Un gigantesco "airbag" espacial de 400 toneladas para salvar a la Tierra: la propuesta de la ciencia frente a las supertormentas solares

Nuestra civilización es adicta a la electricidad y a los satélites, y esta dependencia nos ha otorgado un progreso tecnológico sin precedentes, pero también nos ha dejado expuestos a un enemigo silencioso y colosal como es el propio Sol. Ahora, un equipo de científicos ha puesto sobre la mesa un plan digno de la ciencia ficción para protegernos de un apagón global que se centra en desplegar un inmenso "airbag" de plasma en la órbita terrestre para amortiguar el impacto de las tormentas solares.

La propuesta bautizada como StormWall, no es el guion de una película de Hollywood, sino que acaba de ser publicada en la prestigiosa revista Space Weather.

Nuestro problema. Para entender por qué necesitamos un airbag espacial, primero hay que entender la amenaza, ya que cuando el Sol experimenta eyecciones de masa coronal, arroja miles de millones de toneladas de plasma magnetizado al espacio. Si esa nube apunta hacia nosotros, choca contra el campo magnético de la Tierra provocando tormentas geomagnéticas.

Aquí es donde entra nuestra magnetosfera, que no es más que un escudo natural excelente, pero tiene un límite. Por ejemplo, cuando hemos tenido tormentas solares extremas como el famoso Evento Carrington de 1859 o el apagón de Quebec en 1989, las partículas solares pueden sobrecargar las redes eléctricas, destruir transformadores, freír constelaciones enteras de satélites e interrumpir las comunicaciones globales.

El proyecto StormWall. La física detrás de StormWall se basa en alterar lo que los astrofísicos llaman reconexión magnética, que no es más que el proceso por el cual la energía del viento solar se transfiere al campo magnético terrestre.

El plan propuesto por Walsh y Welling consiste en colocar una flota de seis satélites en órbita geoestacionaria. Con todo esto, cuando los sistemas de alerta temprana detecten que una eyección de masa coronal letal se dirige a la Tierra, para la cual tenemos un par de hora de margen, estos satélites entrarían en acción.

Cómo se haría. La maniobra consistiría en liberar alrededor de 400 toneladas de gases ionizables directamente en el espacio. Y lo bueno es que los elementos candidatos para este polvo espacial son el litio, el bario, el sodio o, en una alternativa aún más barata, simplemente agua salada.

Al ser liberado, este material se ionizaría rápidamente por la radiación solar, creando una densa nube de plasma frío artificial como si fuera un "airbag" orbital. Según las simulaciones computacionales de los autores, esta inyección de plasma modificaría la dinámica de la reconexión magnética, reduciendo en más de un 60 % la intensidad de una tormenta geomagnética severa. Sería la diferencia entre un evento de extinción tecnológica y una simple anécdota con auroras boreales bonitas.

Para los investigadores no es una locura técnica y para la comunidad científica tampoco lo es. Aquí expertos independientes que no han participado en el estudio ven la viabilidad del proyecto con buenos ojos. Por ejemplo, Allison Jaynes, física espacial de la Universidad de Iowa, y Gurudas Ganguli, del Laboratorio de Investigación Naval de EE.UU., han descrito la idea como "altamente innovadora y factible a corto plazo".

Pero además, no es la primera vez que se experimenta con esto. A principios de 2026, el propio Laboratorio de Investigación Naval de EEUU realizó experimentos inyectando bario con cohetes sonda en las capas altas de la atmósfera para estudiar la limpieza de radiación.

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