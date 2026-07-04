Un millonario se acostó un día siendo el hombre más rico del mundo al día siguiente estaba en bancarrota… dos veces

La historia está llena de nombres que pierden sus fortunas por una consecución de malas decisiones, pero también de otros que perdieron sus patrimonios por un golpe de mala suerte. La historia de Nelson Bunker Hunt es de las segundas, que no solo perdió su fortuna una vez por un golpe de mala suerte: la perdió dos veces, y sin que ninguna de las dos veces la culpa fuera enteramente suya.

El nombre de este millonario apenas es conocido en la actualidad, pero entre finales de los 70 y principio de los 80, fue sinónimo de riqueza descomunal: el hombre más adinerado del planeta, dueño de pozos petrolíferos en el desierto libio y de una porción tan grande del mercado mundial de la plata que llegó a torcerle el brazo a Wall Street.

Un coronel golpista y un mal jueves de 1980 se encargaron de recordarle que ninguna fortuna, por descomunal que sea, está a salvo de la historia.

De Arkansas al desierto libio tras el oro negro

Nelson nació en 1926 en El Dorado, Arkansas. Su padre, H.L. Hunt, ya era un magnate del petróleo con quince hijos de tres mujeres distintas. Nelson quería igualarlo, al menos en lo referente a la riqueza, así que se fue a buscar petróleo fuera de Texas.

Sus primeros intentos en Arabia Saudí y Pakistán fueron un fracaso total. Pero a la tercera va la vencida y en 1961 probó suerte en Libia. Un golpe de suerte hizo que el joven emprendedor se hiciera con la Concesión 65, una enorme extensión de 32.400 kilómetros cuadrados de terreno desértico para explotar el yacimiento de Sarir, que todavía hoy continúa siendo el mayor campo petrolífero del país. Aquello lo convirtió en multimillonario casi de la noche a la mañana.

Tal y como contaba la BBC, durante más de una década, Sarir generó miles de millones de dólares para la empresa de Hunt.

Muammar al-Gaddafi

Todo se acabó en 1973, cuando un coronel llamado Muammar al-Gaddafi tomó el poder y nacionalizó todos sus pozos petrolíferos sin previo avisar. Con el tiempo, ese mismo yacimiento sirvió para amasar la fortuna personal del dictador, que algunos investigadores llegaron a tasar en más de 200.000 millones de dólares. Sin embargo, Hunt perdió la gallina de los huevos de oro (negro) de su imperio petrolero por un golpe de estado, y de mala suerte, que no vio venir.

La plata como refugio inesperado

Lejos de rendirse, Hunt reinvirtió lo que quedó de su fortuna en ranchos, en crianza de caballos purasangre y en nuevos negocios petroleros. Junto a sus hermanos Herbert y Lamar, comenzó a comprar plata a mediados de los setenta, como estrategia para proteger su fortuna contra la inflación.

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Lo que empezó como una inversión en un valor refugio, pronto se convirtió en obsesión. Hacia 1979 los Hunt controlaban cerca de un tercio de toda la plata privada del planeta. El precio de la plata pasó de cotizar a seis dólares la onza, a superar los 49,45 dólares gracias a la posición de poder sobre el mercado de la plata que ejercían los hermanos Hunt. Lo cual implicaba que su fortuna también estaba creciendo en la misma proporción.

El control del mercado de la plata de los hermanos Hunt llegaba hasta unos niveles que hasta Tiffany's publicó un anuncio en el New York Times acusándoles de encarecer artificialmente cualquier objeto de plata, desde cucharas de bebé hasta carretes de fotos. "Consideramos inaceptable que alguien acapare miles de millones, sí, miles de millones, de dólares en plata y, por lo tanto, eleve tanto el precio que otros tengan que pagar precios artificialmente altos por artículos hechos de plata", se podía leer en aquel artículo.

De acuerdo a lo publicado por la BBC, el magnate de la plata habría declarado a la revista Time en enero de 1980 que "la plata parecía más segura que las concesiones petroleras en el extranjero. Y los metales preciosos eran una buena protección contra el papel moneda".

Un mal jueves lo tiene cualquiera

El jueves 27 de marzo de 1980 sería un día que quedaría grabado a fuego en la cabeza de Hunt. Llegó su segundo gran descalabro financiero.

Ese día, conocido como Jueves de Plata, el precio de la plata se desplomó por debajo de los 11 dólares en cuestión de horas. La posición en plata de los Hunt, valorada poco antes en más de 4.500 millones de dólares, se transformó en una deuda de 1.700 millones, tal y como detalla Britannica.

Un grupo de bancos de Nueva York tuvo que montar una línea de crédito de urgencia para evitar que la quiebra de los Hunt arrastrase a media Wall Street con ellos. Años de juicios después, la Comisión de Comercio de Futuros les impuso una multa de 10 millones de dólares a cada uno y una prohibición de por vida para operar con materias primas.

En 1988, Nelson Bunker Hunt se declaró oficialmente en bancarrota. Su patrimonio, tasado entonces en apenas 150 millones, se liquidó por completo para pagar deudas e impuestos atrasados. Tuvo que vender hasta sus 580 caballos de pura raza. Cuando el Congreso le preguntó por su fortuna, respondió con humor negro: "mil millones de dólares no son lo que solían ser". Pasó sus últimos años en una casa modesta de Dallas, y murió en 2014 en una residencia, a los 88 años.

Su hermano Herbert tuvo mejor suerte: vendió sus activos en Montana por 1.500 millones de dólares en 2012 y murió en 2024 con un patrimonio de 4.700 millones de dólares, según Forbes. Nelson, en cambio, pasó a la historia como el hombre que fue el más rico del planeta y acabó sin nada… dos veces.

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