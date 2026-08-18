El Tribunal Supremo tumba la trama que defraudaba el IVA de hidrocarburos y fingía mover oro entre Vigo y Portugal. Era cúrcuma y sal

Hay fraudes fiscales que necesitan abogados, sociedades pantalla y cientos de cuentas bancarias, como contábamos ayer. Y luego está este: una red que declaraba operaciones millonarias con oro y otros metales preciosos mientras, dentro de los paquetes que supuestamente los transportaban entre España y Portugal, viajaban cosas bastante menos valiosas: sal, cúrcuma, manganeso, hierro, cromo, níquel, cobre y zinc.

El Tribunal Supremo acaba de cerrar el último capítulo judicial. La Sala de lo Penal ha rechazado los recursos y confirma la condena dictada por la Audiencia Nacional contra los integrantes de una macrotrama que utilizaba operaciones ficticias con metales para generar y ocultar fraude de IVA en el negocio de los hidrocarburos. El entramado movió alrededor de 100 millones de euros a través de unas 200 cuentas y tuvo en Vigo uno de sus nodos operativos.

Oro parece, cúrcuma es. La idea parece sencilla: una empresa española declaraba que compraba metales preciosos y después los vendía a una compañía portuguesa. Al tratarse de una entrega intracomunitaria, la operación podía facturarse sin IVA. Portugal entraba entonces en escena. La mercancía regresaba a España y el circuito empezaba otra vez.

El problema estaba dentro de las cajas. La investigación descubrió que los paquetes, en vez de contener el oro, plata u otros metales que sí figuraban en las facturas había sustancias corrientes, a veces, sal y cúrcuma. El análisis y el seguimiento rastreó el patrón: de Vigo a Portugal, de Portugal de vuelta a Vigo y después a Valencia. Y otra vez al principio.

Lo normal es transportar mercancía barata para sustituirla por oro en algún punto, no que el transporte sea parte de la ficción. La sentencia de la Audiencia Nacional describe cómo Ital Refining, una de las sociedades centrales, enviaba paquetes a empresas creadas en Portugal y desde allí se reenviaban a Vigo el mismo día o al siguiente.

Por qué fingir que vendes oro. Porque era una herramienta contable. La trama utilizaba las supuestas compras para generar IVA soportado deducible. Recibes facturas con IVA, lo contabilizas como impuesto soportado y lo utilizaba para reducir la cantidad que debes ingresar a Hacienda. La Audiencia Nacional calculó que este trile dejó de ingresar 2,46 millones de euros en 2015 y 19,55 millones en 2016 por esta operativa. Otra de las sociedades principales, Meridium Petroleum, acumuló más de 718.000 euros de cuota defraudada en 2016.

El mecanismo encaja con una variante del conocido fraude carrusel. Sociedades interpuestas, facturas que circulan, operaciones intracomunitarias y un impuesto que alguien tiene que ingresar, pero que termina convertido en beneficio privado. En ese caso, además de facturas, se movían paquetes de sal… y otras cosas.

Dame más gasolina. Ahora vamos con los hidrocarburos. La organización utilizó sociedades interpuestas para comercializar carburantes. El truco consistía en repercutir el IVA al siguiente comprador y no ingresarlo en Hacienda. Ese 21% podía convertirse en margen comercial: el descuento lo financia el impuesto que nunca llega al Estado. Varias operadoras instrumentales se situaban entre el proveedor de producto petrolífero y las gasolineras. Cuando una sociedad quedaba inutilizada, aparecía otra. Cambiaban de nombre como si fueran cromos.

Si el tipo general del IVA pasa del 18% al 21%, un fraude de 23 millones de euros implica operaciones de más de 100 millones en hidrocarburos y metales preciosos que nunca pagan su parte al fisco. Es lo que refleja también el análisis del caso GOLD PETROLEUM: más de 31,6 millones de IVA no ingresado en solo tres años. El fraude atribuido a una de las piezas, Petrolois, la gasolinera de Xàtiva, alcanzó 15,79 millones de euros entre 2017 y 2018. Parte de ese dinero acabó transformado en vehículos, inmuebles, joyas, criptomonedas y transferencias internacionales. Solo en criptomonedas se identificaron operaciones por 1,9 millones de euros.

Vigo, Vigo, pieza clave del tablero. Entre los acusados había varias personas domiciliadas en Vigo y su entorno. En total, para entender que no hablamos de una PYME de un amigo del pueblo, se falsearon 200 productos bancarios para hacer circular aproximadamente 100 millones de euros. Y la arquitectura Vigo-Portugal-Valencia tenía la ventaja de dificultar el rastreo del dinero sin tener que salir de la península. Una transferencia se convertía en un coche y luego se vendía al cliente.

La operación policial homologada por esa sentencia se bautizó como 'Burlao', y se suma a otra macroinvestigación en Vigo, 'Pamplinas Stars', donde la Agencia Tributaria calcula que una red de 38 sociedades defraudó más de 300 millones de euros en IVA de hidrocarburos en un solo año.

Tras la revisión, a prisión. Y si bien la sentencia original llegó en 2021, cuando la Audiencia Nacional condenó a los principales responsables por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales, ha tenido que ser el Supremo quien mantiene el núcleo de la condena y resuelve. Los 20 condenados a 4 años de prisión de la compañía Meridium Petroleum suman unos 33 años de cárcel y rubrica la condena por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad mercantil y blanqueo, pero ya han dejado un agujero de unos 23 millones de euros en las cuentas públicas.

Por cierto, no todos estos "carruseles" acaban igual. En el caso Verbatim, el Tribunal Supremo pasó de validar el relato de la Audiencia Nacional a tumbarlo entero. La empresa de soportes informáticos fue acusada en 2009 de participar en una trama de fraude de IVA enviando mercancía a Portugal para simular operaciones intracomunitarias y luego traerla de vuelta, sobre el papel. Ocho años después, el Supremo anuló la condena: cuestionó el cálculo de la cuota defraudada, señaló que la sentencia no explicaba qué operaciones eran realmente simuladas y concluyó que no se podía acreditar que se superase el umbral penal de 120.000 euros anuales.

El contraste con Petromiralles es lógico: la Sala Penal del Supremo confirmó una multa de 237 millones de euros y 7 (que luego fueron 13) años de prisión para el administrador del grupo por defraudar el IVA entre 2011 y 2013, además de mantener penas de hasta 12 años de cárcel para asesores y distribuidores implicados. En el auto de procesamiento previo, la Audiencia Nacional había cuantificado el fraude en 147,1 millones de euros de IVA no ingresado, con empresas instrumentales que no soportaban impuesto alguno.

La UCO cuantificó otra trama reciente, Villafuel, en 182,5 millones de euros de delito fiscal potencial entre 2022 y 2024, solo en IVA no ingresado por una operadora de combustible. El patrón, curiosa ironía, es parecido: depósitos fiscales exentos, sociedades pantalla, “truchas” que desaparecen, mercancía que se mueve sobre el papel, una actividad paralela y, al final, una línea de Excel donde el IVA repercutido se evapora mágicamente.

Imágenes | Agencia Tributaria / Pexels

En Xataka | José Rodríguez, experto en Verifactu: "Los negocios más tradicionales o antiguos son los que más complicado lo tienen"