreto a voces: los Mundiales y las Eurocopas de fútbol nos hacen literalmente más tontos

Como futbolera que soy, lo reconozco abiertamente: cada dos años el verano es mejor porque o bien hay Eurocopa o, como sucede este año, toca Mundial. Horas de entretenimiento para quienes compartimos esta afición, pero también tiempo perdido para estudiar. Porque obviamente si estás viendo fútbol no estás haciendo otras cosas y algunas de esas cosas son tan importantes como prepararte los exámenes finales.

El clásico "niño, deja la tele y a estudiar" aplicado al Mundial y que seguro que a más de uno lector le trae un recuerdo de su juventud. Pues bien, alguien se ha tomado este asunto muy en serio y ha medido con datos reales ese tiempo perdido en los chascarrillos en torno al fútbol y los resultados académicos en Inglaterra y tiene algo que decirnos: esas distracciones pasan factura y a veces el daño es considerable.

Si hay Mundial o Eurocopa, rindes menos. Esta es una realidad impepinable al menos en Inglaterra, aunque considerando la afición al fútbol que hay en otros estados como España o Italia, los resultados deberían ser similares. Y ojo porque este equipo de economistas no ha hecho una encuesta pequeña precisamente: ha usado registros administrativos de prácticamente la totalidad de estudiantes de Inglaterra durante siete años, así que sabe de lo que habla.

En años de torneo, la probabilidad de que un estudiante saque buenas notas en al menos cinco asignaturas (el mínimo exigido en Inglaterra) cae un 12%. Si además eres verdaderamente futbolero, la caída puede ser del 28%. Y ojo porque ese grupo ya era de partida el que peores resultados obtenía. Estos resultados comparan al estudiante consigo mismo: sus notas en asignaturas que coinciden con la Eurocopa o el Mundial son peores que en asignaturas del mismo año que no coinciden.

Por qué es importante. Porque por mucha evaluación continua que haya, los exámenes son esenciales para básicos académicos como pasar de curso (si vas apurando) o para tener la nota necesaria para estudiar lo que te gusta. Hay estudios previos aplicados a Inglaterra y el GCSE (los exámenes finales de secundaria) que demuestran que obtener buenas notas en esas pruebas tiene un impacto directo y medible en cuánto dinero vas a ganar en el futuro.

Tener un mal examen no es solo un mal día, si el examen es importante puede reducir las oportunidades laborales de una persona. Asimismo, también hay evidencias de que darse el atracón los días previos al examen puede servir para obtener mejores notas, pero si tienes algo mejor que hacer como el fútbol, entonces ese atracón ya no es tal.

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Contexto. En Inglaterra, los exámenes GCSE tienen lugar cuando el estudiantado cumple 16 años y las fechas son en mayo y junio. Salvando las distancias, en España está la EBAU (en este caso, cuando el alumnado cumple 18, al terminar el bachillerato), cuya convocatoria ordinaria suele ser a primeros de junio. Además, la convocatoria extraordinaria de la EBAU en algunas comunidades autónomas es en julio: justo antes y después de las fechas habituales de los Mundiales. O de las Eurocopas, en función del año que sea. Teniendo en cuenta que la frecuencia de los torneos es bienal y que los torneos se celebran en años pares, alternándose Mundial y Eurocopa, por lo que los años impares son los de control. El equipo de investigación dispone de una situación para hacer el experimento ideal: hay muestras que hacen sus exámenes en época de torneo y otras muestras que no.

Y escaparse del Mundial o de la Eurocopa no es nada fácil porque simplemente el fútbol lo domina todo: medios de comunicación, TV, redes sociales, patio... El paper recoge el share en Inglaterra del partido de cuartos de final entre Inglaterra y Suecia del Mundial de 2018: un 87,7%. En el Mundial de Qatar 2022, el partido de cuartos entre España y Marruecos fue visto por el 70% de todos los espectadores del estado. Curiosamente, llevarse la competición a Oriente Medio de forma puntual fue una buena idea para el estudiantado.

Cómo lo hicieron. El equipo de economistas empleó datos administrativos de las notas de las asignaturas durante siete años. Además, cruzaron el calendario oficial de exámenes de cada asignatura con el calendario de los torneos, lo que les permitió distinguir qué exámenes coincidieron con el torneo y cuáles no, incluso dentro del mismo año para la misma persona.

Esa variación dentro del estudiante es clave en tanto en cuanto elimina diferencias propias del individuo, el contexto familiar o la motivación porque es la misma persona quien se compara. No elegimos el año de nuestro nacimiento ni cuándo hacemos los exámenes, por lo que el estudiantado se enfrenta a una realidad aleatoria.

Sí, pero. Como reconocen los propios autores, en este estudio se tienen en cuenta los resultados y no factores como cuántas horas estudió cada persona ni cuánto tiempo dedico a los torneos de fútbol, por lo que asume un mecanismo de distracción y reducción del esfuerzo. Y como mencionábamos más arriba, solo aplica a Inglaterra, un lugar bastante futbolero. Comparar los hábitos culturales es esencial para poder extrapolar las conclusiones a otros países. Por otro lado, hay expertos como el sociólogo francés Pierre Bourdieu que relacionan las prácticas culturales con la clase social, lo que podría ser una explicación a parte de la heterogeneidad de los resultados.

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