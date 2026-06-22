Los expertos tienen claro el problema que tenemos con el sol y el pelo: "Es una de las zonas más expuestas y, una de las más olvidadas"

El verano ya está con nosotros, y eso significa que hay que estar lidiando contra el calor y también contra el sol durante varios meses. Uno de los 'rituales' que hacemos (o que deberíamos hacer) es tener una crema solar y cubrir nuestra cara, hombros y espalda, ya que van a estar expuestos al sol. El problema es que hay una del cuerpo que recibe de manera directa una gran cantidad de rayos solares y a la que solemos ignorar por completo. Estamos hablando lógicamente del cuero cabelludo.

Un mito. Tendemos a pensar que el pelo actúa como un escudo impenetrable contra la radiación ultravioleta, como si fuera un gorro, pero la ciencia apunta a que esto es un mito bastante peligroso. Y van aún más allá al apuntar que dejar la cabeza completamente abandonada ante las inclemencias meteorológicas hace que a la larga se puedan desarrollar lesiones bastante graves.

No paran de repetirlo. Algo que debemos tener claro desde ya es que el pelo no bloquea por completo la radiación UV. Como apunta la American Cancer Society, la exposición prolongada a estos rayos es el principal factor de riesgo para todos los cánceres de piel.

Pero si vamos un poco más allá, hay cáncer más allá del famoso melanoma, que es el que todos tenemos en la mente. Por ejemplo, tenemos el carcinoma basocelular o el espinocelular que tienden a aparecer frecuentemente en las zonas con mayor exposición solar histórica, es decir, la cabeza.

¿Quién tiene más riesgo? Lógicamente, esto es algo que se dispara de manera evidente en personas que tienen calvicie o un cabello muy fino, aunque en general afecta a todo el mundo. Áreas como la raya del pelo, las entradas o los remolinos son puntos ciegos donde el sol impacta directamente sobre la piel desnuda.

La alopecia. La ciencia subraya la importancia de usar protección, puesto que se ha demostrado que hay una relación directa entre las alopecias cicatriciales, la inflamación crónica del cuero cabelludo y el desarrollo de cáncer de piel.

Además, también se ha visto que cuando hay un tejido inflamado por sufrir ciertas formas de alopecia y se le suma también esta exposición a los rayos UV sin una barrera física que lo proteja, se crea un entorno ideal para la aparición de un carcinoma. En estos casos, la fotoprotección deja de ser una recomendación estética para convertirse en una necesidad médica.

Cómo protegerlo. Aquí la imposición de una barrera física es el mejor consejo que se puede dar, como apuntan diferentes organismos especializados en el cáncer de piel, puesto que apuntan a que la protección más robusta y eficaz no viene en un bote, sino en forma de sombrero de ala ancha o gorra.

De esta manera, el fotoprotector queda como un complemento que es necesario y que plantea una manera muy clara: ¿cómo echárselo sin arruinar el pelo? Y aquí la clave está en el uso de sprays diseñados específicamente para esta zona, como son los sprays transparentes o los polvos minerales.

La detección precoz. Más allá de la prevención, la vigilancia también es muy importante para la detección precoz de cualquier mancha que pueda ser sospechosa. Esto es algo que sobre todo está indicado en aquellas personas que no usan ningún tipo de protección solar y están expuestas bastante al sol a lo largo del día, como puede ser un obrero o un limpiador de calles, entre otras muchas profesiones.

Aquí con un simple peine o el aire de un secador se puede ir separando el pelo por secciones para ir buscando manchas nuevas o heridas que no cicatrizan, ya que puede ser indicativo de que algo va mal y necesita la visita a un médico especialista para su valoración.

Los expertos. Aquí tienen bastante claro que tenemos un gran problema, sobre todo la doctora Cristina Vico, dermatóloga del GEDET de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que en declaraciones recogidas por elDiario.es apunta a que "el cuero cabelludo es una de las zonas más expuestas a la radiación solar a lo largo del año y, sin embargo, una de las más olvidadas".

Para ello, esta experta también apunta a lo importante que es usar protección solar en cualquier parte del cuerpo y sobre todo revisarse bien, puesto que la detección precoz es uno de los mejores tratamientos que se puede aplicar ante cualquier indicio de carcinoma.

Imágenes | Patrick Robert Doyle

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