Las mejores ofertas del -15% de miMediaMarkt, la nueva campaña con chollos en móviles, eReaders y mucho más

MediaMarkt tiene ahora mismo activa una campaña denominada -15% miMediaMarkt. Si estamos registrados e iniciamos sesión, podemos acceder a una serie de ofertas bastante atractivas que abarcan categorías que van desde móviles hasta eReaders y accesorios de consolas. No obstante, dicha campaña finalizará el miércoles a las 09:00 horas. Hay muchísimo donde elegir, por lo que hemos recogido las cinco mejores ofertas que hemos encontrado.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ por 322,15 euros, un móvil con buena batería, buenos altavoces y buen acabado.

por 322,15 euros, un móvil con buena batería, buenos altavoces y buen acabado. Kobo Libra Colour por 203,15 euros, la mejor oferta que hemos visto desde que subió de precio.

por 203,15 euros, la mejor oferta que hemos visto desde que subió de precio. PlayStation Portal por 211,65 euros (nuevo) o 179,90 euros (reacondicionado), un accesorio para PS5 que ha ido añadiendo funciones desde su lanzamiento.

por 211,65 euros (nuevo) o 179,90 euros (reacondicionado), un accesorio para PS5 que ha ido añadiendo funciones desde su lanzamiento. Google Pixel 10 por 645,15 euros, un móvil todoterreno en su configuración de 256 GB de almacenamiento interno.

por 645,15 euros, un móvil todoterreno en su configuración de 256 GB de almacenamiento interno. Fire TV Stick HD por 29,74 euros, un accesorio para convertir casi cualquier tele tonta en inteligente.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Durante la campaña de MediaMarkt podemos encontrar muchísimas ofertas en móviles, y una de las mejores han caído en el Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, que ha bajado de precio hasta los 322,15 euros (antes 465 euros). Se trata del precio más bajo que ha tenido MediaMarkt en un móvil que destaca sobre todo por su batería de 6.500 mAh. Su pantalla es compatible con Dolby Vision y HDR10+, incorpora buenos altavoces y su procesador es el Snapdragon 7s Gen 4, que no está nada mal para el precio que tiene ahora mismo el móvil.

Kobo Libra Colour

Hace unos pocos meses Kobo subió el precio de algunos de sus lectores de libros electrónicos (eReaders), como es el caso del Kobo Libra Colour que subió 30 euros, desde los 239 hasta los 269 euros. No obstante, MediaMarkt ahora mismo lo tiene por 203,15 euros en lo que es una de las mejores ofertas que hemos visto en la tienda hasta el momento.

El Kobo Libra Colour es un eReader que destaca principalmente por tres razones: su panel es a color, lo que permite que podamos leer cómics y revistas. Su pantalla tiene una diagonal de siete pulgadas e incorpora botones en el lateral para pasar o retroceder las páginas, algo bastante útil para no ensuciar la pantalla constantemente.

PlayStation Portal

La PlayStation Portal ha ido añadiendo funciones desde su lanzamiento, y de vez en cuando la hemos visto de oferta con buenos precios. Ahora mismo se encuentra rebajada en MediaMarkt por 211,65 euros, aunque si la queremos más barata se puede comprar reacondicionada (estado muy bueno) por 179,90 euros.

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Hablamos de un accesorio que incorpora una pantalla de ocho pulgadas, incluye un mando integrado en los laterales con las mismas funciones que el DualSense de PlayStation 5 y si tienes una suscripción a PlayStation Plus Premium puedes acceder a algunos videojuegos a través de la nube.

Google Pixel 10

Otra buena oferta en móviles ha caído en el Google Pixel 10, pero no en su configuración mínima de almacenamiento. El modelo de 256 GB ahora mismo se encuentra por 645,15 euros en lugar de 999 euros. Es un móvil compacto de 6,3 pulgadas que tiene buena pantalla y un excelente apartado fotográfico.

Fire TV Stick HD

Amazon ha descatalogado el Fire TV Stick HD porque ha lanzado una nueva generación con algunos cambios. No obstante, otras tiendas como MediaMarkt lo siguen vendiendo, y a un buen precio de 28,74 euros en lugar de 44,99 euros. Se trata de un dispositivo que permite convertir casi cualquier tele tonta en inteligente, siempre y cuando cuente con un puerto HDMI. Permite acceder a las plataformas de streaming, tiene un buen rendimiento y cuenta con un mando que incorpora botones con acceso directo a algunas plataformas de streaming.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Xiaomi, Rakuten Kobo, PlayStation, Google

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