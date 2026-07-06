"La idea de hacer un móvil hace que quiera morirme": dijo Musk. Dos años después, está dentrísimo con su prototipo de móvil con IA

En octubre de 2024, Elon Musk apareció en un acto electoral en Pensilvania, y allí afirmó que "La idea de hacer un móvil hace que quiera morirme" porque era "mucho trabajo", pero después añadió que "si tenemos que hacer un móvil, lo haremos". Y eso es lo que parece que está pasando.

Prototipo en marcha. Según indican en The Wall Street Journal, SpaceX ha enseñado a algunos inversores un prototipo con forma de móvil, pero pensado para cambiar la forma en la que interactuamos con la IA. El diseño sería más fino que el de un iPhone, correría sobre un sistema operativo propio e integraría la tecnología de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Musk. El magnate, eso sí, negó tales rumores en Reuters un día después.

El chip lo hace Qualcomm. Aunque SpaceX controla buena parte de todo su ecosistema tecnológico, habrá aquí alianzas necesarias para un buen conjunto de componentes. El más importante por supuesto es el SoC, que según WSJ estará de momento fabricado por Qualcomm.

Puede que lo lancen, puede que no. La compañía ha avisado a los inversores de que el proyecto está en fase muy temprana, lo que hace que tanto el diseño alguno de los componentes acaben cambiando si por fin la idea cristaliza. Eso sí: ni siquiera es seguro que el dispositivo llegue a fabricarse.

Starlink como operadora móvil. SpaceX indicó a finales de junio que está preparando el lanzamiento de un servicio de datos móviles que aprovecharía su plataforma Starlink. Este servicio de internet satelital ya permite acceso a internet por ejemplo en zonas rurales, pero Gwynne Shotwell, presidente de SpaceX, indicó a los inversores que está considerando ese lanzamiento de un servicio tradicional de operadora móvil.

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Más y más rumores. Aunque Musk negara la noticia, los rumores sobre un potencial dispositivo móvil se acumulan. En febrero Reuters indicó que SpaceX estaba preparando "un dispositivo móvil conectado a su constelación de internet satelital Starlink que podría competir con los smartphones". Este móvil no solo se aprovecharía de dicho servicio, sino del modelo de IA de xAI, Grok, reforzando así el ecosistema planteado por Elon Musk con sus empresas.

Apple tiene demasiado poder. En WSJ indicaban que Musk ya había valorado en el pasado crear su propio smartphone aunque también mostrara sus reticencias al respecto. El motivo principal de fabricar un móvil propio: independizarse de una Apple que según Musk tiene un control demasiado férreo sobre apps de terceros como X.

A por la superapp. La idea de fondo del dispositivo no es tanto la de contar con un móvil propio como la de contar con una forma de impulsar una potencial superapp. Hace mucho que se baraja esa idea por parte de la empresa de Musk, que aquí trata de contar con una "aplicación para todo" como ocurre con WeChat o AliPay en China. La diferencia es el papel de la IA en este dispositivo, que sería central para toda la experiencia.

SpaceX no está sola en la carrera del hardware IA. Los intentos por plantear alternativas a los móviles actuales llevan tiempo en marcha, pero por ahora ese "cacharro con IA" al que aspiran los fabricantes sigue sin cuajar. Tanto el Humane AI Pin como el Rabbit R1 fracasaron de forma absoluta en el mercado, pero ahora hay varias empresas con esa ambición: Meta con sus gafas y OpenAI con su misterioso dispositivo en colaboración con Jony Ive son dos buenos ejemplos. Queda por ver cuál es el resultado de esos esfuerzos, porque por ahora una cosa es cierta: el smartphone sigue sin tener rival.

Imagen | Heisenberg Media

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