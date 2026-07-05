Suscríbete a
HOY SE HABLA DE

Un gigantesco "airbag" espacial de 400 toneladas para salvar a la Tierra: la propuesta de la ciencia frente a las supertormentas solares

Las tormentas solares pueden acabar con nuestra red eléctrica o nuestros satélites, y queremos evitarlo

Tormenta Solar
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
jose-a-lizana

José A. Lizana

Colaborador
jose-a-lizana

José A. Lizana

Colaborador
Linkedin twitter
693 publicaciones de José A. Lizana

Nuestra civilización es adicta a la electricidad y a los satélites, y esta dependencia nos ha otorgado un progreso tecnológico sin precedentes, pero también nos ha dejado expuestos a un enemigo silencioso y colosal como es el propio Sol. Ahora, un equipo de científicos ha puesto sobre la mesa un plan digno de la ciencia ficción para protegernos de un apagón global que se centra en desplegar un inmenso "airbag" de plasma en la órbita terrestre para amortiguar el impacto de las tormentas solares.

La propuesta bautizada como StormWall, no es el guion de una película de Hollywood, sino que acaba de ser publicada en la prestigiosa revista Space Weather

Nuestro problema. Para entender por qué necesitamos un airbag espacial, primero hay que entender la amenaza, ya que cuando el Sol experimenta eyecciones de masa coronal, arroja miles de millones de toneladas de plasma magnetizado al espacio. Si esa nube apunta hacia nosotros, choca contra el campo magnético de la Tierra provocando tormentas geomagnéticas.

Aquí es donde entra nuestra magnetosfera, que no es más que un escudo natural excelente, pero tiene un límite. Por ejemplo, cuando hemos tenido tormentas solares extremas como el famoso Evento Carrington de 1859 o el apagón de Quebec en 1989, las partículas solares pueden sobrecargar las redes eléctricas, destruir transformadores, freír constelaciones enteras de satélites e interrumpir las comunicaciones globales.

La generación Z está siendo un desafío para las empresas: el 95% de los jóvenes se las apaña para escaquearse
En Xataka
La generación Z está siendo un desafío para las empresas: el 95% de los jóvenes se las apaña para escaquearse

El proyecto StormWall. La física detrás de StormWall se basa en alterar lo que los astrofísicos llaman reconexión magnética, que no es más que el proceso por el cual la energía del viento solar se transfiere al campo magnético terrestre.

El plan propuesto por Walsh y Welling consiste en colocar una flota de seis satélites en órbita geoestacionaria. Con todo esto, cuando los sistemas de alerta temprana detecten que una eyección de masa coronal letal se dirige a la Tierra, para la cual tenemos un par de hora de margen, estos satélites entrarían en acción.

Cómo se haría. La maniobra consistiría en liberar alrededor de 400 toneladas de gases ionizables directamente en el espacio. Y lo bueno es que los elementos candidatos para este polvo espacial son el litio, el bario, el sodio o, en una alternativa aún más barata, simplemente agua salada.

Al ser liberado, este material se ionizaría rápidamente por la radiación solar, creando una densa nube de plasma frío artificial como si fuera un "airbag" orbital. Según las simulaciones computacionales de los autores, esta inyección de plasma modificaría la dinámica de la reconexión magnética, reduciendo en más de un 60 % la intensidad de una tormenta geomagnética severa. Sería la diferencia entre un evento de extinción tecnológica y una simple anécdota con auroras boreales bonitas.

China es responsable de 3 de los 4 peores episodios de basura espacial del siglo XXI y un último suceso demuestra que no mejora
En Xataka
China es responsable de 3 de los 4 peores episodios de basura espacial del siglo XXI y un último suceso demuestra que no mejora

Para los investigadores no es una locura técnica y para la comunidad científica tampoco lo es. Aquí expertos independientes que no han participado en el estudio ven la viabilidad del proyecto con buenos ojos. Por ejemplo, Allison Jaynes, física espacial de la Universidad de Iowa, y Gurudas Ganguli, del Laboratorio de Investigación Naval de EE.UU., han descrito la idea como "altamente innovadora y factible a corto plazo".

Pero además, no es la primera vez que se experimenta con esto. A principios de 2026, el propio Laboratorio de Investigación Naval de EEUU realizó experimentos inyectando bario con cohetes sonda en las capas altas de la atmósfera para estudiar la limpieza de radiación. 

Imágenes | freepik

En Xataka | China tiene una nave espacial de la que apenas existen fotos. Acaba de soltar otro objeto no identificado en órbita

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios