Siempre nos han dicho que es normal perder 100 pelos al día. Los estudios que los han contado de verdad dicen otra cosa

Ya sea pasándose el cepillo por la mañana o mirando a la almohada nada más levantarse, algo que seguro ha ocurrido a diario es ver algún pelo que antes estaba en nuestra cabeza. A priori, esto es algo que puede preocupar a cualquiera, puesto que la primera pregunta que surge es prácticamente obligada: ¿me estoy quedando calvo o calva?

La cifra "oficial". Si buscamos la fuente más relevante a priori en este campo, nos deberíamos ir a la American Academy of Dermatology (AAD) que en sus guías apunta a que lo normal es perder entre 50 y 100 pelos diarios. Cuando se pasa de esa cifra, entraríamos en un terreno pantanoso y hablaríamos de un efluvio telógeno.

Aunque tranquilidad, puesto que el efluvio telógeno no es más que una caída temporal y acelerada motivada por un desencadenante fuerte como un parto, fiebre muy alta, una cirugía, pérdida drástica de peso, estrés intenso o dejar los anticonceptivos. La buena noticia es que este es un proceso reversible, haciendo que muchas personas recuperen su pelo normal en un plazo de 9 meses, pero la mala noticia es que no hay demasiada evidencia detrás de esta cifra "oficial".

Contando pelos. Si nos vamos a los estudios que se han centrado en la salud capilar, destaca sobre todo uno de 2022, donde se cogieron a 176 personas y se les pidió que se lavaran el pelo cada 24 horas durante tres días.

Una vez pasó este tiempo, los investigadores comenzaron a contar pelos y se dieron cuenta de que las personas sanas perdían unos 28 pelos de media por lavado. Por otro lado, aquellos con alopecia androgenética perdían unos 52, y los diagnosticados con efluvio telógeno, unos 125. De esta manera, ya tenemos uno de los datos más limpios que tenemos, aunque algo encorsetado, puesto que solo cuenta lo que cae durante la ducha y no a lo largo del día.

Con el cepillado encontramos otro punto crítico, y aquí en 2008 otro estudio estandarizó el "recuento de 60 segundos". En este caso pidieron a 60 hombres sanos de entre 20 y 60 años que se peinaran durante un minuto y contaran lo que caía. La media fue de unos escasos 10 pelos, pero lo más interesante es que entre los menores de 40 años la caída oscilaba entre 0 y 78 pelos, por lo que la variabilidad entre cada persona es un mundo.

En otoño se cae más. A la variación personal y semanal hay que sumarle la estacional. Aquí un exhaustivo estudio publicado en 2009 analizó a un total de 823 mujeres a lo largo de seis años y vio que la proporción de pelos que se encontraban en fase de caída llegaba a su máximo absoluto en pleno verano, con un pequeño repunte en primavera y con su mínimo a finales del invierno.

De esta manera tiene bastante sentido que en otoño sea donde más pelo se cae, puesto que si el pelo tarda 3 o 4 meses en caerse tras llegar a su última fase de "vida" es algo matemático que coincida en los últimos meses del año. Pero la buena noticia es que no es para nada algo patológico, salvo que se llegue a niveles muy extremos.

Imágenes | Gülşah Aydoğan

En Xataka | Durante años culpamos al estrés de la calvicie sin entender el motivo. La ciencia acaba de encontrar el eslabón perdido